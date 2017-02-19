Τα αποτελέσματα των αγώνων της ΕΠΣ Πέλλας της Κυριακής 19 Φεβρουαρίου

Τα αποτελέσματα των αγώνων ΕΠΣ Πέλλας της Κυριακής
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 16η αγωνιστική
ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ – ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 2-0
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 16η αγωνιστική
ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ 3-0
ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ – ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ 1-1
ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ – ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 2-3
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 16η αγωνιστική
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 2-4
ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ – Μ.ΑΛΕΞ.ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ 1-1
ΑΣΠΙΔΑ ΓΥΨΟΧΩΡΙΟΥ – ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ 0-2
ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ – ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ 1-3
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 17η αγωνιστική
ΠΑΟ ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 3-2
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΝΙΣΣΑΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ 4-0
ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ – ΑΣ ΠΑΝΑΛΜΩΠΙΑΚΟΣ 2-2
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 13η αγωνιστική
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ – ΠΑΟΔ ΔΑΦΝΗΣ 5-3
ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ – Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 7-3
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ Διακοπή στο 93’ από τη διοίκηση της Ραχώνας
ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ – ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ 2-2
ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ – Ν.ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ 2-4