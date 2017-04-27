Thursday, 27 April, 2017
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Πρόγραμμα αγώνων ΕΠΣ Πέλλας, Σαββατοκύριακου 29 και 30 Απριλίου 2017

Πρόγραμμα αγώνων ΕΠΣ Πέλλας, Σαββατοκύριακου 29 και 30 Απριλίου 2017

April 26, 2017 , 11:01 pm in ΕΠΣ Πέλλας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 29.04.2017

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (24η αγωνιστική)

ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 17.00 ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ.ΒΡΥΣΗΣ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

ΠΕΛΛΑΣ 17.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΠΕΛΛΑΣ – ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ (24η αγωνιστική)

ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ 17.00 ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛ. – ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ

ΟΡΜΑΣ 17.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΟΡΜΑΣ – ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 17.00 ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 17.00 ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ (24η αγωνιστική)

ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 17.00 ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ – ΑΣΠΙΔΑ ΓΥΨΟΧΩΡΙΟΥ

ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ 17.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ – ΔΟΞΑ Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ

ΣΦΑΓΕΙΩΝ 17.00 ΣΦ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 17.00 Ν.ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ – ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ (25η αγωνιστική)

ΑΓΡΑ 17.00 ΑΣ ΑΓΡΑ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ 17.00 ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ – Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΝΙΣΣΑΣ

ΠΙΠΕΡΙΑΣ 17.00 ΑΣ ΠΑΝΑΛΜΩΠΙΑΚΟΣ – ΑΡΗΣ ΥΔΡΑΙΑΣ

ΥΔΡΑΙΑΣ 17.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΠΑΟ ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΣ

ΔΩΡΟΘΕΑΣ 17.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ – ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ (20η αγωνιστική)

ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ 17.00 ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ – Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΔΥΤΙΚΟΥ 17.00 ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 30.04.2017

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (24η αγωνιστική)

ΜΑΝΔΑΛΟΥ 17.00 ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ – ΔΟΞΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

ΚΑΛΗΣ 17.00 ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ – Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ

ΠΡΟΜΑΧΩΝ 17.00 ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΣΤΑΔΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 17.00 ΑΝΑΓ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΙΩΝ

ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 17.00 ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ – ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ (24η αγωνιστική)

ΚΕΡΑΣΙΑΣ 17.00 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ

ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 17.00 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ – ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ

ΡΙΖΑΡΙΟΥ 17.00 ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ – ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ (24η αγωνιστική)

ΑΘΥΡΩΝ 17.00 ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ – ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ

ΔΡΟΣΕΡΟΥ 17.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΔΡΟΣΕΡΟΥ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 17.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ – ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ (25η αγωνιστική)

ΒΟΡΕΙΝΟΥ 17.00 ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ – ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ

ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 17.00 ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ (20η αγωνιστική)

ΛΙΠΑΡΟΥ 17.00 ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ

ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ 17.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ – ΠΑΟΔ ΔΑΦΝΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 17.00 ΠΟΝ.ΝΕΟΛΑΙΑ Κ.ΒΡΥΣΗΣ – ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ

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