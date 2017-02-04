Saturday, 4 February, 2017
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Πρόγραμμα αγώνων 4 – 5 και 8 Φεβρουαρίου 2017

Πρόγραμμα αγώνων 4 – 5 και 8 Φεβρουαρίου 2017

February 4, 2017 , 1:49 pm in ΕΠΣ Πέλλας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 04.02.2017

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 14η αγωνιστική

ΠΡΟΜΑΧΩΝ 15.00 ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ – ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ Κ ΒΡΥΣΗΣ 15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ.ΒΡΥΣΗΣ – ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

ΚΑΛΗΣ 15.00 ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ – Μ.ΑΛΕΞ.ΠΕΛΛΑΣ

Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 15.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΙΩΝ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 14η αγωνιστική

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ

ΟΡΜΑΣ 15.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΟΡΜΑΣ – ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ

ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ 15.00 ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ

ΖΕΡΒΗΣ 15.00 ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ – ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 14η αγωνιστική

ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ – ΑΣΠΙΔΑ ΓΥΨΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΞΟΥ 15.00 ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ – ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 15η αγωνιστική

ΒΟΡΕΙΝΟΥ 15.00 ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ – ΑΣ ΑΓΡΑ

ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 15.00 ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ – ΠΑΟ ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΣ

ΠΙΠΕΡΙΑΣ 15.00 ΑΣ ΠΑΝΑΛΜΩΠΙΑΚΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 11η αγωνιστική

ΣΦΑΓΕΙΩΝ 15.00 ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ – ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ

ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ 15.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ – ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 05.02.2017

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 14η αγωνιστική

ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ – ΑΝΑΓ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 15.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ – ΔΟΞΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 15.00 ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ – Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 14η αγωνιστική

ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ 15.00 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ

ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ – ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ

ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ 15.00 ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛ. – ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 14η αγωνιστική

ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 15.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ – ΔΟΞΑ Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ

ΔΡΟΣΕΡΟΥ 15.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΔΡΟΣΕΡΟΥ – ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ

ΣΦΑΓΕΙΩΝ 15.00 ΣΦ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ

ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 15.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 15.00 Ν.ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ – Μ.ΑΛΕΞ.ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 15η αγωνιστική

ΥΔΡΑΙΑΣ 11.00 ΑΡΗΣ ΥΔΡΑΙΑΣ – ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ 15.00 ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 15.00 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ

ΑΡΝΙΣΣΑΣ 15.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΝΙΣΣΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 11η αγωνιστική

ΔΑΦΝΗΣ 11.00 ΠΑΟΔ ΔΑΦΝΗΣ – ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ

Ν ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 15.00 Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ ΒΡΥΣΗΣ 11.00 ΠΟΝ.ΝΕΟΛΑΙΑ Κ.ΒΡΥΣΗΣ – Ν.ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 08.02.2017

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 13η αγωνιστική

ΚΕΡΑΣΙΑΣ 15.00 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)(14η αγωνιστική

ΑΡΝΙΣΣΑΣ 15.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ – ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ

ΑΓΡΑ 15.00 ΑΣ ΑΓΡΑ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ

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