Σύνδεσμος Επισήμων Διαιτητών ν. Πέλλας: “Συγχαρητήρια στους Α. Αντωνίου και Α. Πανίδη για την πανηγυρική εκλογή τους στην ΕΠΟ”

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ
ΣΤΙΣ 18-8-2017 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΩΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΩΣ Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΒΕΒΑΙΟΙ ΟΤΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΓΙΑΤΙ ΟΛΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟ ΜΕ ΗΘΟΣ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΨΗΣ, ΜΕ ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΣ.
Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΑΞΙΑ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΠΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΙ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ.
Κε ΠΡΟΕΔΡΕ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΣΑΣ
ΕΠΙΣΗΣ ΣΥΓΧΑΙΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΑΒΡΑΑΜ ΠΑΝΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΩΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΟ.
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΘΕΣΗ ΑΦΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ FORA ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΜΕ ΠΟΛΥΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΣ.
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΙΔΑΝΙΚΗ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΙΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ