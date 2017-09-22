Friday, 22 September, 2017
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Οι διαιτητές των αγώνων του Σαββατοκύριακου 23&24/9/2017

Οι διαιτητές των αγώνων του Σαββατοκύριακου 23&24/9/2017

September 22, 2017 , 11:26 am in Αθλητικά

Ορίστηκαν οι διαιτητές για τους αγώνες κυπέλλου 23 και 24/9

ΓΗΠΕΔΟ               ΩΡΑ       ΑΓΩΝΑΣ                               ΚΑΤ.       ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ          ΒΟΗΘ. ΔΙΑΙΤ.     ΒΟΗΘ. ΔΙΑΙΤ.     ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 23-9-2017

ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ    17.00     ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ      ΑΛΜΩΠΟΣ          Κ             ΜΠΟΥΡΛΟΥΤΣΚΙ               ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ     ΜΠΕΤΤΑΣ

ΑΡΝΙΣΣΑΣ            17.00     ΑΡΝΙΣΣΑ              ΣΑΡΑΚΗΝΟΙ       Κ             ΑΡΓΥΡΟΣ              ΤΣΑΛΓΙΝΗ  Χ.      ΣΙΩΝΗ  Μ.

ΑΓΡΑ     17.00     ΝΗΣΙ      ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΣ Κ             ΤΑΓΚΑΛΙΔΗΣ      ΑΡΕΣΤΗΣ              ΑΛΑΤΖΑΣ

ΦΙΛΩΤΕΙΑΣ         17.00     ΦΟΥΣΤΑΝΗ         ΕΛΠΙΔΑ Ε             Κ             ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ    ΚΑΡΑΤΖΑΣ           ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ              17.00     ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ   ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΣ             Κ             ΔΑΡΓΙΝΙΔΗΣ       ΤΣΑΛΚΑΝΗΣ                ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ

ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 17.00     ΕΘΝΙΚΟΣ Α         ΚΑΛΗ    Κ             ΓΙΑΓΚΟΣ               ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΑΣ              ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΡΙΖΑΡΙΟΥ             17.00     ΡΙΖΑΡΙ   ΜΑΝΔΑΛΟ         Κ             ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ  Χ. ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ  Σ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

ΑΡΣΕΝΙΟΥ           17.00     ΑΡΣΕΝΙ ΔΡΟΣΕΡΟ            Κ             ΑΤΖΑΜΙΔΑΚΗΣ  ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ  Κ. ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ Κ ΒΡΥΣΗΣ             17.00     ΠΟΝΤΙΑΚΗ Ν ΚΒ               ΛΙΠΑΡΟ                Κ             ΣΗΠΑΚΗΣ  Γ.       ΖΓΟΥΡΟΣ              ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ

ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ           17.00     ΦΟΙΛΙΠΠΟΣ Γ     ΕΘΝΙΚΟΣ Γ          Κ             ΦΩΤΙΑΣ                ΔΕΛΛΙΟΣ              ΖΙΩΓΛΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 24-9-2017

ΚΕΡΑΣΙΑΣ            17.00     ΚΕΡΑΣΙΑ               ΠΡΟΜΑΧΟΙ        Κ             ΚΑΡΑΤΖΑΣ           ΖΙΩΓΛΗΣ               ΣΑΜΑΡΑΣ

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ       17.00     ΝΕΟΧΩΡΙ             ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ       Κ             ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ  Χ. ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  Η.

ΑΨΑΛΟΥ              17.00     ΑΨΑΛΟΣ              ΟΡΜΑ   Κ             ΓΙΑΓΚΟΣ               ΑΛΜΑΛΙΩΤΗΣ   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  Μ.

ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ   17.00     ΛΥΚΟΣΤΟΜΟ     ΤΣΑΚΟΙ Κ             ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΤΣΑΛΓΙΝΗ  Χ.      ΣΙΩΝΗ  Μ.

ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ      17.00     ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ        ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ Κ             ΑΤΖΑΜΙΔΑΚΗΣ  ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ    ΣΙΩΝΗΣ  Β.

ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ      17.00     ΕΣΩΒΑΛΤΑ          ΜΕΛΙΣΣΙ               Κ             ΤΑΓΚΑΛΙΔΗΣ      ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ        ΒΛΑΔΙΚΑΣ

ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ     17.00     ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ     ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 ΚΒ         Κ             ΒΑΜΒΑΚΑΣ  Φ. ΧΑΤΖΗΛΙΟΝΤΑΣ                ΔΙΝΑΚΗΣ

ΑΞΟΥ     17.00     ΑΞΟΣ     ΔΥΤΙΚΟ Κ             ΚΟΡΝΙΣΟΡΛΗΣ  Χ.            ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ  Ν. ΚΟΛΛΙΟΣ

ΑΘΥΡΩΝ              17.00     ΑΘΥΡΑ  ΠΕΛΛΑ  Κ             ΜΠΟΥΡΛΟΥΤΣΚΙ               ΔΑΡΓΙΝΙΔΗΣ       ΡΑΜΠΟΥΣΗΣ

ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ      17.00     ΑΜΠΕΛΕΙΕΣ        Π ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ Κ             ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ               ΣΙΠΚΑΣ  Ι.             ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ  Γ.

ΡΑΧΩΝΑΣ            17.00     ΡΑΧΩΝΑ              ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Γ                Κ             ΤΡΥΨΙΑΝΗΣ        ΠΙΛΤΣΗΣ               ΜΙΛΤΣΗΣ

ΔΑΜΙΑΝΟΥ        17.00     ΔΑΜΙΑΝΟ           ΚΑΡΥΤΩΙΣΣΑ       Κ             ΑΛΑΤΖΑΣ             ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ  Σ. ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗΣ  Α.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔ/ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ                                                                    ΚΑΡΑΚΕΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ – ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ

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