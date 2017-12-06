Πρόγραμμα αγώνων της ΕΠΣ Πέλλας για τις 9 και 10/12/1017

Δείτε το πρόγραμμα των αγώνων της ΕΠΣ Πέλλας για τις 9 και 10/12/1017
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 09.12.2017
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (8η αγωνιστική)
ΜΑΝΔΑΛΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ – ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ
ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ (8η αγωνιστική)
ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ 15.00 ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ – ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 15.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ
ΡΙΖΑΡΙΟΥ 15.00 ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ – ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ (8η αγωνιστική)
ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 15.00 ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ Κ.ΒΡΥΣΗΣ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΑΞΟΥ 15.00 ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ – ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ (6η αγωνιστική)
ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 15.00 ΣΚΥΔΡΑ 2000 – ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ
ΒΟΡΕΙΝΟΥ 15.00 ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ (6η αγωνιστική)
Α. ΛΟΥΚΑ 15.00 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ.ΛΟΥΚΑ – ΠΑΟΚ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΔΑΦΝΗΣ 15.00 ΠΑΟΔ ΔΑΦΝΗΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ
Ν. ΠΕΛΛΑΣ 15.00 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν.ΠΕΛΛΑΣ – ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 10.12.2017
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (8η αγωνιστική)
ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 15.00 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ – ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ
ΠΕΛΛΑΣ 15.00 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 ΚΡ.ΒΡΥΣΗΣ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ (8η αγωνιστική)
ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ – ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΟΡΜΑΣ 15.00 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΜΑΣ – Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ
ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 15.00 ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ – ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
ΓΑΡΕΦΙΟΥ 15.00 ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΥΔΡΑΙΑΣ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ (8η αγωνιστική)
ΔΑΜΙΑΝΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ – ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ
ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 15.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ – Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΥ
ΔΡΟΣΕΡΟΥ 15.00 Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟΥ – ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ
ΑΘΥΡΩΝ 15.00 ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ – ΑΕΚ ΚΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ
ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ 15.00 ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ (6η αγωνιστική)
ΔΩΡΟΘΕΑΣ 15.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ – ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ
ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ 15.00 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΕΤΡΙΑΣ 15.00 Ν.ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ – ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ (6η αγωνιστική)
Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤAΣ15.00 ΝΕΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ -ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ
ΣΦΑΓΕΙΩΝ 15.00 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ