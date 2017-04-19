ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 22 & 23/4/2017

Πρόγραμμα αγώνων 22 Απριλίου
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (23η αγωνιστική)
ΚΑΛΗΣ 17.00 ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ – ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ
ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 17.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ – ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ
Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 17.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΝΑΓ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ 17.00 ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΙΩΝ – ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
ΑΡΣΕΝΙΟΥ 17.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ.ΒΡΥΣΗΣ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ (23η αγωνιστική)
ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 17.00 ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ – ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
ΓΑΡΕΦΙΟΥ 17.00 ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ 17.00 ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛ. – Μ.ΑΛΕΞ.ΟΡΜΑΣ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ (23η αγωνιστική)
ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ 17.00 ΑΣΠΙΔΑ ΓΥΨΟΧΩΡΙΟΥ – Μ.ΑΛΕΞ.ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ
ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 17.00 Ν.ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ – Μ.ΑΛΕΞ.ΔΡΟΣΕΡΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 17.00 ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ – ΔΟΞΑ Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ
ΑΞΟΥ 17.00 ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ – ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ
ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 17.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ (24η αγωνιστική)
ΑΡΝΙΣΣΑΣ 17.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΝΙΣΣΑΣ – ΑΣ ΠΑΝΑΛΜΩΠΙΑΚΟΣ
ΑΨΑΛΟΥ 17.00 ΑΡΗΣ ΥΔΡΑΙΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 17.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ – ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ (19η αγωνιστική)
ΔΑΦΝΗΣ 17.00 ΠΑΟΔ ΔΑΦΝΗΣ – ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ
Πρόγραμμα αγώνων 23 Απριλίου
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ (23η αγωνιστική)
ΣΤΑΔΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 17.00 ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ – ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ
ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 17.00 ΔΟΞΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ – Μ.ΑΛΕΞ.ΠΕΛΛΑΣ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ (23η αγωνιστική)
ΑΨΑΛΟΥ 17.00 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ – ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ
ΑΓΡΑ 17.00 ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ – ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ
ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ 17.00 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ
ΖΕΡΒΗΣ 17.00 ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ – ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ (23η αγωνιστική)
ΔΑΜΙΑΝΟΥ 17.00 ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ
ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 17.00 ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ – ΣΦ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ) (24η αγωνιστική)
ΤΣΑΚΩΝ 17.00 ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ – ΑΣ ΑΓΡΑ
ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 17.00 ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ
ΒΟΡΕΙΝΟΥ 17.00 ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ – ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ
ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΣ 17.00 ΠΑΟ ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ) (19η αγωνιστική)
Α. ΛΟΥΚΑ 17.00 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ – ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΛΙΠΑΡΟΥ 17.00 ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ – Ν.ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ
ΡΑΧΩΝΑΣ 17.00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ – ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ
Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 17.00 Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΠΟΝ.ΝΕΟΛΑΙΑ Κ.ΒΡΥΣΗΣ