Wednesday, 19 April, 2017
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ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 22 & 23/4/2017

ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 22 & 23/4/2017

April 18, 2017 , 11:59 pm in ΕΠΣ Πέλλας

Πρόγραμμα αγώνων 22 Απριλίου

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (23η αγωνιστική)

ΚΑΛΗΣ 17.00 ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ – ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ

ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 17.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ – ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ

Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 17.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΝΑΓ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ 17.00 ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΙΩΝ – ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

ΑΡΣΕΝΙΟΥ 17.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ.ΒΡΥΣΗΣ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ (23η αγωνιστική)

ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 17.00 ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ – ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ

ΓΑΡΕΦΙΟΥ 17.00 ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ 17.00 ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛ. – Μ.ΑΛΕΞ.ΟΡΜΑΣ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ (23η αγωνιστική)

ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ 17.00 ΑΣΠΙΔΑ ΓΥΨΟΧΩΡΙΟΥ – Μ.ΑΛΕΞ.ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ

ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 17.00 Ν.ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ – Μ.ΑΛΕΞ.ΔΡΟΣΕΡΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 17.00 ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ – ΔΟΞΑ Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ

ΑΞΟΥ 17.00 ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ – ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ

ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 17.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ (24η αγωνιστική)

ΑΡΝΙΣΣΑΣ 17.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΝΙΣΣΑΣ – ΑΣ ΠΑΝΑΛΜΩΠΙΑΚΟΣ

ΑΨΑΛΟΥ 17.00 ΑΡΗΣ ΥΔΡΑΙΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 17.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ – ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ (19η αγωνιστική)

ΔΑΦΝΗΣ 17.00 ΠΑΟΔ ΔΑΦΝΗΣ – ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ

Πρόγραμμα αγώνων 23 Απριλίου

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (23η αγωνιστική)

ΣΤΑΔΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 17.00 ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ – ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ

ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 17.00 ΔΟΞΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ – Μ.ΑΛΕΞ.ΠΕΛΛΑΣ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ (23η αγωνιστική)

ΑΨΑΛΟΥ 17.00 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ – ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ

ΑΓΡΑ 17.00 ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ – ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ

ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ 17.00 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ

ΖΕΡΒΗΣ 17.00 ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ – ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ (23η αγωνιστική)

ΔΑΜΙΑΝΟΥ 17.00 ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ

ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 17.00 ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ – ΣΦ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ) (24η αγωνιστική)

ΤΣΑΚΩΝ 17.00 ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ – ΑΣ ΑΓΡΑ

ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 17.00 ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ

ΒΟΡΕΙΝΟΥ 17.00 ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ – ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ

ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΣ 17.00 ΠΑΟ ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ) (19η αγωνιστική)

Α. ΛΟΥΚΑ 17.00 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ – ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ

ΛΙΠΑΡΟΥ 17.00 ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ – Ν.ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ

ΡΑΧΩΝΑΣ 17.00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ – ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ

Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 17.00 Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΠΟΝ.ΝΕΟΛΑΙΑ Κ.ΒΡΥΣΗΣ

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