Thursday, 19 January, 2017
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ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων Σαββατοκύριακου 21 & 22/1/2017

ΕΠΣ Πέλλας: Πρόγραμμα αγώνων Σαββατοκύριακου 21 & 22/1/2017

January 18, 2017 , 11:45 pm in ΕΠΣ Πέλλας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 21.01.2017

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 12η αγωνιστική

ΚΑΛΗΣ 15.00 ΝΙΚΗ ΚΑΛΗΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΣΤΑΔΙΟ Ι.ΤΣΕΡΚΕΖΙΔΗΣ 15.00 ΑΠΟΛΛΩΝ 1960 Κ.ΒΡΥΣΗΣ – ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 15.00 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ – Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ

ΠΡΟΜΑΧΩΝ 15.00 ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΙ – ΑΡΗΣ ΑΜΠΕΛΙΩΝ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 12η αγωνιστική

ΟΡΜΑΣ 15.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΟΡΜΑΣ – ΑΡΗΣ ΝΗΣΙΟΥ

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ 15.00 ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΚΟΣ ΠΟΛ. – ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 12η αγωνιστική

ΑΘΥΡΩΝ 15.00 ΑΡΗΣ ΑΘΥΡΩΝ – Μ.ΑΛΕΞ.ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ

ΣΤΑΔΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ 15.00 Ν.ΑΕΤΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 13η αγωνιστική

ΠΙΠΕΡΙΑΣ 15.00 ΑΣ ΠΑΝΑΛΜΩΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΟ ΠΕΡΙΚΛΕΙΑΣ

ΥΔΡΑΙΑΣ 15.00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ 15.00 ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ – Μ.ΑΛΕΞ.ΑΡΝΙΣΣΑΣ

ΒΟΡΕΙΝΟΥ 15.00 ΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΝΟΥ – ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 22.01.2017

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ 12η αγωνιστική

ΣΤΑΔΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ      15.00 ΑΝΑΓ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – Μ.ΑΛΕΞ.ΠΕΛΛΑΣ

ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ – ΔΟΞΑ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

ΜΑΝΔΑΛΟΥ 15.00 ΔΟΞΑ ΜΑΝΔΑΛΟΥ – ΔΟΞΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 12η αγωνιστική

ΖΕΡΒΗΣ 15.00 ΑΣΤΡΑΠΗ ΖΕΡΒΗΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΑΡΕΦΙΟΥ

ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ 15.00 ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΨΑΛΟΥ

ΚΕΡΑΣΙΑΣ 15.00 ΠΑΟ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΟΡΦΕΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ

ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ 15.00 ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ – ΕΥΡΩΠΟΣ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ

Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 2ος ΟΜΙΛΟΣ 12η αγωνιστική

ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ 15.00 ΑΡΗΣ ΠΑΛΑΙΦΥΤΟΥ – ΠΑΟΚ ΔΑΜΙΑΝΟΥ

ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ 15.00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ – ΝΙΚΗ ΑΞΟΥ

ΣΦΑΓΕΙΩΝ 15.00 ΣΦ ΠΑΟΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΣΠΙΔΑ ΓΥΨΟΧΩΡΙΟΥ

ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ 15.00 ΑΕΚ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ – ΔΟΞΑ Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ

ΔΡΟΣΕΡΟΥ 15.00 Μ.ΑΛΕΞ.ΔΡΟΣΕΡΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΣ Κ.ΒΡΥΣΗΣ

Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ – 1ος ΟΜΙΛΟΣ 13η αγωνιστική

ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ 15.00 ΔΑΦΝΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ – ΑΡΗΣ ΥΔΡΑΙΑΣ

ΔΩΡΟΘΕΑΣ 15.00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ 15.00 ΜΑΥΡΗ ΘΥΕΛΛΑ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ – ΑΣ ΑΓΡΑ

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