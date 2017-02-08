Wednesday, 8 February, 2017
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Πρόγραμμα αγώνων ΕΠΣ Πέλλας στις 8, 11-12 & 15 Φεβρουαρίου 2017

Πρόγραμμα αγώνων ΕΠΣ Πέλλας στις 8, 11-12 & 15 Φεβρουαρίου 2017

February 7, 2017 , 11:46 pm in ΕΠΣ Πέλλας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 08.02.2017

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 13η αγωνιστική

ΚΕΡΑΣΙΑΣ 15.00 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)(14η αγωνιστική

ΑΡΝΙΣΣΑΣ 15.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ – ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ

ΑΓΡΑ 15.00 ΑΣ ΑΓΡΑ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 11.02.2017

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 15η αγωνιστική

ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ – ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ

ΠΕΛΛΑΣ 15.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΠΕΛΛΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 15η αγωνιστική

ΓΑΡΕΦΙΟΥ 15.00 ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ

ΑΨΑΛΟΥ 15.00 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΡΙΖΑΡΙΟΥ 15.00 ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ – ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ 15.00 ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ – Μ.ΑΛΕΞ.ΟΡΜΑΣ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 15η αγωνιστική

ΔΑΜΙΑΝΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ

ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 15.00 ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ – Ν.ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ

ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ 15.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 16η αγωνιστική

ΑΓΡΑ 15.00 ΑΣ ΑΓΡΑ – Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΝΙΣΣΑΣ

ΥΔΡΑΙΑΣ 15.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 15.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ – ΑΡΗΣ ΥΔΡΑΙΑΣ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 12η αγωνιστική

ΛΙΠΑΡΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ – ΠΟΝ.ΝΕΟΛΑΙΑ Κ.ΒΡΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 12.02.2017

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 15η αγωνιστική

ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ – ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ

ΣΤΑΔΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 15.00 ΑΝΑΓ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ.ΒΡΥΣΗΣ

ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ – ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ

ΑΡΣΕΝΙΟΥ 15.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΙΩΝ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 15η αγωνιστική

ΚΕΡΑΣΙΑΣ 15.00 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 15.00 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ – ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛ.

ΦΙΛΩΤΕΙΑΣ 15.00 ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ – ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 15η αγωνιστική

Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ – ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ

ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ 11.00 ΑΣΠΙΔΑ ΓΥΨΟΧΩΡΙΟΥ – ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ

ΑΘΥΡΩΝ 15.00 ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ

ΣΦΑΓΕΙΩΝ 15.00 ΣΦ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – Μ.ΑΛΕΞ.ΔΡΟΣΕΡΟΥ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 16η αγωνιστική

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 11.00 ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ

ΔΩΡΟΘΕΑΣ 11.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ – ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ

ΠΙΠΕΡΙΑΣ 11.00 ΑΣ ΠΑΝΑΛΜΩΠΙΑΚΟΣ – ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ

ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΣ 15.00 ΠΑΟ ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 12η αγωνιστική

ΠΕΤΡΙΑΣ 15.00 Ν.ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ – ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ

ΡΑΧΩΝΑΣ 15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ – ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΥΤΙΚΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ

Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 15.00 Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 15.02.2017

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 12η αγωνιστική

ΚΕΡΑΣΙΑΣ 15.00 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ

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