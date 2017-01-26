Δείτε το πρόγραμμα των αγώνων του Σαββατοκύριακου 28 και 29 Ιανουαρίου του 2017
στην ΕΠΣ Πέλλας:
ΣΑΒΒΑΤΟ 28.01.2017
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 13η αγωνιστική
Μ.ΑΛΕΞ.ΠΕΛΛΑΣ – ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ
ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 13η αγωνιστική
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ – ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ – Μ.ΑΛΕΞ.ΟΡΜΑΣ
ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ – ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 13η αγωνιστική
ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ – Ν.ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ
ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ – ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ
Μ.ΑΛΕΞ.ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ – Μ.ΑΛΕΞ.ΔΡΟΣΕΡΟΥ
ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ – ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 14η αγωνιστική
ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ – ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΣ ΠΑΝΑΛΜΩΠΙΑΚΟΣ
ΑΣ ΑΓΡΑ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 10η αγωνιστική
ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ – ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ – ΠΟΝ.ΝΕΟΛΑΙΑ Κ.ΒΡΥΣΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 29.01.2017
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 13η αγωνιστική
ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
ΔΟΞΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ.ΒΡΥΣΗΣ
ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΙΩΝ – ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ
Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΑΝΑΓ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 13η αγωνιστική
ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ
ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ – ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛ.
ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ – ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 13η αγωνιστική
ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΑΣΠΙΔΑ ΓΥΨΟΧΩΡΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ
ΔΟΞΑ Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ – ΣΦ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 14η αγωνιστική
ΑΡΗΣ ΥΔΡΑΙΑΣ – ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ – Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΝΙΣΣΑΣ
ΠΑΟ ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΣ – ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 10η αγωνιστική
ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ
ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ – Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Ν. ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ – ΠΑΟΔ ΔΑΦΝΗΣ
Πρόγραμμα αγώνων ΕΠΣ Πέλλας Σαββατοκύριακου