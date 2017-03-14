Πρόγραμμα ανδρικών αγώνων 15, 18 και 19/3/2017 με τον τελικό Κυπέλλου της ΕΠΣ Πέλλας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 15.03.2017
ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 15.30 Α.Σ ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ-Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 18.03.2017
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 19η αγωνιστική
ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 16.00 ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ.ΒΡΥΣΗΣ – ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΙΩΝ
ΠΡΟΜΑΧΩΝ 16.00 ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ – ΔΟΞΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 16.00 ΑΝΑΓ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 19η αγωνιστική
ΣΤΑΔΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 16.00 ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ
ΟΡΜΑΣ 16.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΟΡΜΑΣ – ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 16.00 ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ 16.00 ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛ. – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΖΕΡΒΗΣ 16.00 ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ – ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 19η αγωνιστική
ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 16.00 Ν.ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ – ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ
ΔΑΜΙΑΝΟΥ 16.00 ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ – ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 20η αγωνιστική
ΥΔΡΑΙΑΣ 16.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΑΣ ΑΓΡΑ
ΔΩΡΟΘΕΑΣ 16.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
ΠΙΠΕΡΙΑΣ 16.00 ΑΣ ΠΑΝΑΛΜΩΠΙΑΚΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 16η αγωνιστική
ΔΑΦΝΗΣ 16.00 ΠΑΟΔ ΔΑΦΝΗΣ – ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ
Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 16.00 Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 19.03.2017
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 19η αγωνιστική
ΚΑΛΗΣ 16.00 ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ – ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 16.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΑΡΣΕΝΙΟΥ 16.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ – ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ
ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 16.00 ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ – Μ.ΑΛΕΞ.ΠΕΛΛΑΣ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 19η αγωνιστική
ΓΑΡΕΦΙΟΥ 16.00 ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ – ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ
ΚΕΡΑΣΙΑΣ 16.00 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 19η αγωνιστική
ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 16.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ – ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ
ΣΦΑΓΕΙΩΝ 16.00 ΣΦ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – Μ.ΑΛΕΞ.ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ
ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 16.00 ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΔΡΟΣΕΡΟΥ 16.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΔΡΟΣΕΡΟΥ – ΑΣΠΙΔΑ ΓΥΨΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΘΥΡΩΝ 16.00 ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ – ΔΟΞΑ Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 20η αγωνιστική
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ 16.00 ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ – ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ
ΑΡΝΙΣΣΑΣ 16.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΝΙΣΣΑΣ – ΑΡΗΣ ΥΔΡΑΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΝΟΥ 11.00 ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ – ΠΑΟ ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΣ
ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 16.00 ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ – Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 16η αγωνιστική
ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ 16.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ
Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 16.00 ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ – Ν.ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ