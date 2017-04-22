Πρόγραμμα παιδικού πρωταθλήματος ΕΠΣ Πέλλας, 22,23 και 26/4/2017

Δείτε το πρόγραμμα των αγώνων του παιδικού πρωταθλήματος περιόδου 2016/17
ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 22.04.2017
ΠΑΙΔΩΝ (ΑΓΩΝΕΣ 2ης ΦΑΣΗΣ)
ΠΑΣΑ ΤΣΑΙΡ 12.00 ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ-ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΜΑΝΔΑΛΟΥ 12.00 ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ-ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ
ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ 16η αγωνιστική
ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 2 10.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ – ΑΛΜΩΠΟΣ 1 ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 2 11.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ – ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ
ΣΦΑΓΕΙΩΝ 10.00 ΣΦ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 11.00 ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΕΛΛΑ
ΛΑΓΟΥΔΗ Γ 09.30 ΑΛΜΩΠΟΣ 2 ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ/ΜΠΑΜΠΙΝΙ 16η αγωνιστική
ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 3 10.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ – ΑΛΜΩΠΟΣ 1 ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 3 12.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ – ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ
ΣΦΑΓΕΙΩΝ 10.00 ΣΦ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΑΑΓ 11.00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ
ΛΑΓΟΥΔΗ Γ 09.30 ΑΛΜΩΠΟΣ 2 ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ
ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 3 11.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΤΖΟΥΝΙΟΡ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 16η αγωνιστική
ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 1 11.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ-ΑΛΜΩΠΟΣ 1 ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΣΦΑΓΕΙΩΝ 11.00 ΣΦ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΛΑΓΟΥΔΗ Γ 10.30 ΑΛΜΩΠΟΣ 2 ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 23.04.2017
ΣΤΑΔΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 11.00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α ΣΚΥΔΡΑΣ
ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 13.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 26.04.2017
ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ 17η αγωνιστική
ΛΑΓΟΥΔΗ Γ 17.00 ΑΛΜΩΠΟΣ 1 ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ
ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 2 16.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 2 17.00 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΕΛΛΑ – Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ
ΠΑΣΑ ΤΣΑΙΡ 17.00 ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ – ΣΦ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 17.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ
ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ/ΜΠΑΜΠΙΝΙ 17η αγωνιστική
ΛΑΓΟΥΔΗ Γ 18.00 ΑΛΜΩΠΟΣ 1 ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ
ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 3 16.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 3 18.00 ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ – Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ
ΠΑΣΑ ΤΣΑΙΡ 17.00 ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ – ΣΦ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 17.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 3 17.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΛΜΩΠΟΣ 2 ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΤΖΟΥΝΙΟΡ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 17η αγωνιστική
ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 1 17.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΠΑΣΑ ΤΣΑΙΡ 18.00 ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ-ΣΦ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ