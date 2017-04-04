Πρόγραμμα αγώνων της ΕΠΣ Πέλλας του Σαββατοκύριακου 8 & 9/4/2017

Πρόγραμμα αγώνων Σαββατοκύριακου 8 & 9/4/2017
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 08.04.2017
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 22η αγωνιστική
ΜΑΝΔΑΛΟΥ 17.00 ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 17.00 ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 22η αγωνιστική
ΣΤΑΔΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 17.00 ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΟΡΜΑΣ 17.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΟΡΜΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ
ΡΙΖΑΡΙΟΥ 17.00 ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 22η αγωνιστική
ΑΘΥΡΩΝ 17.00 ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ – Ν.ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ
ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 17.00 ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ – ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ
ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ 17.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ – ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ
Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ 17.00 ΔΟΞΑ Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 23η αγωνιστική
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 17.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ – ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ
ΥΔΡΑΙΑΣ 17.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΝΙΣΣΑΣ
ΑΓΡΑ 17.00 ΑΣ ΑΓΡΑ – ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ
ΠΙΠΕΡΙΑΣ 17.00 ΑΣ ΠΑΝΑΛΜΩΠΙΑΚΟΣ – ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ
ΔΩΡΟΘΕΑΣ 17.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ – ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 18η αγωνιστική
ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 17.00 ΠΟΝ.ΝΕΟΛΑΙΑ Κ.ΒΡΥΣΗΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 09.04.2017
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 22η αγωνιστική
ΠΡΟΜΑΧΩΝ 17.00 ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ – Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ
ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 17.00 ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ.ΒΡΥΣΗΣ
ΣΤΑΔΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 17.00 ΑΝΑΓ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ
ΠΕΛΛΑΣ 17.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΠΕΛΛΑΣ – ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ
ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ 17.00 ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΙΩΝ – ΔΟΞΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 22η αγωνιστική
ΚΕΡΑΣΙΑΣ 17.00 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛ.
ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 17.00 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ – ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ
ΦΙΛΩΤΕΙΑΣ 17.00 ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ – ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
ΑΓΡΑ 17.00 ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 22η αγωνιστική
ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 17.00 ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ – ΑΣΠΙΔΑ ΓΥΨΟΧΩΡΙΟΥ
ΣΦΑΓΕΙΩΝ 12.00 ΣΦ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ
ΔΡΟΣΕΡΟΥ 17.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΔΡΟΣΕΡΟΥ – ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 23η αγωνιστική
ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 17.00 ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ – ΠΑΟ ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΣ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 12.00 ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΥΔΡΑΙΑΣ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 18η αγωνιστική
ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ 17.00 ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ – ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ 17.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ
ΔΑΦΝΗΣ 17.00 ΠΑΟΔ ΔΑΦΝΗΣ – Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΠΕΤΡΙΑΣ 17.00 Ν.ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ