Πρόγραμμα αγώνων ΕΠΣ Πέλλας στις 8, 11-12 & 15 Φεβρουαρίου 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 08.02.2017
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 13η αγωνιστική
ΚΕΡΑΣΙΑΣ 15.00 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ)(14η αγωνιστική
ΑΡΝΙΣΣΑΣ 15.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ – ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ
ΑΓΡΑ 15.00 ΑΣ ΑΓΡΑ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 11.02.2017
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 15η αγωνιστική
ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ – ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ
ΠΕΛΛΑΣ 15.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΠΕΛΛΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 15η αγωνιστική
ΓΑΡΕΦΙΟΥ 15.00 ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ
ΑΨΑΛΟΥ 15.00 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΡΙΖΑΡΙΟΥ 15.00 ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ – ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ 15.00 ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ – Μ.ΑΛΕΞ.ΟΡΜΑΣ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 15η αγωνιστική
ΔΑΜΙΑΝΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ
ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 15.00 ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ – Ν.ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ
ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ 15.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 16η αγωνιστική
ΑΓΡΑ 15.00 ΑΣ ΑΓΡΑ – Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΝΙΣΣΑΣ
ΥΔΡΑΙΑΣ 15.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 15.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ – ΑΡΗΣ ΥΔΡΑΙΑΣ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 12η αγωνιστική
ΛΙΠΑΡΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ – ΠΟΝ.ΝΕΟΛΑΙΑ Κ.ΒΡΥΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 12.02.2017
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 15η αγωνιστική
ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ – ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ
ΣΤΑΔΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 15.00 ΑΝΑΓ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ.ΒΡΥΣΗΣ
ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ – ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ
ΑΡΣΕΝΙΟΥ 15.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΙΩΝ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 15η αγωνιστική
ΚΕΡΑΣΙΑΣ 15.00 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 15.00 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ – ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛ.
ΦΙΛΩΤΕΙΑΣ 15.00 ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ – ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 15η αγωνιστική
Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ – ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ
ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ 11.00 ΑΣΠΙΔΑ ΓΥΨΟΧΩΡΙΟΥ – ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ
ΑΘΥΡΩΝ 15.00 ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ
ΣΦΑΓΕΙΩΝ 15.00 ΣΦ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – Μ.ΑΛΕΞ.ΔΡΟΣΕΡΟΥ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 16η αγωνιστική
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 11.00 ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ
ΔΩΡΟΘΕΑΣ 11.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ – ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ
ΠΙΠΕΡΙΑΣ 11.00 ΑΣ ΠΑΝΑΛΜΩΠΙΑΚΟΣ – ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ
ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΣ 15.00 ΠΑΟ ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 12η αγωνιστική
ΠΕΤΡΙΑΣ 15.00 Ν.ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ – ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ
ΡΑΧΩΝΑΣ 15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ – ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΥΤΙΚΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ
Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 15.00 Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 15.02.2017
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 12η αγωνιστική
ΚΕΡΑΣΙΑΣ 15.00 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ