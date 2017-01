Γ. Αντετοκούνμπο: «Θα παίξω για όλους τους Έλληνες στο All Star Game»!

Δε σταματάει να τιμάει την χώρα στην οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε σαν άνθρωπος και μπασκετμπολίστας ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

και με μήνυμά του στο twitter αποκλειστικά για τους Έλληνες, που συμμετείχαν στην ψηφοφορία του All Star Game και ..τον έστειλαν στην βασική πεντάδα της Ανατολής, ο Greek Freak λέει ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη καθώς το μεγάλο του όνειρο έγινε πραγματικότητα.

Αναλυτικά ο Γιάννης έγραψε: «Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τον καθένα από σας ξεχωριστά για τη στήριξή σας όλες αυτές τις μέρες. Συμμετείχατε όλοι ενεργά σ’ ένα όνειρό μου και με βοηθήσατε να κάνω πραγματικότητα… Το εκτιμάω απίστευτα πολύ! Να είστε σίγουροι πως θα παίξω και για σας στο All Star Game! Ευχαριστώ Ελλάδα».

Έγραψε ιστορία: Στο All Star Game ο Γιάννης Αντετοκούνμπο!

Η ψηφοφορία τελείωσε και τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε και επίσημα ο πρώτος Έλληνας που κλήθηκε να αγωνιστεί στο All Star Game! Πόσους ψήφους είχε ο Greek Freak. Ποιοι θα τον συνοδεύσουν στην 5άδα της Ανατολής.

Είναι πλέον γεγονός. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι και επίσημα All Star και θα βρεθεί στη μεγαλύτερη γιορτή του μπασκετ, το All Star Game του NBA στη Νέα Ορλεάνη στις 19 Φεβρουαρίου για πρώτη φορά στην καριέρα του μόλις στα 22 του χρόνια. Η στήριξη των φιλάθλων προς το πρόσωπο του Γιάννη καθ’ όλη τη διάρκεια της ψηφοφορία ήταν συγκλονιστική. Το “Giannis Antetokounmpo #NBAVOTE” γράφτηκε σχεδόν παντού κι έτσι δεν γινόταν να μη βρεθεί ο άσος των Μπας στο All Star Game. Ο Έλληνας γκαρντ/φόργουορντ συγκέντρωσε συνολικά 1.604.463 ψήφους τερματίζοντας στη δεύτερη θέση της Ανατολικής Περιφέρειας πίσω μόνο από τον Λεμπρόν Τζέιμς, ο οποίος είχε 1.893.751 ψήφους. Αλλά και συνολικά σε όλο το ΝΒΑ ο Αντετοκούνμπο τερμάτισε πέμπτος καθώς τον πέρασαν μόνο οι Τζέιμς, Ντουράντ, Κάρι και Χάρντεν. Παίκτες δηλαδή τεράστιας κλάσης που ήδη έχουν δώσει πολλά στο κορυφαίο πρωτάθλημα. Το τελικό αποτέλεσμα όμως δεν βγαίνει μόνο από το κοινό. Ψηφίζουν τόσο οι παίκτες, αλλά και δημοσιογράφοι του ΝΒΑ.

Έτσι λοιπόν από τους 324 παίκτες που ψήφισαν στην Ανατολή ο Γιάννης πήρε 162 πόντους και τερμάτισε στη 2η θέση, ενώ ήταν και ο δεύτερος στις ψήφους των δημοσιογράφων. Καθολική αναγνώριση!

Πριν από τρία χρόνια (2014) ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συμμετείχε στο BBVA Rising Star (όπου συμμετέχουν οι καλύτεροι rookies και sophomores της σεζόν), πριν δύο χρόνια (2015) συμμετείχε ξανά στον αγώνα των “μικρών”, αλλά και τον διαγωνισμό καρφωμάτων. Το 2017 όμως θα τον βρει στη μεγάλη γιορτή του ΝΒΑ, εκεί όπου θα σταθεί παρέα στο ίδιο παρκέ με τους άλλους σταρ της Λίγκας. Θα γίνει ο πρώτος Έλληνας που κλήθηκε να αγωνιστεί στο All Star Game, ενώ παράλληλα σε ηλικία 22 ετών και 74 ημερών θα γίνει ο νεαρότερος παίκτης στην ιστορία των Μπακς που πετυχαίνει κάτι τέτοιο, “σπάζοντας” το ρεκόρ του θρυλικού Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ (23 ετών 271 ημερών). Στο πλευρό του ο Giannis θα έχει τους ΝτεΜαρ Ντεροζάν (Τορόντο Ράπτορς), Τζίμι Μπάτλερ (Σικάγο Μπουλς), Κάιρι Ίρβινγκ (Κλίβελαντ Καβαλίερς) και Λεμπρόν Τζέιμς (Κλίβελαντ Καβαλίες), οι οποίοι επίσης συγκέντρωσαν την προτίμηση του κοινού, των παικτών και των δημοσιογράφων.

Στην Δύση, την αρχική πεντάδα που θα κοντράρει την ομάδα του Αντετοκούνμπο σχηματίζουν οι Στέφεν Κάρι (Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς), Τζέιμς Χάρντεν (Χιούστον Ρόκετς), Κέβιν Ντουράντ (Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς), Κάουι Λέοναρντ (Σαν Αντόνιο Σπερς) και Άντονι Ντέιβιτς (Νιου Όρλεανς Πέλικανς), κάτι που σημαίνει εκτός πεντάδας τέθηκε ο Ράσελ Γουέστμπρουκ, κι ας έχει μέσους όρους τριπλ-νταμπλ μέχρι στιγμής!

Να σημειωθεί τέλος ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φέτος με τους Μιλγουόκι Μπακς μετράει κατά μέσο όρο ανά παιχνίδι 23.7 πόντους, 8.7 ριμπάουντ, 2.1 μπλοκ, 5.6 ασίστ και 1.8 κλεψίματα. Παράλληλα είναι ο παίκτης με τα υψηλότερα νούμερα σε όλες τις κατηγορίες της ομάδας του, ενώ έχει και 9 παιχνίδι με 30+ πόντους, 17 double-double και δύο triple-double. Συγκλονιστικός!

Όσο για τη φανέλα που θα φορέσει στο All Star Game; Είναι η παρακάτω!

