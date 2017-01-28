Saturday, 28 January, 2017
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Βραβεύεται η 1η πανελληνιονίκης Δέσποινα Ζαπουνίδου, αθλητές του Μέγα Γιαννιτσών και Συλλόγων της Κ. Μακεδονίας

Βραβεύεται η 1η πανελληνιονίκης Δέσποινα Ζαπουνίδου, αθλητές του Μέγα Γιαννιτσών και Συλλόγων της Κ. Μακεδονίας

January 28, 2017 , 8:59 am in Αθλητικά

Σε μια γιορτή βράβευσης της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κ. Μακεδονίας, την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου τιμώνται όλοι οι πανελληνιονίκες

της Κεντρικής Μακεδονίας, που διακρίθηκαν στους αγώνες στίβου το 2016

segas

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΩΝ 2016

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ      ΑΓΩΝΙΣΜΑ        ΔΙΑΚΡΙΣΗ            ΣΥΛΛΟΓΟΣ

1 ΖΑΠΟΥΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 20ΚΜ ΒΑΔΗΝ 1η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

2 ΖΩΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 2ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 3ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ  1ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΩΝ, 1ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΩΝ ΓΣ  ΜΑΝΔΡΩΝ

3 ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΗΚΟΣ 3η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

4 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΒΑΔΗΝ 3ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΔΡΩΝ     3ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΩΝ ΑΠΣ  ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

5 XINTΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 110 ΕΜΠΟΔΙΑ 1ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΩΝ  ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

6 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ 100 ΕΜΠΟΔΙΑ 2η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΩΝ ΓΥΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

7 ΚΙΑΦΑ ΑΝΝΑ 400 ΕΜΠΟΔΙΑ 3η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΩΝ 2η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

8 ΠΟΡΔΑΝΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΣΦΥΡΑ  3ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΩΝ 1ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΓΣ  ΜΑΝΔΡΩΝ

9 ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ  ΦΩΤΕΙΝΗ 800, 4 Χ 400 3η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΩΝ 1η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

10 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΩΗ ΔΙΣΚΟΣ 3η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΩΝ 2η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΑΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ

11 ΓΟΥΛΑΡΑΣ  ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 110 ΕΜΠΟΔΙΑ 1ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΕΦΗΒΩΝ   2ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ   ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

12 ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΚΑΘΛΟ 1ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΕΦΗΒΩΝ  ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ

13 ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΠΤΑΘΛΟ 1η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 2η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

14 ΜΠΟΧΩΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΔΗΝ 1η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

15 ΚΑΡΑΝΙΚΟΥ ΧΑΪΔΩ ΥΨΟΣ 2η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

16 ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΦΥΡΑ 2ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΕΦΗΒΩΝ ΓΣ  ΜΑΝΔΡΩΝ

17 ΚΑΪΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΙΡΑ, ΔΙΣΚΟΣ 2η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ 3η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ

18 ΚΑΜΤΣΙΚΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΦΥΡΑ 1ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ ΓΣ  ΜΑΝΔΡΩΝ

19 ΤΣΙΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚΟΝΤΙΟ 1ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ ΟΦΚΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

20 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 4 Χ 400 1η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

21 ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 4 Χ 400 1η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

22 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 4 Χ 400 150 1η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 1η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΚΑ΄ ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

23 ΛΟΓΔΑΝΙΔΟΥ  ΙΛΖΕ 100ΕΜΠ ΜΗΚΟΣ 3η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  ΓΕ ΝΑΟΥΣΑΣ

24 ΖΩΤΟΥ  ΕΛΕΝΗ ΣΦΥΡΑ 3η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ  ΓΣ  ΜΑΝΔΡΩΝ

25 ΤΑΛΟΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ 4 Χ 100 3ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ

26 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4 Χ 100 3ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ

27 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4 Χ 100 3ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ

28 ΜΟΥΤΖΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4 Χ 100 3ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ

29 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 80 ΕΜΠΟΔΙΑ 1η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΚΑ΄ ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

30 ΜΠΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 300 1ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΠΑ΄ ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

31 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ 3000 ΒΑΔΗΝ 1ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΠΑ΄ ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

32 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 300 1η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΚΑ΄ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

33 ΛΙΓΓΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ 300 ΕΜΠΟΔΙΑ 2η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΚΑ΄ ΓΕ  ΝΑΟΥΣΑΣ

34 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1000 2η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΚΑ΄ ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

35 ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΦΥΡΑ 2ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΠΑ΄ ΓΣ  ΜΑΝΔΡΩΝ

36 ΠΙΤΣΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΞΑΘΛΟ 2ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΠΑ΄ ΓΥΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

37 ΤΟΠΟΥΖΗ ΜΑΡΙΑ ΣΦΥΡΑ 2η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΚΑ ΑΙΑΣ ΚΙΚΛΚΙΣ

38 ΜΠΑΓΙΩΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΑΚΟΝΤΙΟ 3η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΚΑ΄ ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

39 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 100 ΕΜΠΟΔΙΑ 3Ος  ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΠΑ΄ ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

40 ΑΛΕΡΟΥ ΣΑΚΞΕΣ 600 3ος ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΠΑ΄ ΓΑΓ ΚΙΛΚΙΣ

41 ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΝΙΚΗ 1000 3η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΚΑ΄ ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

42 ΚΑΜΤΣΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ 2000 3η ΠΑΝ/ΝΙΚΗΣ ΠΚΑ΄ ΓΥΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

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