Thursday, 26 January, 2017
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Πρόγραμμα αγώνων ΕΠΣ Πέλλας Σαββατοκύριακου

Πρόγραμμα αγώνων ΕΠΣ Πέλλας Σαββατοκύριακου

January 26, 2017 , 11:08 am in ΕΠΣ Πέλλας

Δείτε το πρόγραμμα των αγώνων του Σαββατοκύριακου 28 και 29 Ιανουαρίου του 2017

στην ΕΠΣ Πέλλας:

ΣΑΒΒΑΤΟ 28.01.2017

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 13η αγωνιστική

Μ.ΑΛΕΞ.ΠΕΛΛΑΣ – ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ

ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 13η αγωνιστική

ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ – ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ – Μ.ΑΛΕΞ.ΟΡΜΑΣ

ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ – ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 13η αγωνιστική

ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ – Ν.ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ

ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ – ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ

Μ.ΑΛΕΞ.ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ – Μ.ΑΛΕΞ.ΔΡΟΣΕΡΟΥ

ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ – ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 14η αγωνιστική

ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ – ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΣ ΠΑΝΑΛΜΩΠΙΑΚΟΣ

ΑΣ ΑΓΡΑ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 10η αγωνιστική

ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ – ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ – ΠΟΝ.ΝΕΟΛΑΙΑ Κ.ΒΡΥΣΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 29.01.2017

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 13η αγωνιστική

ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

ΔΟΞΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ.ΒΡΥΣΗΣ

ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΙΩΝ – ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ

Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΑΝΑΓ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 13η αγωνιστική

ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ

ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ – ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛ.

ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ – ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 13η αγωνιστική

ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΑΣΠΙΔΑ ΓΥΨΟΧΩΡΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ

ΔΟΞΑ Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ – ΣΦ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 14η αγωνιστική

ΑΡΗΣ ΥΔΡΑΙΑΣ – ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ – Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΝΙΣΣΑΣ

ΠΑΟ ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΣ – ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 10η αγωνιστική

ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ

ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ – Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Ν. ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ – ΠΑΟΔ ΔΑΦΝΗΣ

Πρόγραμμα αγώνων ΕΠΣ Πέλλας Σαββατοκύριακου

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