Πρόγραμμα αγώνων 4 & 5/3/2017 της ΕΠΣ Πέλλας

Πρόγραμμα αγώνων της 04.03.2017
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 17η αγωνιστική
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – ΔΟΞΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ.ΒΡΥΣΗΣ – ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 17η αγωνιστική
ΣΤΑΔΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 15.00 ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
ΟΡΜΑΣ 15.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΟΡΜΑΣ – ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ
ΓΑΡΕΦΙΟΥ 15.00 ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ – ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 17η αγωνιστική
ΔΑΜΙΑΝΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ – Μ.ΑΛΕΞ.ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ
ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 15.00 ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 18η αγωνιστική
ΔΩΡΟΘΕΑΣ 15.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ – ΑΡΗΣ ΥΔΡΑΙΑΣ
ΑΓΡΑ 15.00 ΑΣ ΑΓΡΑ – ΠΑΟ ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΣ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 14η αγωνιστική
ΔΑΦΝΗΣ 15.00 ΠΑΟΔ ΔΑΦΝΗΣ – ΠΟΝ.ΝΕΟΛΑΙΑ Κ.ΒΡΥΣΗΣ
Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 15.00 Ν.ΤΡΑΠΕΖ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ
ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 15.00 ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ – ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 05.03.2017
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 17η αγωνιστική
ΑΡΣΕΝΙΟΥ 15.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ – Μ.ΑΛΕΞ.ΠΕΛΛΑΣ
ΜΑΝΔΑΛΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ – ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΙΩΝ
ΣΤΑΔΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 15.00 ΑΝΑΓ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ
ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΠΡΟΜΑΧΩΝ 15.00 ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 17η αγωνιστική
ΚΕΡΑΣΙΑΣ 15.00 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛ.
ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 15.00 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ – ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ
ΦΙΛΩΤΕΙΑΣ 15.00 ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ – ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 17η αγωνιστική
Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ – ΑΣΠΙΔΑ ΓΥΨΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΘΥΡΩΝ 15.00 ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ – ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ
ΣΦΑΓΕΙΩΝ 15.00 ΣΦ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 15.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ – Ν.ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ
ΔΡΟΣΕΡΟΥ 15.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΔΡΟΣΕΡΟΥ – ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 18η αγωνιστική
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 15.00 ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
ΥΔΡΑΙΑΣ 11.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ
ΠΙΠΕΡΙΑΣ 15.00 ΑΣ ΠΑΝΑΛΜΩΠΙΑΚΟΣ – ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ
ΒΟΡΕΙΝΟΥ 15.00 ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ – Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΝΙΣΣΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ 11.00 ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ – ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 14η αγωνιστική
Ν ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 11.30 ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ
ΡΑΧΩΝΑΣ 15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ – Ν.ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ