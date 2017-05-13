Saturday, 13 May, 2017
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Πρόγραμμα αγώνων της ΕΠΣ Πέλλας για το Σαββατοκύριακο 13 και 14/5/2017

Πρόγραμμα αγώνων της ΕΠΣ Πέλλας για το Σαββατοκύριακο 13 και 14/5/2017

May 13, 2017 , 8:19 am in ΕΠΣ Πέλλας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 13.05.2017

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 26η αγωνιστική

ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 17.00 ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ – ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 17.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ – ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ

ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 17.00 ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ.ΒΡΥΣΗΣ – ΔΟΞΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 17.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 26η αγωνιστική

ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 17.00 ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ

ΖΕΡΒΗΣ 17.00 ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ 17.00 ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛ. – ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 26η αγωνιστική

ΔΡΟΣΕΡΟΥ 17.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΔΡΟΣΕΡΟΥ – Μ.ΑΛΕΞ.ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ

ΣΦΑΓΕΙΩΝ 17.00 ΣΦ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΔΟΞΑ Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ

ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 17.00 ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ – ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 22η αγωνιστική

ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ 17.00 ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 14.05.2017

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 26η αγωνιστική

ΠΡΟΜΑΧΩΝ 17.00 ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ – Μ.ΑΛΕΞ.ΠΕΛΛΑΣ

ΜΑΝΔΑΛΟΥ 17.00 ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ – ΑΝΑΓ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΚΑΛΗΣ 17.00 ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ – ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΙΩΝ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 26η αγωνιστική

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 17.00 ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ

ΟΡΜΑΣ 17.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΟΡΜΑΣ – ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ

ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ 17.00 ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ

ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 17.00 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ – ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 26η αγωνιστική

ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 17.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 17.00 Ν.ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ

ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 17.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ – ΑΣΠΙΔΑ ΓΥΨΟΧΩΡΙΟΥ

ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 17.00 ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ – ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 22η αγωνιστική

ΠΕΤΡΙΑΣ 17.00 Ν.ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ – ΠΟΝ.ΝΕΟΛΑΙΑ Κ.ΒΡΥΣΗΣ

ΡΑΧΩΝΑΣ 17.00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ – Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΛΙΠΑΡΟΥ 17.00 ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ – ΠΑΟΔ ΔΑΦΝΗΣ

ΔΥΤΙΚΟΥ 17.00 ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ – ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ

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