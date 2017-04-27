Πρόγραμμα αγώνων ΕΠΣ Πέλλας, Σαββατοκύριακου 29 και 30 Απριλίου 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 29.04.2017
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (24η αγωνιστική)
ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 17.00 ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ.ΒΡΥΣΗΣ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
ΠΕΛΛΑΣ 17.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΠΕΛΛΑΣ – ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ (24η αγωνιστική)
ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ 17.00 ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛ. – ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ
ΟΡΜΑΣ 17.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΟΡΜΑΣ – ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 17.00 ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ
ΣΤΑΔΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 17.00 ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ (24η αγωνιστική)
ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 17.00 ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ – ΑΣΠΙΔΑ ΓΥΨΟΧΩΡΙΟΥ
ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ 17.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ – ΔΟΞΑ Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ
ΣΦΑΓΕΙΩΝ 17.00 ΣΦ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 17.00 Ν.ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ – ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ (25η αγωνιστική)
ΑΓΡΑ 17.00 ΑΣ ΑΓΡΑ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ 17.00 ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ – Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΝΙΣΣΑΣ
ΠΙΠΕΡΙΑΣ 17.00 ΑΣ ΠΑΝΑΛΜΩΠΙΑΚΟΣ – ΑΡΗΣ ΥΔΡΑΙΑΣ
ΥΔΡΑΙΑΣ 17.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΠΑΟ ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΣ
ΔΩΡΟΘΕΑΣ 17.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ – ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ (20η αγωνιστική)
ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ 17.00 ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ – Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΔΥΤΙΚΟΥ 17.00 ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 30.04.2017
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (24η αγωνιστική)
ΜΑΝΔΑΛΟΥ 17.00 ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ – ΔΟΞΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
ΚΑΛΗΣ 17.00 ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ – Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ
ΠΡΟΜΑΧΩΝ 17.00 ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΣΤΑΔΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 17.00 ΑΝΑΓ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΙΩΝ
ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 17.00 ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ – ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ (24η αγωνιστική)
ΚΕΡΑΣΙΑΣ 17.00 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ
ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 17.00 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ – ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ
ΡΙΖΑΡΙΟΥ 17.00 ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ – ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ (24η αγωνιστική)
ΑΘΥΡΩΝ 17.00 ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ – ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ
ΔΡΟΣΕΡΟΥ 17.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΔΡΟΣΕΡΟΥ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 17.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ – ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ (25η αγωνιστική)
ΒΟΡΕΙΝΟΥ 17.00 ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ – ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ
ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 17.00 ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ (20η αγωνιστική)
ΛΙΠΑΡΟΥ 17.00 ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ
ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ 17.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ – ΠΑΟΔ ΔΑΦΝΗΣ
ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 17.00 ΠΟΝ.ΝΕΟΛΑΙΑ Κ.ΒΡΥΣΗΣ – ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ