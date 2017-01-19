ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 21.01.2017
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 12η αγωνιστική
ΚΑΛΗΣ 15.00 ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ.ΒΡΥΣΗΣ – ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 15.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ – Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ
ΠΡΟΜΑΧΩΝ 15.00 ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ – ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΙΩΝ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 12η αγωνιστική
ΟΡΜΑΣ 15.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΟΡΜΑΣ – ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ 15.00 ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛ. – ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 12η αγωνιστική
ΑΘΥΡΩΝ 15.00 ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ – Μ.ΑΛΕΞ.ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ
ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 15.00 Ν.ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 13η αγωνιστική
ΠΙΠΕΡΙΑΣ 15.00 ΑΣ ΠΑΝΑΛΜΩΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΟ ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΣ
ΥΔΡΑΙΑΣ 15.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 15.00 ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ – Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΝΙΣΣΑΣ
ΒΟΡΕΙΝΟΥ 15.00 ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ – ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 22.01.2017
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 12η αγωνιστική
ΣΤΑΔΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 15.00 ΑΝΑΓ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – Μ.ΑΛΕΞ.ΠΕΛΛΑΣ
ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ – ΔΟΞΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
ΜΑΝΔΑΛΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ – ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 12η αγωνιστική
ΖΕΡΒΗΣ 15.00 ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ
ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ 15.00 ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ
ΚΕΡΑΣΙΑΣ 15.00 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ
ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 15.00 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ – ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 12η αγωνιστική
ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ – ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 15.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ – ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ
ΣΦΑΓΕΙΩΝ 15.00 ΣΦ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΣΠΙΔΑ ΓΥΨΟΧΩΡΙΟΥ
ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 15.00 ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ – ΔΟΞΑ Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ
ΔΡΟΣΕΡΟΥ 15.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΔΡΟΣΕΡΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 13η αγωνιστική
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ 15.00 ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ – ΑΡΗΣ ΥΔΡΑΙΑΣ
ΔΩΡΟΘΕΑΣ 15.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 15.00 ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ – ΑΣ ΑΓΡΑ
ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων Σαββατοκύριακου 21 & 22/1/2017