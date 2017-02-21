Tuesday, 21 February, 2017
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Πρόγραμμα αγώνων της ΕΠΣ Πέλλας 22 και 25-26/2/2017

Πρόγραμμα αγώνων της ΕΠΣ Πέλλας 22 και 25-26/2/2017

February 21, 2017 , 8:36 am in ΕΠΣ Πέλλας

Δείτε το πρόγραμμα των αγώνων Τετάρτης και Σαββατοκύριακου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 22.02.2017

ΑΨΑΛΟΥ  15.30 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ  Α.Σ. ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ

ΠΕΛΛΑΣ  15.30 Μ.ΑΛΕ/ΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ  ΔΟΞΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 25.02.2017

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 17η αγωνιστική

ΣΤΑΔΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 15.00 ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

ΟΡΜΑΣ 15.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΟΡΜΑΣ – ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛ.

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 17η αγωνιστική

ΔΑΜΙΑΝΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ – Μ.ΑΛΕΞ.ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ

ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 15.00 ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ

ΑΘΥΡΩΝ 15.00 ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ – ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 18η αγωνιστική

ΥΔΡΑΙΑΣ 15.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ

ΑΓΡΑ 15.00 ΑΣ ΑΓΡΑ – ΠΑΟ ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΣ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 14η αγωνιστική

ΔΑΦΝΗΣ 15.00 ΠΑΟΔ ΔΑΦΝΗΣ – ΠΟΝ.ΝΕΟΛΑΙΑ Κ.ΒΡΥΣΗΣ

Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 15.00 Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ ΓΙΑΝΝ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 26.02.2017

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 17η αγωνιστική

ΚΕΡΑΣΙΑΣ 15.00 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΓΑΡΕΦΙΟΥ 11.30 ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ – ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ

ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 15.00 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ – ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ

ΦΙΛΩΤΕΙΑΣ 15.00 ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ – ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 17η αγωνιστική

Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ – ΑΣΠΙΔΑ ΓΥΨΟΧΩΡΙΟΥ

ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 15.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ – Ν.ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ

ΔΡΟΣΕΡΟΥ 15.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΔΡΟΣΕΡΟΥ – ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ

ΣΦΑΓΕΙΩΝ 15.00 ΣΦ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 18η αγωνιστική

ΔΩΡΟΘΕΑΣ 15.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ – ΑΡΗΣ ΥΔΡΑΙΑΣ

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 15.00 ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

ΠΙΠΕΡΙΑΣ 11.30 ΑΣ ΠΑΝΑΛΜΩΠΙΑΚΟΣ – ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ

ΒΟΡΕΙΝΟΥ 15.00 ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ – Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΝΙΣΣΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ 15.00 ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ – ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 14η αγωνιστική

Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 15.00 ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ

ΡΑΧΩΝΑΣ 15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ – Ν.ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ

ΛΙΠΑΡΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ – ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ

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