Monday, 6 February, 2017
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Πραγματοποιήθηκε η βράβευση των πανελληνιονικών του 2016 της ΕΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας

Πραγματοποιήθηκε η βράβευση των πανελληνιονικών του 2016 της ΕΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας

February 6, 2017 , 3:54 pm in Αθλητικά

Στο ειδυλλιακό περιβάλλον των Λουτρών Πόζαρ στην Αριδαία πραγματοποιήθηκε η βράβευση των πανελληνιονικών του 2016 της ΕΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας

με τη συμμετοχή αθλητών, προπονητών,  γονέων και παραγόντων του αθλητισμού, αλλά και της τοπικής κοινωνίας. Την τελετή συνδιοργάνωσαν η τοπική ΕΑΣ και ο Δήμος Αλμωπίας και παρευρέθηκαν η βουλευτής και πρώην υπουργός Θ. Τζάκρη, ο δήμαρχος Αλμωπίας Δ. Μπίνος, αντιδήμαρχοι, σύμβουλοι και από τον ΣΕΓΑΣ το μέλος του Δ.Σ. Δ. Αποστολόπουλος και ο τεχνικός σύμβουλος ανάπτυξης Χ. Χρυσοστομίδης.

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Από τους 42 τιμηθέντες απουσίαζαν μόνο η Δέσποινα Ζαπουνίδου που βρίσκεται σε προετοιμασία στην Ν. Αφρική, ο Αλέξης Πορδανάς ο οποίος σπουδάζει με υποτροφία στις ΗΠΑ, και ο Βαλεντίνος Γουλάρας ο οποίος είναι στην Ιρλανδία.

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Μετά την τελετή οι αθλητές απόλαυσαν την λουτροθεραπεία στην κεντρική πισίνα των εγκαταστάσεων.

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Η λίστα των αθλητών που τιμήθηκαν:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

1 ΖΑΠΟΥΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 20ΚΜ ΒΑΔΗΝ 1η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

2 ΖΩΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΦΑΙΡΑ ΔΙΣΚΟΣ ΣΦΑΙΡΑ ΔΙΣΚΟΣ 2ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 3ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 1ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΩΝ 1ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΩΝ ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ

3 ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΗΚΟΣ 3η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

4 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΒΑΔΗΝ 3ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 3ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΩΝ ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

5 XINTΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 110 ΕΜΠΟΔΙΑ 1ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΩΝ ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

6 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ 100 ΕΜΠΟΔΙΑ 2η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΩΝ ΓΥΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

7 ΚΙΑΦΑ ΑΝΝΑ 400 ΕΜΠΟΔΙΑ 3η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΩΝ 2η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

8 ΠΟΡΔΑΝΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΦΥΡΑ 3ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΩΝ 1ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ

9 ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 800 4 Χ 400 3η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΩΝ 1η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

10 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΩΗ ΔΙΣΚΟΣ 3η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΩΝ 2η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ

11 ΓΟΥΛΑΡΑΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 110 ΕΜΠΟΔΙΑ 1ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΕΦΗΒΩΝ 2ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

12 ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΚΑΘΛΟ 1ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ

13 ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΠΤΑΘΛΟ 1η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 2η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

14 ΜΠΟΧΩΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΔΗΝ 1η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

15 ΚΑΡΑΝΙΚΟΥ ΧΑΪΔΩ ΥΨΟΣ 2η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

16 ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΦΥΡΑ 2ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ

17 ΚΑΪΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΙΡΑ ΔΙΣΚΟΣ 2η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 3η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ

18 ΚΑΜΤΣΙΚΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΦΥΡΑ 1ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ

19 ΤΣΙΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚΟΝΤΙΟ 1ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

20 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 4 Χ 400 1η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

21 ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 4 Χ 400 1η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

22 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 4 Χ 400 150 1η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 1η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΚΑ΄ ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

23 ΛΟΓΔΑΝΙΔΟΥ ΙΛΖΕ 100ΕΜΠ ΜΗΚΟΣ 3η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ

24 ΖΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΦΥΡΑ 3η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ

25 ΤΑΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 4 Χ 100 3ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ

26 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4 Χ 100 3ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ

27 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4 Χ 100 3ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ

28 ΜΟΥΤΖΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4 Χ 100 3ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ

29 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 80 ΕΜΠΟΔΙΑ 1η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΚΑ΄ ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

30 ΜΠΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 300 1ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΠΑ΄ ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

31 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ 3000 ΒΑΔΗΝ 1ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΠΑ΄ ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

32 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 300 1η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΚΑ΄ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

33 ΛΙΓΓΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ 300 ΕΜΠΟΔΙΑ 2η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΚΑ΄ ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ

34 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1000 2η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΚΑ΄ ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

35 ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΦΥΡΑ 2ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΠΑ΄ ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ

36 ΠΙΤΣΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΞΑΘΛΟ 2ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΠΑ΄ ΓΥΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

37 ΤΟΠΟΥΖΗ ΜΑΡΙΑ ΣΦΥΡΑ 2η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΚΑ ΑΙΑΣ ΚΙΚΛΚΙΣ

38 ΜΠΑΓΙΩΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΑΚΟΝΤΙΟ 3η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΚΑ΄ ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

39 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 100 ΕΜΠΟΔΙΑ 3Ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΠΑ΄ ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

40 ΑΛΕΡΟΥ ΣΑΚΞΕΣ 600 3ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΠΑ΄ ΓΑΓ ΚΙΛΚΙΣ

41 ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΝΙΚΗ 1000 3η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΚΑ΄ ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

42 ΚΑΜΤΣΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ 2000 3η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΚΑ΄ ΓΥΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Πραγματοποιήθηκε η βράβευση των πανελληνιονικών του 2016 της ΕΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας

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