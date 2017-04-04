Tuesday, 4 April, 2017
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Πρόγραμμα αγώνων της ΕΠΣ Πέλλας του Σαββατοκύριακου 8 & 9/4/2017

Πρόγραμμα αγώνων της ΕΠΣ Πέλλας του Σαββατοκύριακου 8 & 9/4/2017

April 4, 2017 , 8:02 pm in ΕΠΣ Πέλλας

Πρόγραμμα αγώνων Σαββατοκύριακου 8 & 9/4/2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 08.04.2017

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 22η αγωνιστική

ΜΑΝΔΑΛΟΥ 17.00 ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 17.00 ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 22η αγωνιστική

ΣΤΑΔΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 17.00 ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

ΟΡΜΑΣ 17.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΟΡΜΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ

ΡΙΖΑΡΙΟΥ 17.00 ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 22η αγωνιστική

ΑΘΥΡΩΝ 17.00 ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ – Ν.ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ

ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 17.00 ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ – ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ

ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ 17.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ – ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ

Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ 17.00 ΔΟΞΑ Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 23η αγωνιστική

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 17.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ – ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ

ΥΔΡΑΙΑΣ 17.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΝΙΣΣΑΣ

ΑΓΡΑ 17.00 ΑΣ ΑΓΡΑ – ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ

ΠΙΠΕΡΙΑΣ 17.00 ΑΣ ΠΑΝΑΛΜΩΠΙΑΚΟΣ – ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ

ΔΩΡΟΘΕΑΣ 17.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ – ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 18η αγωνιστική

ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 17.00 ΠΟΝ.ΝΕΟΛΑΙΑ Κ.ΒΡΥΣΗΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 09.04.2017

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 22η αγωνιστική

ΠΡΟΜΑΧΩΝ 17.00 ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ – Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ

ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 17.00 ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ.ΒΡΥΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 17.00 ΑΝΑΓ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ

ΠΕΛΛΑΣ 17.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΠΕΛΛΑΣ – ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ

ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ 17.00 ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΙΩΝ – ΔΟΞΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 22η αγωνιστική

ΚΕΡΑΣΙΑΣ 17.00 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛ.

ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 17.00 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ – ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ

ΦΙΛΩΤΕΙΑΣ 17.00 ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ – ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

ΑΓΡΑ 17.00 ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 22η αγωνιστική

ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 17.00 ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ – ΑΣΠΙΔΑ ΓΥΨΟΧΩΡΙΟΥ

ΣΦΑΓΕΙΩΝ 12.00 ΣΦ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ

ΔΡΟΣΕΡΟΥ 17.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΔΡΟΣΕΡΟΥ – ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 23η αγωνιστική

ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 17.00 ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ – ΠΑΟ ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΣ

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 12.00 ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΥΔΡΑΙΑΣ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 18η αγωνιστική

ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ 17.00 ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ – ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ

ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ 17.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ

ΔΑΦΝΗΣ 17.00 ΠΑΟΔ ΔΑΦΝΗΣ – Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΠΕΤΡΙΑΣ 17.00 Ν.ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ

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