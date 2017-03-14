Tuesday, 14 March, 2017
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Πρόγραμμα ανδρικών αγώνων 15, 18 και 19/3/2017 με τον τελικό Κυπέλλου της ΕΠΣ Πέλλας

Πρόγραμμα ανδρικών αγώνων 15, 18 και 19/3/2017 με τον τελικό Κυπέλλου της ΕΠΣ Πέλλας

March 14, 2017 , 7:30 pm in ΕΠΣ Πέλλας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 15.03.2017

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ      15.30     Α.Σ ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 18.03.2017

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 19η αγωνιστική

ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 16.00 ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ.ΒΡΥΣΗΣ – ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΙΩΝ

ΠΡΟΜΑΧΩΝ 16.00 ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ – ΔΟΞΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 16.00 ΑΝΑΓ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 19η αγωνιστική

ΣΤΑΔΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 16.00 ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ

ΟΡΜΑΣ 16.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΟΡΜΑΣ – ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 16.00 ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ

ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ 16.00 ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛ. – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΖΕΡΒΗΣ 16.00 ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ – ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 19η αγωνιστική

ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 16.00 Ν.ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ – ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ

ΔΑΜΙΑΝΟΥ 16.00 ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ – ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 20η αγωνιστική

ΥΔΡΑΙΑΣ 16.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΑΣ ΑΓΡΑ

ΔΩΡΟΘΕΑΣ 16.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

ΠΙΠΕΡΙΑΣ 16.00 ΑΣ ΠΑΝΑΛΜΩΠΙΑΚΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 16η αγωνιστική

ΔΑΦΝΗΣ 16.00 ΠΑΟΔ ΔΑΦΝΗΣ – ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ

Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 16.00 Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 19.03.2017

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 19η αγωνιστική

ΚΑΛΗΣ 16.00 ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ – ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 16.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΑΡΣΕΝΙΟΥ 16.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ – ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ

ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 16.00 ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ – Μ.ΑΛΕΞ.ΠΕΛΛΑΣ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 19η αγωνιστική

ΓΑΡΕΦΙΟΥ 16.00 ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ – ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ

ΚΕΡΑΣΙΑΣ 16.00 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 19η αγωνιστική

ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 16.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ – ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ

ΣΦΑΓΕΙΩΝ 16.00 ΣΦ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – Μ.ΑΛΕΞ.ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ

ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 16.00 ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΔΡΟΣΕΡΟΥ 16.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΔΡΟΣΕΡΟΥ – ΑΣΠΙΔΑ ΓΥΨΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΘΥΡΩΝ 16.00 ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ – ΔΟΞΑ Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 20η αγωνιστική

ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ 16.00 ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ – ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ

ΑΡΝΙΣΣΑΣ 16.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΝΙΣΣΑΣ – ΑΡΗΣ ΥΔΡΑΙΑΣ

ΒΟΡΕΙΝΟΥ 11.00 ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ – ΠΑΟ ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΣ

ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 16.00 ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ – Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 16η αγωνιστική

ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ 16.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ

Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 16.00 ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ – Ν.ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ

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