ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 15, 18-29 & 22/2/2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 15.02.2017
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 13η αγωνιστική
ΚΕΡΑΣΙΑΣ 15.00 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 18.02.2017
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 16η αγωνιστική
Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 15.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ
ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ – Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 15.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ – ΑΝΑΓ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΚΑΛΗΣ 15.00 ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ – ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ Κ. ΒΡΥΣΗΣ (ΔΗΜ) 15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ.ΒΡΥΣΗΣ – ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ
ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ 15.00 ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΙΩΝ – Μ.ΑΛΕΞ.ΠΕΛΛΑΣ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 16η αγωνιστική
ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ 15.00 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ
ΖΕΡΒΗΣ 15.00 ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ – ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ 15.00 ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛ. – ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – Μ.ΑΛΕΞ.ΟΡΜΑΣ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 16η αγωνιστική
ΑΞΟΥ 15.00 ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ – ΔΟΞΑ Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ
ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 15.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ – Μ.ΑΛΕΞ.ΔΡΟΣΕΡΟΥ
ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 15.00 Ν.ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ – ΣΦ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 17η αγωνιστική
ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 15.00 ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ – ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ
ΤΣΑΚΩΝ 15.00 ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
ΥΔΡΑΙΑΣ 15.00 ΑΡΗΣ ΥΔΡΑΙΑΣ – ΑΣ ΑΓΡΑ
ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 15.00 ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 19.02.2017
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 16η αγωνιστική
ΣΤΑΔΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 15.00 ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ – ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 16η αγωνιστική
ΑΨΑΛΟΥ 11.30 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ
ΑΓΡΑ 15.00 ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ – ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ
ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ – ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 16η αγωνιστική
ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 15.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ
ΣΤΑΔΙΟ Κ. ΒΡΥΣΗΣ (ΠΕΡ) 15.00 ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ – Μ.ΑΛΕΞ.ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ
ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ 15.00 ΑΣΠΙΔΑ ΓΥΨΟΧΩΡΙΟΥ – ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ – ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 17η αγωνιστική
ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΣ 15.00 ΠΑΟ ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
ΑΡΝΙΣΣΑΣ 15.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΝΙΣΣΑΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ 15.00 ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ – ΑΣ ΠΑΝΑΛΜΩΠΙΑΚΟΣ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 13η αγωνιστική
Α. ΛΟΥΚΑ 15.00 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ – ΠΑΟΔ ΔΑΦΝΗΣ
ΣΦΑΓΕΙΩΝ 15.00 ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ – Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ 15.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ
ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ – ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ
ΔΥΤΙΚΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ – Ν.ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 22.02.2017
ΑΨΑΛΟΥ 15.30 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ Α.Σ. ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ
ΠΕΛΛΑΣ 15.30 Μ.ΑΛΕ/ΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΟΞΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ