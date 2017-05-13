Πρόγραμμα αγώνων της ΕΠΣ Πέλλας για το Σαββατοκύριακο 13 και 14/5/2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 13.05.2017
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 26η αγωνιστική
ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 17.00 ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ – ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 17.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ – ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ
ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 17.00 ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ.ΒΡΥΣΗΣ – ΔΟΞΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 17.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 26η αγωνιστική
ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 17.00 ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ
ΖΕΡΒΗΣ 17.00 ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ 17.00 ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛ. – ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 26η αγωνιστική
ΔΡΟΣΕΡΟΥ 17.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΔΡΟΣΕΡΟΥ – Μ.ΑΛΕΞ.ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ
ΣΦΑΓΕΙΩΝ 17.00 ΣΦ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΔΟΞΑ Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ
ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 17.00 ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ – ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 22η αγωνιστική
ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ 17.00 ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 14.05.2017
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 26η αγωνιστική
ΠΡΟΜΑΧΩΝ 17.00 ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ – Μ.ΑΛΕΞ.ΠΕΛΛΑΣ
ΜΑΝΔΑΛΟΥ 17.00 ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ – ΑΝΑΓ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΚΑΛΗΣ 17.00 ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ – ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΙΩΝ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 26η αγωνιστική
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 17.00 ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ
ΟΡΜΑΣ 17.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΟΡΜΑΣ – ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ
ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ 17.00 ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ
ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 17.00 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ – ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 26η αγωνιστική
ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 17.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 17.00 Ν.ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ
ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 17.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ – ΑΣΠΙΔΑ ΓΥΨΟΧΩΡΙΟΥ
ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 17.00 ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ – ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 22η αγωνιστική
ΠΕΤΡΙΑΣ 17.00 Ν.ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ – ΠΟΝ.ΝΕΟΛΑΙΑ Κ.ΒΡΥΣΗΣ
ΡΑΧΩΝΑΣ 17.00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ – Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΛΙΠΑΡΟΥ 17.00 ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ – ΠΑΟΔ ΔΑΦΝΗΣ
ΔΥΤΙΚΟΥ 17.00 ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ – ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ