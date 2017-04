Το X – Factor «κατατρόπωσε» το SYTYCD και το «Πάμε Πακέτο» με το τσιγγανάκι! (βίντεο)

Το X-Factor έκανε χθες πρεμιέρα στον ΣΚΑΙ και σάρωσε σε νούμερα τηλεθέασης! Την ίδια ώρα απέναντί του είχε στον ΑΝΤ1 το So You Think You Can Dance

και το Πάμε Πακέτο στον Alpha.

Στο γενικό σύνολο το X Factor έκανε 26,8%, το Πάμε Πακέτο 24,6% και το SYTYCD έκανε μόλις 14,9%. Και στα νεανικά κοινά το X-Factor σημείωσε 35,2% και έφτασε σε τέταρτο το 41,9%. Το So you think you can dance έκανε 13,7% και το Πάμε Πακέτο 12,5%.

«Είχα ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα και ήμουν στην εντατική ετοιμοθάνατη…»

Η 22χρονη Βιολέττα Αβραμίδου είχε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα και ήταν οκτώ μήνες στην εντατική… οι γιατροί της έλεγαν πως ίσως να μην ξαναπερπατήσει, όμως εκείνη τα κατάφερε και βρέθηκε στο So You Think You Can Dance!

«Είχα ένα σοβαρό ατύχημα και για 8 μήνες ήμουν δύσκολα. Ήμουν αρκετό καιρό στην Εντατική ετοιμοθάνατη και αυτή τη στιγμή ήρθα να μοιραστώ μαζί σας αυτό το θαύμα που ζω. Είχα αρκετά σπασίματα. Είχα 23 σπασίματα στο πρόσωπο μου. Ήταν βαρύ. Χτύπησα τη μέση μου, τη λεκάνη μου, το γοφό μου, το ισχίο μου» είπε χαρακτηριστικά και συγκίνησε τους πάντες και μάγεψε με το ταλέντο της πέρασε στην επόμενη φάση στο Bootcamp!

Το τσιγγανάκι που έκανε τους πάντες να δακρύσουν

Το τσιγγανάκι που έκλεψε την παράσταση με τη φωνή του στην πρεμιέρα του X Factor. Έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα δύο φορές σε διαγωνισμούς ρομποτικής και ζει στο γκέτο του Δενδροπόταμου . “Το ψωμί της ξενιτιάς” του Στέλιου Καζαντζίδη ερμήνευσε ο 16χρονος Αλέξανδρος Αγγούρης από τη Θεσσαλονίκη.

Ο 16χρονος Αλέξανδρος φοιτά στο μουσικό σχολείο Θεσσαλονίκης και όπως είπε παίζει και βιολί. “Η μουσική είναι ένα δώρο από τον Θεό, δεν έχω παρωπίδες”, δήλωσε μπροστά στους κριτές του.

Η ερμηνεία του που συγκίνησε όλο το πάνελ:

Και οι τέσσερις κριτές έδωσαν την θετική τους ψήφο, όπως ήταν αναμενόμενο. Σημειώνεται πως ο Αλέξανδρος από τον Δενδροπόταμο έχει εκπροσωπήσει τη χώρα μας δύο φορές σε διαγωνισμό ρομποτικής, ενώ ερμήνευσε και το παραδοσιακό τσιγγάνικο κομμάτι των Ρομά των Βαλκανίων, Ederlezi που έχει αποδοθεί και από τον Γκόραν Μπρέγκοβιτς για την ταινία “Ο καιρός των τσιγγάνων” του Εμίρ Κοστουρίτσα.

Ο ιερέας που εμφανίστηκε στο πλάι του μικρού Αλέξανδρου είναι ο αρχιμανδρίτης Αθηναγόρας Λουκατάρης, εφημέριος του ναού Αγίου Νεκταρίου του Δενδροπόταμου, μια περιοχή στη δυτική Θεσσαλονίκη στην οποία εκτιμάται ότι ζουν περίπου 4.500 κάτοικοι, τα 2/3 των οποίων είναι Ρομά. Ο ίδιος, ο “Αϊ-μπαλαμός” όπως τον αποκαλούν, έχει οργανώσει τον “Φάρο του Κόσμου” το Κέντρο προστασίας ανηλίκων ROM στο οποίο φιλοξενείται ο Αλέξανδρος μαζί με άλλα παιδιά. Στην κριτική επιτροπή του show που ξεκίνησε την Πέμπτη, θα βρίσκεται ο Γιώργος Μαζωνάκης, η Τάμτα, ο Γιώργος Παπαδόπουλος και ο Μπάμπης Στόκας. Στο Backstage, η Ευαγγελία Αραβανή.

News247 – gossip