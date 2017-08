Νταϊάνα: 20 χρόνια από το τραγικό τροχαίο

Πόλεμος Spencers – βασιλικής οικογένειας πριν την κηδεία! Σφάχτηκαν και για τους επικήδειους!

Όσα συνέβαιναν σε Αγγλία και Γαλλία μετά το μοιραίο τροχαίο της πριγκίπισσας Νταϊάνα – Η επιμονή της βασίλισσας Ελισάβετ να μην επιστρέψουν στο Λονδίνο και η απόφαση να απευθύνει διάγγελμα στον λαό – Φοβούνταν τις αντιδράσεις του κόσμου που εξέφραζε την οργή του που δεν γύρισαν από το Balmoral και δεν κυμάτιζε μεσίστια η σημαία – Η οικογένεια της πριγκίπισσας Νταϊάνα ήρθε στα μαχαίρια με τη βασιλική οικογένεια για την παρουσία Γουίλιαμ και Χάρι πίσω από το φέρετρο της μητέρας τους

Ήταν οι επτά μέρες που συγκλόνισαν τον κόσμο. Από τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα μέχρι και την κηδεία της στο Αββαείο του Γουέστμινστερ. Έρχονται ξανά στο προσκήνιο όλα όσα διαδραματίζονταν στην κηδεία. Μέσα από τα μάτια μελών της βασιλικής οικογένειας, πολιτικών, της οικογένειας της πριγκίπισσας Νταϊάνα και του συντετριμμένου λαού.

3 Σεπτεμβρίου, 6 το πρωί

Ο Charles Spencer προσπαθούσε όλο το βράδυ να γράψει τον επικήδειο για την πριγκίπισσα Νταϊάνα. Δεν κατάφερνε να βρει τα σωστά λόγια. Μετά απο μια ανήσυχη νύχτα, ξύπνησε και ήξερε τι πρέπει να κάνει. Έπρεπε να μιλήσει για λογαριασμό της Νταϊάνα. Τώρα τα λόγια έβγαιναν εύκολα.

8 το πρωί

Ντυμένη στα μαύρα, η μητέρα της πριγκίπισσας Νταϊάνα, Frances Shand Kydd, φεύγει από το νησί Seil για το Λονδίνο. Δίνει ένα σημείωμα στους δημοσιογράφους. «Σας ευχαριστώ θερμά για τις προσευχές σας, τα λουλούδια και την ατελείωτη σχολαστική καλοσύνη μετά τον θάνατο της κόρης μου Νταϊάνα. Ευχαριστώ τον Θεό για το δώρο της Νταϊάνα και για όλη την αγάπη και το δόσιμό της. Τη δίνω πίσω σε Αυτόν, με αγάπη, περηφάνια και θαυμασμό για να αναπαυτεί ειρηνικά».

Τα ανθοπωλεία παραγγέλνουν περισσότερα λουλούδια από τους Ευρωπαίους προμηθευτές τους. Στο παλάτι του Κένσινγκτον υπάρχουν χιλιάδες μπουκέτα λουλούδια. Ο πίνακας ανακοινώσεων του Royal Park είναι γεμάτος σημειώματα. «Αγαπημένη μου Νταϊάνα, το σπίτι σου τώρα είναι στον παράδεισο. Με αγάπη Laura, 6 ετών».

10.30 το πρωί

Στην καθημερινή συνάντηση στο παλάτι του Μπάκιγχαμ όπου θα συζητούσαν για τις ρυθμίσεις στην κηδεία έπρεπε να παρθούν κρίσιμες αποφάσεις. Υπολόγιζαν ότι θα προσέλκυε πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους στο Λονδίνο. Αυτό θα ασκούσε μεγάλη πίεση στην κηδεία. Ο Michael Gibbins από το γραφείο της Νταϊάνα είχε μια πρόταση. «Γιατί να μην πάμε την πριγκίπισσα Νταϊάνα πίσω στο παλάτι του Κένσινγκτον και να ξεκινήσουμε από εκεί; Θα μπορούσε να την έχουμε σπίτι για ένα βράδυ την παραμονή της κηδείας. Ξεκινώντας από εκεί θα μπορούσαμε να επεκτείνουμε τη διαδρομή για περισσότερα από δύο μίλια». Όλοι πίστευαν ότι ήταν εξαιρετική ιδέα.

Ο επικεφαλής της Μητροπολιτικής Αστυνομίας Sir Paul Condon πρέπει να γνωρίζει αν ο πρίγκιπας Κάρολος, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και ο πρίγκιπας Χάρι θα περπατήσουν πίσω από το φέρετρο της Νταϊάνα. Ήθελε να πάρει τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια που θα απαιτούνταν.

Υπήρχε ανησυχία ότι ο πρίγκιπας Κάρολος θα μπορούσε να αποδοκιμαστεί ή και χειρότερα. Οι άνθρωποι έπαιρναν στο παλάτι και φώναζαν στον χειριστή του τηλεφωνικού κέντρου. Αποφασίστηκε οι πρίγκιπες Andrew και Edward να βγουν στον κόσμο για να ελέγξουν τη διάθεσή του.

Την προηγούμενη μέρα ο πρίγκιπας Φίλιππος είχε διακόψει από το Balmoral τη σύσκεψη θυμωμένος από τις προτάσεις για τον ρόλο του Γουίλιαμ και του Χάρι στην κηδεία. Διέκοψε ξανά. «Η ανησυχία μας αυτή τη στιγμή είναι ο Γουίλιαμ. Έχει φύγει στον λόφο και δεν μπορούμε να τον βρούμε. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή».

11 το πρωί

Οι εφημερίδες είναι επικριτικές για το γεγονός πως η βασίλισσα δεν επέστρεψε στο Λονδίνο. Αλλά και για το γεγονός πως η σημαία δεν κυματίζει μεσίστια στο παλάτι του Μπάκιγχαμ.

11.30 το πρωί

Ο αρχιεπίσκοπος του Canterbury Dr George Carey βρίσκεται στο Lambeth Palace και ξαναγράφε τις προσευχές για την κηδεία. Ούτε στην οικογένεια Spencer ούτε στη βασιλική οικογένεια άρεσε το αρχικό του κείμενο. Οι Spencers δεν ήθελαν να μνημονεύσουν τη βασιλική οικογένεια και η βασιλική οικογένεια επέμενε να κοπούν οι λέξεις «πριγκίπισσα του λαού».

12 το μεσημέρι (Λονδίνο)/ 1 το μεσημέρι (Παρίσι)

Η αστυνομία του Παρισιού ψάχνει το διαμέρισμα του Henri Paul στην οδό Petits-Champs. Έψαχναν στοιχεία που θα μπορούσαν να εξηγήσουν το δυστύχημα. Βρήκαν κρασί και οινοπνευματώδη ποτά στο χολ, το σαλόνι και την κουζίνα.

1.30 το μεσημέρι (Παρίσι)

Το προσωπικό του ξενοδοχείου Ritz το Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ στο Παρίσι δεν επιτρέπεται να μιλήσει στον Τύπο. Ένας όμως υπάλληλος παραβίασε την απαγόρευση και βγήκε στον αέρα του γαλλικού ραδιοφωνικού σταθμού Europe 1 με αλλοιωμένη τη φωνή του. «Ο Paul δεν ήταν σοφέρ. Δεν είχε καμία δουλειά σε αυτό το αυτοκίνητο. Έπρεπε να είναι εκτός βάρδιας και είχε πιει λίγο. Όλοι ήξεραν ότι όταν δεν δούλευε έπινε».



2 το μεσημέρι

Ο εκπρόσωπος Τύπου της βασίλισσας Dickie Arbiter κάνει πεζός τη διαδρομή που θα ακολουθήσει η πομπή για να σιγουρευτεί ότι η άμαξα που θα μετέφερε τη σορό της μπορεί να πάρει τις στροφές. Όλα φαίνονται διαχειρίσιμα. Η διαδρομή επιβεβαιώθηκε. Τώρα ο Dickie πρέπει να ενημερώσει τον Τύπο ότι η διαδρομή σχεδόν διπλασιάστηκε. Η πριγκίπισσα Άννα και η κόρη της Zara πήραν σε κατάστημα BHS για να αγοράσουν μαύρα καπέλα 18 λιρών για την κηδεία.

2.30 το μεσημέρι (Λονδίνο)/ 3.30 το μεσημέρι Παρίσι

Το νοσοκομείο Harlem στη Νέα Υόρκη όπου πριν από 7 χρόνια η πριγκίπισσα Νταϊάνα είχε αγκαλιάσει ένα παιδί με AIDS, έχει γεμίσει λουλούδια που οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να περάσουν.

Στη βρετανική πρεσβεία στο Παρίσι έχει σχηματιστεί ουρά από ανθρώπους που περιμένουν να γράψουν στο βιβλίο συλλυπητηρίων. Το προσωπικό της πρεσβείας είχε μόνο ένα βιβλίο και πλέον υπήρχαν 5. Το προσωπικό είναι αναστατωμένο. Κάποιος μίλησε σε δημοσιογράφο. «Τι θα γινόταν αν έμενε στη βρετανική πρεσβεία αντί για το Ritz; Τι θα είχε συμβεί αν είχε επίσημο αξιωματούχο οδηγό αντί για τον άνθρωπο του ξενοδοχείου; Μέχρι να το συνειδητοποιήσουμε ότι βρισκόταν στο Παρίσι ήταν αργά. Είχε τελειώσει. Νταϊάνα

3 το μεσημέρι

O Charles Spencer έφτασε με το αυτοκίνητο στο St James’s Palace και οδηγήθηκε στο Royal Chapel όπου βρίσκεται η σορός της Νταϊάνα. Έχει μαζί του τον επικήδειο που σχεδιάζει να βγάλει στην κηδεία. Βρίσκεται μπροστά από το φέρετρό της και τον διαβάζει δυνατά. Αργότερα είπε ότι άκουσε «έναν ψίθυρο ικανοποίησης σε αυτό το τόσο θλιβερό μέρος».

Από τον 16ο αιώνα όλα τα μέλη της οικογένειας Spencer έχουν ταφεί στην εκκλησία St Mary the Virgin στο Great Brington, κοντά στο Althorp. Όλη την εβδομάδα το σχέδιο ήταν πως θα ταφεί εκεί. Ο Earl Spencer όμως άλλαξε γνώμη. Είναι τέτοια η έκρηξη της θλίψης τις τελευταίες μέρες που ανησυχεί ότι η εκκλησία θα μετατραπεί σε ιερό. Θέλει να ταφεί η αδερφή του σε ένα νησί στα εδάφη του Althorp.

Ο Τόνι Μπλερ μιλά στο τηλέφωνο με τον πρίγκιπα Κάρολο. Συμφωνούν πως η βασίλισσα πρέπει να απευθύνει διάγγελμα στο έθνος και η βασιλική οικογένεια να επιστρέψει στο Λονδίνο όσο επώδυνο και αν είναι αυτό.

5 το απόγευμα

Ο Dickie Arbiter βρίσκεται στο Chapel Royal. Όταν βλέπει το φέρετρο αισθάνεται θυμό. Για τους παπαράτσι, για όσους έπρεπε να την προσέχουν και για την ίδια την πριγκίπισσα Νταϊάνα. «Γιατί κυρία; Γιατί δεν φόρεσες τη ζώνη σου; Πώς μπόρεσες να είσαι τόσο ανόητη;».

ΣΤο Βερολίνο η σοπράνο Lynne Dawson βρίσκεται στο τηλέφωνο με τον μαέστρο των Choristers στο Westminster Abbey, Martin Neary. Της ζήτησε αν θα τραγουδούσε το Ρέκβιεμ του Βέρντι στην κηδεία του Σαββάτου με μια μόνο πρόβα στο Αββαείο την προηγούμενη μέρα. Η Lynne δεν το είχε τραγουδήσει για καιρό. Τον ρώτησε μήπως θα ήταν κάποιο άλλο ρέκβιεμ καταλληλότερο δεδομένου ότι δεν θα έχουν ορχήστρα. Της απάντησε πως ήταν ξεχωριστό για την Νταϊάνα γιατί το είχαν παίξει στην πρώτη συναυλία κλασικής μουσικής που την είχε πάει ο πρίγκιπας Κάρολος. Πήρε μια βαθιά ανάσα και του είπε πως θα το κάνει.

7 το απόγευμα

Η Σάρα, Δούκισσα του Γιορκ, κλαίει στο Chapel Royal. Είχαν να μιλήσουν πάνω από ένα χρόνο. Αυτό επειδή η Δούκισσα είχε γράψει σε ένα memoir πως κόλλησε μυρμηγκιά όταν δανείστηκε τα παπούτσια της Νταϊάνα. Έβαλε ένα μπουκέτο λουλούδια πάνω στο φέρετρό της και μια κάρτα που έγραφε: «Η πιο αγαπημένη μου φίλη, η δούκισσά μου, σε αγαπώ. Η αδερφή ψυχή μου και φίλη μου. Ο Θεός να σε ευλογεί – Fergie».

10.45 το βράδυ

Έξω από το παλάτι του Κένσινγκτον, θα κοιμηθούν η Kathy Martin και η 9χρονη κόρη της. Θα μείνουν εκεί μέχρι να τελειώσει η κηδεία της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, 6.30 το πρωί (Λονδίνο)/ 7.30 (Παρίσι)

Ο Trevor Rees-Jones βρίσκεται στο χειρουργείο στο νοσοκομείο Salpêtrière στο Παρίσι. Ο Dr Luc Chikhani, ένας από τους καλύτερους χειρουργούς στη Γαλλία, είναι έτοιμος να ξεκινήσει μια μαραθώνια επέμβαση για να ανακατασκευάσει το πρόσωπό του. Έχει βάλει στον τοίχο φωτογραφίες από τον γάμο του ως οδηγό για το πώς έμοιαζε πριν το τροχαίο. Του κάνει μια τομή κατά μήκος παλιάς ουλής από το ράγκμπι που είχε στο πρόσωπό του ο Trevor.

9.45 το πρωί

Ενώ ο εκπρόσωπος Τύπου του Τόνι Μπλερ, Alastair Campbell πηγαίνει να συναντηθεί με τον Lord Chancellor διαπιστώνει πόσο θυμωμένος είναι ο κόσμος από τη σιωπή της βασίλισσας. Θυμωμένοι και για το γεγονός πως δεν κυματίζει μεσίστια η σημαία στο παλάτι.

Εκατοντάδες οδηγοί ταξί έχουν βάλει μαύρες κορδέλες στις κεραίες. Η London Transport ανακοινώνει ότι θα εκτρέψει τα λεωφορεία μακριά από την πομπή της κηδείας.

11 το πρωί

Η αδερφή της πριγκίπισσας Νταϊάνα Lady Sarah McCorquodale βρίσκεται στο γραφείο του Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ στα Harrods. Ζήτησε να τη δει για να της παραδώσει ένα ποίημα σε ασημένια κορνίζα που είχε δώσει ο Ντόντι στην Νταϊάνα για να μπει στο φέρετρο της πριγκίπισσας. Είχε επίσης ένα μήνυμα για την ίδια. Τα τελευταία λόγια της Νταϊάνα. Ο Αλ Φαγέντ υποστήριξε ότι μια νοσοκόμα στο νοσοκομείο του είπε ότι η Νταϊάνα είπε: Βεβαιωθείτε πως όλα τα υπάρχοντά μου θα περάσουν στην αδερφή μου στο Lincolnshire. Η Lady Sarah ξέρει αμέσως ότι αυτό ήταν αδύνατο. Η πριγκίπισσα Νταϊάνα δεν είχε τις αισθήσεις της όταν έφτασε στο νοσοκομείο.

Την Τρίτη ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της νεκροψίας του Henri Paul. Το αλκοόλ στο αίμα του ήταν πάνω από το τριπλάσιο του νόμιμου ορίου οδήγησης. Η οικογένειά του δεν μπορούσε να δεχτεί ότι οδηγούσε μεθυσμένος και ζήτησε δεύτερη νεκροψία. Διεξήχθη υπό την εποπτεία του δικαστή Hervé Stéphan. Οι δοκιμές επιβεβαιώνουν το αποτέλεσμα της πρώτης νεκροψίας. Υπάρχουν και ίχνη φαρμάκων για τη θεραπεία της κατάθλιψης και του αλκοολισμού.

12.30 το πρωί

Ο Lord Chamberlain ζητά από τον Alastair Campbell και την ομάδα της Downing Street να μείνουν πίσω. Εξηγεί το σχέδιό του για τη βασιλική οικογένεια.

Θα βρεθούν στην εκκλησία το απόγευμα στη Σκωτία και το επόμενο πρωινό ο πρίγκιπας Κάρολος θα επισκεφθεί το παλάτι του Kensington, το παλάτι του Μπάκιγχαμ και το Chapel Royal που βρίσκεται το φέρετρο της Νταϊάνα. Πιο σημαντικό απ’ όλα, η βασίλισσα Ελισάβετ θα απευθύνει διάγγελμα στον λαό.

Ο πρώην εραστής της Νταϊάνα James Hewitt είναι ακόμα άρρωστος στο σπίτι του στο Devon. Ξαναδιαβάζει κάποια από τα γράμματα που του είχε γράψει η πριγκίπισσα Νταϊάνα κατά τη διάρκεια της 5ετούς σχέσης τους. «Συνειδητοποίησα ότι την αγάπησα περισσότερο από κάθε γυναίκα που θα έχω ποτέ ή θα αγαπήσω», γράφει αργότερα.

1 το μεσημέρι

Η βασίλισσα βρίσκεται στο Balmoral και μιλά στο τηλέφωνο με τον Τόνι Μπλερ. Συζητούν για το διάγγελμα που θα απευθύνει στο έθνος την Παρασκευή. Ο πρωθυπουργός ηρεμεί. Ενώ ήταν απρόθυμη να μιλήσει πλέον είναι πεπεισμένη πως είναι καλή ιδέα.

1.30 το μεσημέρι / 2.30 το μεσημέρι (Παρίσι)

Στο νοσοκομείο Pitié-Salpêtrière στο Παρίσι τα παράθυρα είναι καλυμένα για να κρύβουν την εργασία των γιατρών από τους τηλεφακούς των φωτογράφων. Μετά από 5 ώρες στο χειρουργείο, ο Dr Luc Chikhani δεν έχει φύγει. Μιλάει κάθε τόσο στον αναίσθητο ασθενή. «Trevor, δεν θα πεθάνεις… θα φτιάξω τη μύτη σου τώρα… θα φτιάξουμε τα μάτια σου ώστε να μην έχεις προβλήματα όρασης».

Το Σάββατο η άμαξα που θα μεταφέρει το φέρετρο της πριγκίπισσας Νταϊάνα φτάνει στο M1 στο Althorp.

3 το μεσημέρι

Η ομάδα Τύπου της βασιλικής οικογένειας εκφράζει την ανησυχία ότι δεν έχει υπάρξει δημόσια δήλωση ώστε να υπερασπιστούν την απόφαση της βασίλισσας Ελισάβετ να παραμείνει στο Balmoral. Έτσι η γραμματέας Τύπου Sandra Henney αρχίζει να δίνει συνεντεύξεις.

«Όλη η βασιλική οικογένεια, ειδικά ο πρίγκιπας της Ουαλίας, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και ο πρίγκιπας Χάρι παίρνουν δύναμη από την εκπληκτική στήριξη του κόσμου. Είναι βαθύτατα συγκινημένοι και ευγνώμονες». Προσθέτει μάλιστα ότι η σημαία θα κυματίζει μεσίστια στο παλάτι του Μπάκιγχαμ κατά τη διάρκεια της κηδείας και μετά.

Με μαύρα κουστούμια και γραβάτες ο πρίγκιπας Andrew και ο πρίγκιπας Edward περπατούν ανάμεσα στο πλήθος στο παλάτι του Μπάκιγχαμ. Αξιωματικοί ασφαλείας βρίσκονται κοντά τους. Η αντίδραση του κόσμου παρακολουθείται στενά από το παλάτι και την Downing Streat. Νταϊάνα

6 το απόγευμα / 7 το απόγευμα (Παρίσι)

Η πρεμιέρα του Austin Powers στην Odeon Leicester Square ακυρώνεται. Αφαιρούν και ένα αστείο για τον γάμο του πρίγκιπα Καρόλου με την Νταϊάνα πριν βγει η ταινία. Ο DJ Chris Evans ακυρώνει το σόου του την Παρασκευή γιατί δεν έχει διάθεση για αστεία.

Ένα φορτωμένο βαν των Harrods φτάνει στο σημείο όπου βρίσκονται τα βιβλία συλλυπητηρίων στο St James’s Palace και ένα άλλο στο Buckingham Palace και μοιράζουν νερό, τσάι και μπισκότα.

Στο νοσοκομείο Pitié-Salpêtrière το 11ωρο χειρουργείο έχει σχεδόν τελειώσει. Ο Dr Chikhani και η ομάδα του τελειώνουν την ανακατασκευή του προσώπου του Trevor Rees-Jones και σε λίγες μέρες θα μπορεί να πει αν θα μοιάζει όπως ήταν και στον γάμο του.

6.30 το απόγευμα

Η βασιλική οικογένεια επιστρέφει στο Balmoral από το Crathie Church. Το αυτοκίνητο του πρίγκιπα Καρόλου σταματά στις πύλες. Μαζί με τον Γουίλιαμ και τον Χάρι κοιτάζουν τα λουλούδια που άφησε ο κόσμος. Ο πρίγκιπας Χάρι κρατά το χέρι του πατέρα του καθώς διαβάζει τα μηνύματα.

Η μητέρα της πριγκίπισσας Νταϊάνα Frances Shand Kydd βρίσκεται στο σπίτι του Paul Burrell και συζητούν με τη σύζυγό του Maria. Πίνουν κρασί και καπνίζουν. Της λέει ότι ο γιος της Charles θα βγάλει έναν επικήδειο το Σάββατο που είναι περήφανη.

11.30 το βράδυ

Στα MTV Musci Awards στη Νέα Υόρκη τα Spice Girls βραβεύονται με το Best Dance Video για το τραγούδι τους Wannabe. Η Mel C αφιερώνει το βραβείο στην πριγκίπισσα Νταϊάνα. Ο Elton John ανακοινώνει ότι θα δωρίσει 100.000 δολάρια σε οργανώσεις για το AIDS που στήριζε η πριγκίπισσα Νταϊάνα. Φουντώνουν οι εικασίες πως θα τραγουδήσει στο Westminster Abbey το Σάββατο. Ο εκπρόσωπός του το αρνείται αλλά στην πραγματικότητα ο στιχουργός Bernie Taupin έχει γράψει νέα έκδοση του τραγουδιού Candle in the wind και έχουν σταλεί στο Westminster Abbey για να εκτυπωθούν.

Για πρώτη φορά το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να στρατοπεδεύσει στο πάρκο St James και το Hyde Park. Μόνο για το βράδυ της Παρασκευής και του Σαββάτου. Ο υπεύθυνος των Royal Parks, Dennis Clark, έχει δώσει εντολή να απομακρύνουν όποιον ανάβει φωτιά και προκαλεί προβλήματα.

