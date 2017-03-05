Τα αποτελέσματα των αγώνων ΕΠΣ Πέλλας της Κυριακής

Δείτε τα αποτελέσματα των αγώνων της ΕΠΣ Πέλλας της Κυριακής 5 Μαρτίου 2017:
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 17η αγωνιστική
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ – Μ.ΑΛΕΞ.ΠΕΛΛΑΣ 0-1
ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ – ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΙΩΝ 3-0
ΑΝΑΓ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ 0-4
ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 1-0
ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 2 – 0
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 17η αγωνιστική
ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 2 – 0
ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛ. 4 – 0
ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ – ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ 2 – 2
ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ – ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ 2 – 4
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 17η αγωνιστική
ΔΟΞΑ Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ – ΑΣΠΙΔΑ ΓΥΨΟΧΩΡΙΟΥ 2 – 0
ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ – ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ 0 – 1
ΣΦ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 2 – 5
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ – Ν. ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 3 – 0
Μ.ΑΛΕΞ.ΔΡΟΣΕΡΟΥ – ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 3-0
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 18η αγωνιστική
ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 3-2
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ 2 – 2
ΑΣ ΠΑΝΑΛΜΩΠΙΑΚΟΣ – ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ 0-3
ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ – Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΝΙΣΣΑΣ 0-3
ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ – ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 4 – 2
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 14η αγωνιστική
ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ 4 – 1
ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ – Ν.ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ 4 – 2