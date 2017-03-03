Friday, 3 March, 2017
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Πρόγραμμα αγώνων 4 & 5/3/2017 της ΕΠΣ Πέλλας

Πρόγραμμα αγώνων 4 & 5/3/2017 της ΕΠΣ Πέλλας

March 3, 2017 , 6:46 pm in ΕΠΣ Πέλλας

Πρόγραμμα αγώνων της 04.03.2017

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 17η αγωνιστική

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – ΔΟΞΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ.ΒΡΥΣΗΣ – ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 17η αγωνιστική

ΣΤΑΔΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 15.00 ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

ΟΡΜΑΣ 15.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΟΡΜΑΣ – ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ

ΓΑΡΕΦΙΟΥ 15.00 ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ – ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 17η αγωνιστική

ΔΑΜΙΑΝΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ – Μ.ΑΛΕΞ.ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ

ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 15.00 ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 18η αγωνιστική

ΔΩΡΟΘΕΑΣ 15.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ – ΑΡΗΣ ΥΔΡΑΙΑΣ

ΑΓΡΑ 15.00 ΑΣ ΑΓΡΑ – ΠΑΟ ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΣ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 14η αγωνιστική

ΔΑΦΝΗΣ 15.00 ΠΑΟΔ ΔΑΦΝΗΣ – ΠΟΝ.ΝΕΟΛΑΙΑ Κ.ΒΡΥΣΗΣ

Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 15.00 Ν.ΤΡΑΠΕΖ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ

ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 15.00 ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ – ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 05.03.2017

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 17η αγωνιστική

ΑΡΣΕΝΙΟΥ 15.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ – Μ.ΑΛΕΞ.ΠΕΛΛΑΣ

ΜΑΝΔΑΛΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ – ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΙΩΝ

ΣΤΑΔΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 15.00 ΑΝΑΓ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ

ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΠΡΟΜΑΧΩΝ 15.00 ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 17η αγωνιστική

ΚΕΡΑΣΙΑΣ 15.00 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛ.

ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 15.00 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ – ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ

ΦΙΛΩΤΕΙΑΣ 15.00 ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ – ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 17η αγωνιστική

Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ – ΑΣΠΙΔΑ ΓΥΨΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΘΥΡΩΝ 15.00 ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ – ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ

ΣΦΑΓΕΙΩΝ 15.00 ΣΦ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 15.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ – Ν.ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ

ΔΡΟΣΕΡΟΥ 15.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΔΡΟΣΕΡΟΥ – ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 18η αγωνιστική

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 15.00 ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

ΥΔΡΑΙΑΣ 11.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ

ΠΙΠΕΡΙΑΣ 15.00 ΑΣ ΠΑΝΑΛΜΩΠΙΑΚΟΣ – ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ

ΒΟΡΕΙΝΟΥ 15.00 ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ – Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΝΙΣΣΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ 11.00 ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ – ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 14η αγωνιστική

Ν ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 11.30 ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ

ΡΑΧΩΝΑΣ 15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ – Ν.ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ

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