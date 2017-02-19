Κυριακή, 19 Φεβρουάριος, 2017
Home / Αθλητικά / ΕΠΣ Πέλλας / Τα αποτελέσματα των αγώνων της ΕΠΣ Πέλλας της Κυριακής 19 Φεβρουαρίου
Τα αποτελέσματα των αγώνων της ΕΠΣ Πέλλας της Κυριακής 19 Φεβρουαρίου

Τα αποτελέσματα των αγώνων της ΕΠΣ Πέλλας της Κυριακής 19 Φεβρουαρίου

Φεβρουάριος 19, 2017 , 6:06 μμ in ΕΠΣ Πέλλας

Τα αποτελέσματα των αγώνων ΕΠΣ Πέλλας της Κυριακής

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 16η αγωνιστική

ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ – ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 2-0

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 16η αγωνιστική

ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ 3-0

ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ – ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ 1-1

ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ – ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 2-3

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 16η αγωνιστική

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 2-4

ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ – Μ.ΑΛΕΞ.ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ 1-1

ΑΣΠΙΔΑ ΓΥΨΟΧΩΡΙΟΥ – ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ 0-2

ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ – ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ 1-3

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 17η αγωνιστική

ΠΑΟ ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ  3-2

Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΝΙΣΣΑΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ 4-0

ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ – ΑΣ ΠΑΝΑΛΜΩΠΙΑΚΟΣ 2-2

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 13η αγωνιστική

ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ – ΠΑΟΔ ΔΑΦΝΗΣ 5-3

ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ – Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ  7-3

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ  Διακοπή στο 93’ από τη διοίκηση της Ραχώνας

ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ – ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ 2-2

ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ – Ν.ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ  2-4

Μοιραστείτε με τους φίλους σαςShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Λόγος της Πέλλας 2017 © All Rights Reserved