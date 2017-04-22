Saturday, 22 April, 2017
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Πρόγραμμα παιδικού πρωταθλήματος ΕΠΣ Πέλλας, 22,23 και 26/4/2017

Πρόγραμμα παιδικού πρωταθλήματος ΕΠΣ Πέλλας, 22,23 και 26/4/2017

April 22, 2017 , 9:35 am in ΕΠΣ Πέλλας

Δείτε το πρόγραμμα των αγώνων του παιδικού πρωταθλήματος περιόδου 2016/17

ΓΗΠΕΔΟ               ΩΡΑ       ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 22.04.2017

ΠΑΙΔΩΝ (ΑΓΩΝΕΣ 2ης ΦΑΣΗΣ)

ΠΑΣΑ ΤΣΑΙΡ        12.00     ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ-ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΜΑΝΔΑΛΟΥ       12.00     ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ-ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ ΒΡΥΣΗΣ

ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ 16η αγωνιστική

ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 2 10.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ – ΑΛΜΩΠΟΣ 1 ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 2 11.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ – ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ

ΣΦΑΓΕΙΩΝ 10.00 ΣΦ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 11.00 ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΕΛΛΑ

ΛΑΓΟΥΔΗ Γ 09.30 ΑΛΜΩΠΟΣ 2 ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ

ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ/ΜΠΑΜΠΙΝΙ 16η αγωνιστική

ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 3 10.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ – ΑΛΜΩΠΟΣ 1 ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 3 12.00 Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ – ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ

ΣΦΑΓΕΙΩΝ 10.00 ΣΦ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΑΑΓ 11.00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ

ΛΑΓΟΥΔΗ Γ 09.30 ΑΛΜΩΠΟΣ 2 ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ

ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 3 11.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΤΖΟΥΝΙΟΡ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 16η αγωνιστική

ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 1         11.00     Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ-ΑΛΜΩΠΟΣ 1 ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ΣΦΑΓΕΙΩΝ           11.00     ΣΦ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΛΑΓΟΥΔΗ Γ         10.30     ΑΛΜΩΠΟΣ 2 ΑΡΙΔΑΙΑΣ  ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 23.04.2017

ΣΤΑΔΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ      11.00     ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α ΣΚΥΔΡΑΣ

ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ             13.00     ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 26.04.2017

ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ 17η αγωνιστική

ΛΑΓΟΥΔΗ Γ 17.00 ΑΛΜΩΠΟΣ 1 ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ

ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 2 16.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 2 17.00 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΕΛΛΑ – Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ

ΠΑΣΑ ΤΣΑΙΡ 17.00 ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ – ΣΦ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 17.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ

ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ/ΜΠΑΜΠΙΝΙ 17η αγωνιστική

ΛΑΓΟΥΔΗ Γ 18.00 ΑΛΜΩΠΟΣ 1 ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ

ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 3 16.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 3 18.00 ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ – Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ

ΠΑΣΑ ΤΣΑΙΡ 17.00 ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ – ΣΦ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 17.00               ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΗ Α ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 3 17.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΛΜΩΠΟΣ 2 ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ΤΖΟΥΝΙΟΡ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 17η αγωνιστική

ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ 1         17.00     ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΠΑΣΑ ΤΣΑΙΡ        18.00     ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ-ΣΦ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

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