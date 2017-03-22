Πρόγραμμα αγώνων Σαββατοκύριακου ΕΠΣ Πέλλας 25 και 26/3/2017

Το Πρόγραμμα των αγώνων του Σαββατοκύριακου 25 – 26/3/2017
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 25.03.2017
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 20η αγωνιστική
ΠΕΛΛΑΣ 16.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΠΕΛΛΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ.ΒΡΥΣΗΣ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 20η αγωνιστική
ΚΕΡΑΣΙΑΣ 16.00 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ
ΦΙΛΩΤΕΙΑΣ 16.00 ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ – Μ.ΑΛΕΞ.ΟΡΜΑΣ
ΡΙΖΑΡΙΟΥ 16.00 ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 20η αγωνιστική
ΑΞΟΥ 16.00 ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ 16.00 ΔΟΞΑ Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ – Μ.ΑΛΕΞ.ΔΡΟΣΕΡΟΥ
ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ 16.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 21η αγωνιστική
ΑΓΡΑ 16.00 ΑΣ ΑΓΡΑ – ΑΣ ΠΑΝΑΛΜΩΠΙΑΚΟΣ
ΥΔΡΑΙΑΣ 16.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 16.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ – ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ
ΤΣΑΚΩΝ 16.00 ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ – ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 26.03.2017
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 20η αγωνιστική
ΣΤΑΔΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 16.00 ΑΝΑΓ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ
ΜΑΝΔΑΛΟΥ 16.00 ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ – ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 16.00 ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ
ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 16.00 ΔΟΞΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ – ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ
ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ 16.00 ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΙΩΝ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 16.00 ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 20η αγωνιστική
ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 16.00 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ – ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΑΨΑΛΟΥ 12.00 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ – ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛ.
ΑΓΡΑ 16.00 ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ – ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ
ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ 16.00 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 20η αγωνιστική
ΑΘΥΡΩΝ 16.00 ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ – ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 16.00 ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ – ΣΦ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 16.00 ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ – ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ
ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ 16.00 ΑΣΠΙΔΑ ΓΥΨΟΧΩΡΙΟΥ – Ν.ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 21η αγωνιστική
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 12.00 ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ
ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΣ 16.00 ΠΑΟ ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΣ – Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΝΙΣΣΑΣ
ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 16.00 ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΗΣ ΥΔΡΑΙΑΣ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 16η αγωνιστική
ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 12.00 ΠΟΝ.ΝΕΟΛΑΙΑ Κ.ΒΡΥΣΗΣ – ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ