Στο ειδυλλιακό περιβάλλον των Λουτρών Πόζαρ στην Αριδαία πραγματοποιήθηκε η βράβευση των πανελληνιονικών του 2016 της ΕΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας
με τη συμμετοχή αθλητών, προπονητών, γονέων και παραγόντων του αθλητισμού, αλλά και της τοπικής κοινωνίας. Την τελετή συνδιοργάνωσαν η τοπική ΕΑΣ και ο Δήμος Αλμωπίας και παρευρέθηκαν η βουλευτής και πρώην υπουργός Θ. Τζάκρη, ο δήμαρχος Αλμωπίας Δ. Μπίνος, αντιδήμαρχοι, σύμβουλοι και από τον ΣΕΓΑΣ το μέλος του Δ.Σ. Δ. Αποστολόπουλος και ο τεχνικός σύμβουλος ανάπτυξης Χ. Χρυσοστομίδης.
Από τους 42 τιμηθέντες απουσίαζαν μόνο η Δέσποινα Ζαπουνίδου που βρίσκεται σε προετοιμασία στην Ν. Αφρική, ο Αλέξης Πορδανάς ο οποίος σπουδάζει με υποτροφία στις ΗΠΑ, και ο Βαλεντίνος Γουλάρας ο οποίος είναι στην Ιρλανδία.
Μετά την τελετή οι αθλητές απόλαυσαν την λουτροθεραπεία στην κεντρική πισίνα των εγκαταστάσεων.
Η λίστα των αθλητών που τιμήθηκαν:
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 ΖΑΠΟΥΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 20ΚΜ ΒΑΔΗΝ 1η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
2 ΖΩΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΦΑΙΡΑ ΔΙΣΚΟΣ ΣΦΑΙΡΑ ΔΙΣΚΟΣ 2ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 3ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 1ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΩΝ 1ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΩΝ ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ
3 ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΗΚΟΣ 3η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
4 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΒΑΔΗΝ 3ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 3ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΩΝ ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
5 XINTΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 110 ΕΜΠΟΔΙΑ 1ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΩΝ ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
6 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ 100 ΕΜΠΟΔΙΑ 2η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΩΝ ΓΥΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
7 ΚΙΑΦΑ ΑΝΝΑ 400 ΕΜΠΟΔΙΑ 3η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΩΝ 2η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
8 ΠΟΡΔΑΝΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΦΥΡΑ 3ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΩΝ 1ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ
9 ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 800 4 Χ 400 3η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΩΝ 1η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
10 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΩΗ ΔΙΣΚΟΣ 3η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΩΝ 2η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ
11 ΓΟΥΛΑΡΑΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 110 ΕΜΠΟΔΙΑ 1ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΕΦΗΒΩΝ 2ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
12 ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΚΑΘΛΟ 1ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ
13 ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΠΤΑΘΛΟ 1η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 2η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
14 ΜΠΟΧΩΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΔΗΝ 1η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
15 ΚΑΡΑΝΙΚΟΥ ΧΑΪΔΩ ΥΨΟΣ 2η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
16 ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΦΥΡΑ 2ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ
17 ΚΑΪΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΙΡΑ ΔΙΣΚΟΣ 2η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 3η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ
18 ΚΑΜΤΣΙΚΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΦΥΡΑ 1ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ
19 ΤΣΙΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚΟΝΤΙΟ 1ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
20 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 4 Χ 400 1η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
21 ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 4 Χ 400 1η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
22 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 4 Χ 400 150 1η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 1η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΚΑ΄ ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
23 ΛΟΓΔΑΝΙΔΟΥ ΙΛΖΕ 100ΕΜΠ ΜΗΚΟΣ 3η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ
24 ΖΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΦΥΡΑ 3η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ
25 ΤΑΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 4 Χ 100 3ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ
26 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4 Χ 100 3ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ
27 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4 Χ 100 3ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ
28 ΜΟΥΤΖΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4 Χ 100 3ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ
29 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 80 ΕΜΠΟΔΙΑ 1η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΚΑ΄ ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
30 ΜΠΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 300 1ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΠΑ΄ ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
31 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ 3000 ΒΑΔΗΝ 1ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΠΑ΄ ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
32 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 300 1η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΚΑ΄ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
33 ΛΙΓΓΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ 300 ΕΜΠΟΔΙΑ 2η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΚΑ΄ ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ
34 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1000 2η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΚΑ΄ ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
35 ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΦΥΡΑ 2ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΠΑ΄ ΓΣ ΜΑΝΔΡΩΝ
36 ΠΙΤΣΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΞΑΘΛΟ 2ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΠΑ΄ ΓΥΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
37 ΤΟΠΟΥΖΗ ΜΑΡΙΑ ΣΦΥΡΑ 2η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΚΑ ΑΙΑΣ ΚΙΚΛΚΙΣ
38 ΜΠΑΓΙΩΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΑΚΟΝΤΙΟ 3η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΚΑ΄ ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
39 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 100 ΕΜΠΟΔΙΑ 3Ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΠΑ΄ ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
40 ΑΛΕΡΟΥ ΣΑΚΞΕΣ 600 3ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΠΑ΄ ΓΑΓ ΚΙΛΚΙΣ
41 ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΝΙΚΗ 1000 3η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΚΑ΄ ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
42 ΚΑΜΤΣΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ 2000 3η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΚΑ΄ ΓΥΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
Πραγματοποιήθηκε η βράβευση των πανελληνιονικών του 2016 της ΕΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας