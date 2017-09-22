Οι διαιτητές των αγώνων του Σαββατοκύριακου 23&24/9/2017

Ορίστηκαν οι διαιτητές για τους αγώνες κυπέλλου 23 και 24/9
ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤ. ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΒΟΗΘ. ΔΙΑΙΤ. ΒΟΗΘ. ΔΙΑΙΤ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 23-9-2017
ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ 17.00 ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ ΑΛΜΩΠΟΣ Κ ΜΠΟΥΡΛΟΥΤΣΚΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΜΠΕΤΤΑΣ
ΑΡΝΙΣΣΑΣ 17.00 ΑΡΝΙΣΣΑ ΣΑΡΑΚΗΝΟΙ Κ ΑΡΓΥΡΟΣ ΤΣΑΛΓΙΝΗ Χ. ΣΙΩΝΗ Μ.
ΑΓΡΑ 17.00 ΝΗΣΙ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΣ Κ ΤΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΑΡΕΣΤΗΣ ΑΛΑΤΖΑΣ
ΦΙΛΩΤΕΙΑΣ 17.00 ΦΟΥΣΤΑΝΗ ΕΛΠΙΔΑ Ε Κ ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 17.00 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΣ Κ ΔΑΡΓΙΝΙΔΗΣ ΤΣΑΛΚΑΝΗΣ ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ
ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 17.00 ΕΘΝΙΚΟΣ Α ΚΑΛΗ Κ ΓΙΑΓΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΡΙΖΑΡΙΟΥ 17.00 ΡΙΖΑΡΙ ΜΑΝΔΑΛΟ Κ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Χ. ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Σ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΑΡΣΕΝΙΟΥ 17.00 ΑΡΣΕΝΙ ΔΡΟΣΕΡΟ Κ ΑΤΖΑΜΙΔΑΚΗΣ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ Κ. ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ Κ ΒΡΥΣΗΣ 17.00 ΠΟΝΤΙΑΚΗ Ν ΚΒ ΛΙΠΑΡΟ Κ ΣΗΠΑΚΗΣ Γ. ΖΓΟΥΡΟΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ
ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 17.00 ΦΟΙΛΙΠΠΟΣ Γ ΕΘΝΙΚΟΣ Γ Κ ΦΩΤΙΑΣ ΔΕΛΛΙΟΣ ΖΙΩΓΛΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 24-9-2017
ΚΕΡΑΣΙΑΣ 17.00 ΚΕΡΑΣΙΑ ΠΡΟΜΑΧΟΙ Κ ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΖΙΩΓΛΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 17.00 ΝΕΟΧΩΡΙ ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ Κ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Χ. ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Η.
ΑΨΑΛΟΥ 17.00 ΑΨΑΛΟΣ ΟΡΜΑ Κ ΓΙΑΓΚΟΣ ΑΛΜΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ.
ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 17.00 ΛΥΚΟΣΤΟΜΟ ΤΣΑΚΟΙ Κ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΤΣΑΛΓΙΝΗ Χ. ΣΙΩΝΗ Μ.
ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 17.00 ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ Κ ΑΤΖΑΜΙΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΣΙΩΝΗΣ Β.
ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ 17.00 ΕΣΩΒΑΛΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙ Κ ΤΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΚΑΣ
ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 17.00 ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 ΚΒ Κ ΒΑΜΒΑΚΑΣ Φ. ΧΑΤΖΗΛΙΟΝΤΑΣ ΔΙΝΑΚΗΣ
ΑΞΟΥ 17.00 ΑΞΟΣ ΔΥΤΙΚΟ Κ ΚΟΡΝΙΣΟΡΛΗΣ Χ. ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Ν. ΚΟΛΛΙΟΣ
ΑΘΥΡΩΝ 17.00 ΑΘΥΡΑ ΠΕΛΛΑ Κ ΜΠΟΥΡΛΟΥΤΣΚΙ ΔΑΡΓΙΝΙΔΗΣ ΡΑΜΠΟΥΣΗΣ
ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ 17.00 ΑΜΠΕΛΕΙΕΣ Π ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ Κ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΙΠΚΑΣ Ι. ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ Γ.
ΡΑΧΩΝΑΣ 17.00 ΡΑΧΩΝΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Γ Κ ΤΡΥΨΙΑΝΗΣ ΠΙΛΤΣΗΣ ΜΙΛΤΣΗΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΥ 17.00 ΔΑΜΙΑΝΟ ΚΑΡΥΤΩΙΣΣΑ Κ ΑΛΑΤΖΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Σ. ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗΣ Α.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔ/ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΡΑΚΕΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ – ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ