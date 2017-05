Χτύπησε ελληνικό τατουάζ με Google Translate! Και… λοιπόν;

Προσπαθώντας να κάνει επίδειξη του γυμνασμένου σώματος της και του νέου της τατουάζ, η Νικόλ Άνιστον αποκάλυψε μια σπουδαία γκάφα!

Η ακριβοπληρωμένη και διάσημη πρωταγωνίστρια ενηλίκων ταινιών, Νικόλ Άνιστον, δημοσίευσε μια νέα φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό Instagram στην οποία επιδεικνύει στους θαυμαστές της, το καινούργιο της τατουάζ.

Το πρόβλημα είναι, πως το ελληνικής έμπνευσης τατουάζ της, είναι ολότελα λάθος μιας και μοιάζει να είναι βγαλμένο από… Google Translate. instagram Προφανώς ο καλλιτέχνης ήθελε να αποδώσει στα ελληνικά το Happy, Safe and Well. Παρόλα αυτά, οι Έλληνες φίλοι της δεν έχασαν την ευκαιρία να την καλέσουν να έρθει στη χώρα μας. Σημειώνεται ότι η λέξη Well από την παραπάνω φράση, προέρχεται από το Wellbeing, που σημαίνει ευεξία. Η Άνιστον άλλωστε ασχολείται με τη γυμναστική ενώ δηλώνει και χορτοφάγος. Ενδεχομένως η μακρινή ελληνική καταγωγή της (έχει ελληνικές και γερμανικές “ρίζες”) να την έκανε να θέλει να έχει πάνω της κάτι το “ελληνικό”, ωστόσο η προσπάθεια της θα πρέπει κάπως να διορθωθεί. Για όσους δεν την ξέρουν, η Άνιστον γεννήθηκε ως Ashley Nicole Miller στις 9 Σεπτεμβρίου του 1987 στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια και μεγάλωσε στο ράντζο των γονιών της. Πριν ενασχοληθεί με την βιομηχανία, εργάστηκε σε τράπεζα. Ξεκίνησε να γίνεται διάσημη το 2010 μέσα από ερασιτεχνικά βίντεο και στη συνέχεια συνεργάστηκε με τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής του χώρου.

tilestwra.com