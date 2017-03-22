Wednesday, 22 March, 2017
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Πρόγραμμα αγώνων Σαββατοκύριακου ΕΠΣ Πέλλας 25 και 26/3/2017

Πρόγραμμα αγώνων Σαββατοκύριακου ΕΠΣ Πέλλας 25 και 26/3/2017

March 22, 2017 , 4:22 pm in ΕΠΣ Πέλλας

Το Πρόγραμμα των αγώνων του Σαββατοκύριακου 25 – 26/3/2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 25.03.2017

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 20η αγωνιστική

ΠΕΛΛΑΣ 16.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΠΕΛΛΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ.ΒΡΥΣΗΣ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 20η αγωνιστική

ΚΕΡΑΣΙΑΣ 16.00 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ

ΦΙΛΩΤΕΙΑΣ 16.00 ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ – Μ.ΑΛΕΞ.ΟΡΜΑΣ

ΡΙΖΑΡΙΟΥ 16.00 ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 20η αγωνιστική

ΑΞΟΥ 16.00 ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ 16.00 ΔΟΞΑ Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ – Μ.ΑΛΕΞ.ΔΡΟΣΕΡΟΥ

ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ 16.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 21η αγωνιστική

ΑΓΡΑ 16.00 ΑΣ ΑΓΡΑ – ΑΣ ΠΑΝΑΛΜΩΠΙΑΚΟΣ

ΥΔΡΑΙΑΣ 16.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 16.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ – ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ

ΤΣΑΚΩΝ 16.00 ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ – ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 26.03.2017

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 20η αγωνιστική

ΣΤΑΔΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 16.00 ΑΝΑΓ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ

ΜΑΝΔΑΛΟΥ 16.00 ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ – ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 16.00 ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ

ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 16.00 ΔΟΞΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ – ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ

ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ 16.00 ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΙΩΝ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 16.00 ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 20η αγωνιστική

ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 16.00 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ – ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΨΑΛΟΥ 12.00 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ – ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛ.

ΑΓΡΑ 16.00 ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ – ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ

ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ 16.00 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 20η αγωνιστική

ΑΘΥΡΩΝ 16.00 ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ – ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ

ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 16.00 ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ – ΣΦ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 16.00 ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ – ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ

ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ 16.00 ΑΣΠΙΔΑ ΓΥΨΟΧΩΡΙΟΥ – Ν.ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 21η αγωνιστική

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 12.00 ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ

ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΣ 16.00 ΠΑΟ ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΣ – Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΝΙΣΣΑΣ

ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 16.00 ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΗΣ ΥΔΡΑΙΑΣ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 16η αγωνιστική

ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 12.00 ΠΟΝ.ΝΕΟΛΑΙΑ Κ.ΒΡΥΣΗΣ – ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ

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