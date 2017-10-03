Το Πρόγραμμα των αγώνων της ΕΠΣ Πέλλας το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Οκτωβρίου 2017
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 07.10.2017
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1η αγωνιστική
ΜΑΝΔΑΛΟΥ 16.00 ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ – ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 1η αγωνιστική
ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ 16.00 ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΑΡΗΣ ΥΔΡΑΙΑΣ
ΡΙΖΑΡΙΟΥ 16.00 ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ – ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 16.00 ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ – ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ
ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 16.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ
ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ 16.00 ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ – ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 1η αγωνιστική
ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 16.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
ΑΞΟΥ 16.00 ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ – ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΥ 16.00 ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ – ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ Κ.ΒΡΥΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 08.10.2017
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 1η αγωνιστική
Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ 16.00 ΔΟΞΑ Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 ΚΡ.ΒΡΥΣΗΣ
ΠΕΛΛΑΣ 16.00 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ – ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ
ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 16.00 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 16.00 ΔΟΞΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ – Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 16.00 ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 16.00 ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ – ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 1η αγωνιστική
ΓΑΡΕΦΙΟΥ 16.00 ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ – ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ
ΟΡΜΑΣ 16.00 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ – ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 1η αγωνιστική
ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ 16.00 ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ – ΑΕΚ ΚΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΑΘΥΡΩΝ 16.00 ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ – ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ
ΔΡΟΣΕΡΟΥ 16.00 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟΥ – Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ
ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 16.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ – ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ
Το Πρόγραμμα των αγώνων της ΕΠΣ Πέλλας 7 και 8 Οκτωβρίου 2017
Το Πρόγραμμα των αγώνων της ΕΠΣ Πέλλας το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Οκτωβρίου 2017