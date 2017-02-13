Δευτέρα, 13 Φεβρουάριος, 2017
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ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 15, 18-29 & 22/2/2017

ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων 15, 18-29 & 22/2/2017

Φεβρουάριος 13, 2017 , 11:19 μμ in ΕΠΣ Πέλλας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 15.02.2017

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 13η αγωνιστική

ΚΕΡΑΣΙΑΣ 15.00 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ  ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 18.02.2017

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 16η αγωνιστική

Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ 15.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ

ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ – Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 15.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ – ΑΝΑΓ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΚΑΛΗΣ 15.00 ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ – ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ Κ. ΒΡΥΣΗΣ (ΔΗΜ) 15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ.ΒΡΥΣΗΣ – ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ

ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ 15.00 ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΙΩΝ – Μ.ΑΛΕΞ.ΠΕΛΛΑΣ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 16η αγωνιστική

ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ 15.00 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ

ΖΕΡΒΗΣ 15.00 ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ – ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ

ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ 15.00 ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛ. – ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – Μ.ΑΛΕΞ.ΟΡΜΑΣ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 16η αγωνιστική

ΑΞΟΥ 15.00 ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ – ΔΟΞΑ Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ

ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 15.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ – Μ.ΑΛΕΞ.ΔΡΟΣΕΡΟΥ

ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 15.00 Ν.ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ – ΣΦ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 17η αγωνιστική

ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 15.00 ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ – ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ

ΤΣΑΚΩΝ 15.00 ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

ΥΔΡΑΙΑΣ 15.00 ΑΡΗΣ ΥΔΡΑΙΑΣ – ΑΣ ΑΓΡΑ

ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 15.00 ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 19.02.2017

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 16η αγωνιστική

ΣΤΑΔΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 15.00 ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ – ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 16η αγωνιστική

ΑΨΑΛΟΥ 11.30 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ

ΑΓΡΑ 15.00 ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ – ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ

ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ – ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 16η αγωνιστική

ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 15.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ

ΣΤΑΔΙΟ Κ. ΒΡΥΣΗΣ (ΠΕΡ) 15.00 ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ – Μ.ΑΛΕΞ.ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ

ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ 15.00 ΑΣΠΙΔΑ ΓΥΨΟΧΩΡΙΟΥ – ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ

ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ – ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 17η αγωνιστική

ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΣ 15.00 ΠΑΟ ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

ΑΡΝΙΣΣΑΣ 15.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΝΙΣΣΑΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ 15.00 ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ – ΑΣ ΠΑΝΑΛΜΩΠΙΑΚΟΣ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 13η αγωνιστική

Α. ΛΟΥΚΑ 15.00 ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ – ΠΑΟΔ ΔΑΦΝΗΣ

ΣΦΑΓΕΙΩΝ 15.00 ΑΓΙΑΞ ΠΕΛΛΑΣ – Ν.ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ 15.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΙΠΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΧΩΝΑΣ

ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ – ΑΡΗΣ ΛΙΠΑΡΟΥ

ΔΥΤΙΚΟΥ 15.00 ΠΑΟΚ ΔΥΤΙΚΟΥ – Ν.ΠΥΡΣΟΣ ΠΕΤΡΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 22.02.2017

ΑΨΑΛΟΥ 15.30 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ Α.Σ. ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ

ΠΕΛΛΑΣ 15.30 Μ.ΑΛΕ/ΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΟΞΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

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