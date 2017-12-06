Τα πλήρη αποτελέσματα των εκλογών της ΕΠΣ Πέλλας

Σε θρίαμβο του νύν προέδρου της ΕΠΣ Πέλλας και της παράταξής του εξελίχθησαν οι εκλογές της ΕΠΣ Πέλλας.
Δικαίωμα ψήφου είχαν 65 σωματεία εκ των οποίων τα 63
έδωσαν παρών και ψήφισαν.
Έλαβαν:
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 61
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1.ΑΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 20
2.ΒΑΙΒΑΚΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 24
3.ΓΑΛΑΤΙΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 28
4.ΔΑΜΑΣΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 51
5.ΔΕΛΕΠΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΕΣΤΗ 26
6.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 44
7.ΜΑΛΑΜΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 13
8.ΜΠΟΖΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 29
9.ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 25
10.ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 40
11.ΠΑΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 45
12.ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 37
13.ΤΖΩΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 42
14.ΤΟΠΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 39
15.ΤΡΥΨΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 49
16.ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 36
17.ΤΣΕΜΠΤΣΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ( ΦΟΡΗΣ )ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 33
18.ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 49
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1.ΑΛΑΤΖΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 35
2.ΔΟΥΜΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ 23
3.ΚΑΤΙΚΑΡΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 18
4.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 30
5.ΤΡΑΪΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 14
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 47
2.ΚΑΛΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 24
3.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 25
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1.ΛΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 25
2.ΜΗΤΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 27
3.ΤΣΙΜΤΣΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 34
Εκλέγονται στην εκτελεστική επιτροπή (κατα σειρά εκλογής): ΔΑΜΑΣΚΟΥΔΗΣ (51), ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗΣ (49), ΤΡΥΨΙΑΝΗΣ (49), ΠΑΝΙΔΗΣ (45), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (44), ΤΖΩΤΖΗΣ (42), ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (40), ΤΟΠΚΑΣ (39), ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ (37), ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ (36), ΤΣΕΜΠΤΣΗΣ (33), ΜΠΟΖΙΔΗΣ (29), ΓΑΛΑΤΙΑΝΟΣ (28), ΔΕΛΕΠΟΓΛΟΥ (26)
Τακτικά μέλη εξελεκτικής επιτροπής (κατα σειρά εκλογής): ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (47), ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Θ. (25), ΚΑΛΤΣΑΣ Γ. (24)
Αναπληρωματικά μέλη εκτελεστικής επιτροπής (κατα σειρά εκλογής): ΑΛΑΤΖΑΣ (35), ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛ. (30), ΔΟΥΜΟΣ (23), ΚΑΤΙΚΑΡΙΔΗΣ (18), ΤΡΑΪΟΣ (14)
Αναπληρωματικά μέλη εξελεκτικής επιτροπής (κατα σειρά εκλογής): ΤΣΙΜΤΣΙΡΙΔΗΣ (34), ΜΗΤΣΚΟΣ ΑΝ (27), ΛΑΛΑΣ (25).