Προς όλα τα Σωματεία της ΕΠΣ Πέλλας
Κύριε Πρόεδρε,
Με φροντίδα του σωματείου σας να ειδοποιηθούν οι παρακάτω ποδοσφαιριστές να βρίσκονται την ΔΕΥΤΕΡΑ 18-9-2017 και ώρα 15.30 στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΉΠΕΔΟ ΚΑΛΗΣ για να συμμετέχουν στην Προεπιλογή – Προπόνηση της Μικτής Ομάδας Παίδων :
ΑΤΑΛΑΣΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΖΙΛΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΚΑΡΑΤΖΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΗΤΩΝΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΡΑΣΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΙΤΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΦΑΝΤΙΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΟΤΣΙΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛ
ΦΛΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΙΣΜΙΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΙΣΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΒΥΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΝΤΡΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΓΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΤΑΡΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΡΜΑΝΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΤΟΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΟΥΧΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΖΑΡΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ
ΖΓΟΥΡΟΣ ΡΑΦΑΗΛ
ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΟΥΧΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΖΓΟΥΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
Η παρουσία των παραπάνω ποδοσφαιριστών είναι υποχρεωτική.
Προπόνηση Μικτής ομάδας Παίδων ΕΠΣ Πέλλας
Προς όλα τα Σωματεία της ΕΠΣ Πέλλας