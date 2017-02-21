Πρόγραμμα αγώνων της ΕΠΣ Πέλλας 22 και 25-26/2/2017

Δείτε το πρόγραμμα των αγώνων Τετάρτης και Σαββατοκύριακου
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 22.02.2017
ΑΨΑΛΟΥ 15.30 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ Α.Σ. ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ
ΠΕΛΛΑΣ 15.30 Μ.ΑΛΕ/ΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΟΞΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 25.02.2017
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 17η αγωνιστική
ΣΤΑΔΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 15.00 ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
ΟΡΜΑΣ 15.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΟΡΜΑΣ – ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛ.
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 17η αγωνιστική
ΔΑΜΙΑΝΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ – Μ.ΑΛΕΞ.ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ
ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 15.00 ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ
ΑΘΥΡΩΝ 15.00 ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ – ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 18η αγωνιστική
ΥΔΡΑΙΑΣ 15.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ
ΑΓΡΑ 15.00 ΑΣ ΑΓΡΑ – ΠΑΟ ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΣ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 14η αγωνιστική
ΔΑΦΝΗΣ 15.00 ΠΑΟΔ ΔΑΦΝΗΣ – ΠΟΝ.ΝΕΟΛΑΙΑ Κ.ΒΡΥΣΗΣ
Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 15.00 Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ ΓΙΑΝΝ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 26.02.2017
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 17η αγωνιστική
ΚΕΡΑΣΙΑΣ 15.00 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΓΑΡΕΦΙΟΥ 11.30 ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ – ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ
ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 15.00 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ – ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ
ΦΙΛΩΤΕΙΑΣ 15.00 ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ – ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 17η αγωνιστική
Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ – ΑΣΠΙΔΑ ΓΥΨΟΧΩΡΙΟΥ
ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 15.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ – Ν.ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ
ΔΡΟΣΕΡΟΥ 15.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΔΡΟΣΕΡΟΥ – ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ
ΣΦΑΓΕΙΩΝ 15.00 ΣΦ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 18η αγωνιστική
ΔΩΡΟΘΕΑΣ 15.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ – ΑΡΗΣ ΥΔΡΑΙΑΣ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 15.00 ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΙΠΕΡΙΑΣ 11.30 ΑΣ ΠΑΝΑΛΜΩΠΙΑΚΟΣ – ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ
ΒΟΡΕΙΝΟΥ 15.00 ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ – Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΝΙΣΣΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ 15.00 ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ – ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 14η αγωνιστική
Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 15.00 ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ
ΡΑΧΩΝΑΣ 15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ – Ν.ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ
ΛΙΠΑΡΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ – ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ