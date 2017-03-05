Sunday, 5 March, 2017
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Τα αποτελέσματα των αγώνων ΕΠΣ Πέλλας της Κυριακής

Τα αποτελέσματα των αγώνων ΕΠΣ Πέλλας της Κυριακής

March 5, 2017 , 8:08 pm in ΕΠΣ Πέλλας

Δείτε τα αποτελέσματα των αγώνων της ΕΠΣ Πέλλας της Κυριακής 5 Μαρτίου 2017:

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 17η αγωνιστική

Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ – Μ.ΑΛΕΞ.ΠΕΛΛΑΣ    0-1

ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ – ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΙΩΝ   3-0

ΑΝΑΓ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ       0-4

ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ   1-0

ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ  2 – 0

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 17η αγωνιστική

ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    2 – 0

ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛ.  4 – 0

ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ – ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ   2 – 2

ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ – ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ  2 – 4

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 17η αγωνιστική

ΔΟΞΑ Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ – ΑΣΠΙΔΑ ΓΥΨΟΧΩΡΙΟΥ  2 – 0

ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ – ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ   0 – 1

ΣΦ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ  2 – 5

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ – Ν. ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ  3 – 0

Μ.ΑΛΕΞ.ΔΡΟΣΕΡΟΥ – ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ               3-0

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 18η αγωνιστική

ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ  3-2

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ         2 – 2

ΑΣ ΠΑΝΑΛΜΩΠΙΑΚΟΣ – ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ  0-3

ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ – Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΝΙΣΣΑΣ                   0-3

ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ – ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ  4 – 2

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 14η αγωνιστική

ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ  4 – 1

ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ – Ν.ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ  4 – 2

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