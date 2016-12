Πέθανε ο Τζορτζ Μάικλ των Wham ανήμερα του ‘’Last Christmas’’…

Μοιραστείτε με τους φίλους σας

Ο Τζορτζ Μάικλ, ο τραγουδιστής του συγκροτήματος Wham που κατόπιν έκανε επιτυχημένη σόλο καριέρα, απεβίωσε στο σπίτι του

στο Λονδίνο σε ηλικία 53 ετών.

Όπως μετέδωσε το βρετανικό Press Association, επικαλούμενο τον μάνατζερ του τραγουδιστή, πιστεύεται πως ο Τζορτζ Μάικλ πέθανε από καρδιακή προσβολή.

Ο Μάικλ, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Γεώργιος Κυριάκος Παναγιώτου, πέθανε «ειρηνικά στο σπίτι του», σύμφωνα με τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων του καλλιτέχνη. Με μια λιτή ανακοίνωση ο μάνατζερ του διάσημου τραγουδιστή, έκανε γνωστό το δυσάρεστο νέο του θανάτου του, ανήμερα των Χριστουγέννων, σε ηλικία 53 ετών.

«Με μεγάλη μας λύπη επιβεβαιώνουμε ότι ο αγαπημένος μας γιος, αδερφός και φίλος, Τζορτζ, απεβίωσε ήσυχα στο σπίτι του κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων. Η οικογένειά του κάνει παράκληση να γίνει σεβαστή η ιδιωτική ζωή τους αυτές τις δύσκολες ώρες. Δεν θα γίνει καμία άλλη δήλωση προς το παρόν» ανέφερε η ανακοίνωση.

Η βρετανική αστυνομία από την πλευρά της χαρακτήρισε τον θάνατο του Τζορτζ Μάικλ ανεξήγητο, αλλά όχι ύποπτο.

Ο Γεώργιος Κυριάκος Παναγιώτου (Georgios Kyriacos Panayiotou) γεννήθηκε στις 25 Ιουνίου 1963. Ο πατέρας του ήταν Κύπριος εστιάτορας που μετακόμισε στο Λονδίνο και η μητέρα του Αγγλίδα χορεύτρια. Οι πρώτες μουσικές επιτυχίες του Τζορτζ Μάικλ ήταν με το μουσικό δίδυμο Wham!, το οποίο δημιούργησε μαζί με τον Άντριου Ρίτζλεϊ το 1981.

Το 2007, σε ένα κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο, ο ιδιαίτερα αγαπητός στο ελληνικό κοινό τραγουδιστής με την κυπριακή καταγωγή, είχε εμφανιστεί τυλιγμένος με μια ελληνική σημαία, απογειώνοντας το πλήθος. Στο κοινό που τον αποθέωνε μάλιστα ο George Michael απευθύνθηκε στα ελληνικά: «Ευχαριστώ για τα 25 χρόνια»!

Ο πρώτος δίσκος του συγκροτήματος, με τίτλο «Fantastic», έφτασε στο Νο. 1 στο ΗΒ το 1983, όπως και ο επόμενος, «Make it Big», το 1984, ο οποίος περιλάμβανε και το σόλο τραγούδι του Τζορτζ Μάικλ «Careless Whisper», το οποίο έφτασε στο Νο. 1 σε 25 χώρες. Επίσης, ήταν μέλος του συγκροτήματος BandAid το οποίο τραγούδησε το «Do They Know It’s Christmas?». Το συγκρότημα των Wham! διαλύθηκε το 1986. Από τότε ο Τζορτζ Μάικλ ακολούθησε σόλο καριέρα. Ο πρώτος δίσκος του, «Faith», ο οποιοε κυκλοφόρησε το 1987, έχει πούλησε περισσότερα από 20 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Ο Μάικλ είχε επτά νούμερο ένα τραγούδια στο ΗΒ και οκτώ νούμερο ένα στο Billboard Hot 100 των ΗΠΑ. Είχε κερδίσει πολυάριθμα μουσικά βραβεία κατά τη διάρκεια της καριέρας, συμπεριλαμβανομένων τριών βραβείων Brit, τεσσάρων MTV Video Music Awards, τριών Αμερικανικών Μουσικών Βραβείων και δύο βραβείων Γκράμι.

Το 2004, η Ακαδημία Ραδιοφώνου ανακοίνωσε ότι ο Τζορτζ Μάικλ ήταν ο καλλιτέχνης του οποίου τα έργα παίχθηκαν περισσότερο στο βρετανικό ραδιόφωνο την περίοδο 1984-2004. Το 1998, ο Μάικλ ανακοίνωσε ότι ήταν ομοφυλόφιλος μετά τη σύλληψή του στις 7 Απριλίου για άσεμνη συμπεριφορά σε δημόσια τουαλέτα στο Λος Άντζελες. Το 2006, συνελήφθη πρώτη φορά για κατοχή παράνομων ουσιών.Στις 24 Αυγούστου 2010 παραδέχθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια ουσιών και στις 14 Σεπτεμβρίου καταδικάστηκε σε οκτώ εβδομάδες φυλάκισης, πρόστιμο και πενταετή απαγόρευση οδήγησης. Απελευθερώθηκε στις 11 Οκτωβρίου, έπειτα από τέσσερις εβδομάδες φυλάκισης. Ο Τζορτζ Μάικλ πραγματοποίησε παγκόσμια περιοδεία κατά τα έτη 2006, 2007, 2008 με την ονομασία «25 Live tour». Στις 14 Μαρτίου 2014 κυκλοφόρησε το τελευταίο άλμπουμ του με τίτλο «Symphonica», το οποίο έκανε ντεμπούτο στην πρώτη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Last Christmas»

Οι Wham τραγούδησαν το «Last Christmas», ένα από τα πιο κλασικά ερωτικά Χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1984 και έκτοτε δεν απουσιάζει από την λίστα των κομματιών που ακούγονται σε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς και τα πάρτι ανά τον κόσμο κάθε Χριστούγεννα.

Το τραγούδι είχαν ζητήσει οι υπεύθυνοι της Epic Records που θεωρούσαν σίγουρο ότι θα ανέβαινε στην κορυφή των βρετανικών τσαρτς και θα αποτελούσε θαυμάσιο κλείσιμο μιας ιδιαίτερα επιτυχημένης χρονιάς για το συγκρότημα. Τα πράγματα βέβαια δεν ήρθαν ακριβώς έτσι, καθώς το «Last Christmas» κόλλησε για δεκατρείς εβδομάδες στη δεύτερη θέση. Ο λόγος δεν ήταν άλλος από το τραγούδι «Do they know it’s Christmas» των Band Aid που κυκλοφόρησε την ίδια περίοδο. Το τραγούδι του Μπομπ Γκέλντοφ που γράφτηκε για τον λιμό στην Αιθιοπία και το οποίο τραγούδησαν δεκάδες διάσημοι καλλιτέχνες, κατέκτησε αμέσως την κορυφή, όχι μόνο στην Βρετανία αλλά και σε άλλες χώρες.

Μπορεί το «Last Christmas» να μην κατάφερε να πιάσει κορυφή, έγινε όμως το τραγούδι με τις περισσότερες πωλήσεις στη Βρετανία. Κυκλοφόρησε στη δεύτερη πλευρά ενός σινγκλ, μαζί με το τραγούδι «Εverything she wants», και πουλησε περισσότερα από ένα εκατομμύριο αντίτυπα. Ο Τζορτζ Μάικλ που τραγουδά και στο «Do they know it’s Christmas» αποφάσισε μαζί με τον φίλο του να δωρίσουν τα δικαιώματα του «Last Christmas» για την εξάλειψη του λιμού στην Αιθιοπία, ενισχύοντας τον σκοπό του Band Aid.

Βαθύτατα συγκλονισμένος από την είδηση του θανάτου του Τζορτζ Μάικλ δήλωσε ο Σερ Έλτον Τζον, με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ο παγκοσμίου φήμης τραγουδιστής, στιχουργός, μουσικός και συνθέτης αναφέρει: «Έχω υποστεί μεγάλο σοκ. Έχω χάσει έναν αγαπημένο φίλο – την πιο καλή, γενναιόδωρη ψυχή και έναν εξαιρετικό καλλιτέχνη. Η καρδιά μου είναι με την οικογένειά του και με όλους τους θαυμαστές του».

Πέθανε ο Τζορτζ Μάικλ των Wham ανήμερα του ‘’Last Christmas’’…