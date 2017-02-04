Πρόγραμμα αγώνων 4 – 5 και 8 Φεβρουαρίου 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 04.02.2017
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 14η αγωνιστική
ΠΡΟΜΑΧΩΝ 15.00 ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ – ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ Κ ΒΡΥΣΗΣ 15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ.ΒΡΥΣΗΣ – ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
ΚΑΛΗΣ 15.00 ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ – Μ.ΑΛΕΞ.ΠΕΛΛΑΣ
Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 15.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΙΩΝ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 14η αγωνιστική
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ
ΟΡΜΑΣ 15.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΟΡΜΑΣ – ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ
ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ 15.00 ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
ΖΕΡΒΗΣ 15.00 ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ – ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 14η αγωνιστική
ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ – ΑΣΠΙΔΑ ΓΥΨΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΞΟΥ 15.00 ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ – ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 15η αγωνιστική
ΒΟΡΕΙΝΟΥ 15.00 ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ – ΑΣ ΑΓΡΑ
ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 15.00 ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ – ΠΑΟ ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΣ
ΠΙΠΕΡΙΑΣ 15.00 ΑΣ ΠΑΝΑΛΜΩΠΙΑΚΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 11η αγωνιστική
ΣΦΑΓΕΙΩΝ 15.00 ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ – ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ 15.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ – ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 05.02.2017
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 14η αγωνιστική
ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ – ΑΝΑΓ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 15.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ – ΔΟΞΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 15.00 ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ – Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 14η αγωνιστική
ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ 15.00 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ
ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ – ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ 15.00 ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛ. – ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 14η αγωνιστική
ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 15.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ – ΔΟΞΑ Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ
ΔΡΟΣΕΡΟΥ 15.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΔΡΟΣΕΡΟΥ – ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ
ΣΦΑΓΕΙΩΝ 15.00 ΣΦ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ
ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 15.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ
ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 15.00 Ν.ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ – Μ.ΑΛΕΞ.ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 15η αγωνιστική
ΥΔΡΑΙΑΣ 11.00 ΑΡΗΣ ΥΔΡΑΙΑΣ – ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ 15.00 ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 15.00 Μ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ
ΑΡΝΙΣΣΑΣ 15.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΝΙΣΣΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 11η αγωνιστική
ΔΑΦΝΗΣ 11.00 ΠΑΟΔ ΔΑΦΝΗΣ – ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ
Ν ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 15.00 Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Κ ΒΡΥΣΗΣ 11.00 ΠΟΝ.ΝΕΟΛΑΙΑ Κ.ΒΡΥΣΗΣ – Ν.ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 08.02.2017
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 13η αγωνιστική
ΚΕΡΑΣΙΑΣ 15.00 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)(14η αγωνιστική
ΑΡΝΙΣΣΑΣ 15.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ – ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ
ΑΓΡΑ 15.00 ΑΣ ΑΓΡΑ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ