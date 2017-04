Στο top10 του official airplay chart το «This is Love» της Demy

Την προηγούμενη εβδομάδα σας είχαμε ενημερώσει ότι το This is Love, η φετινή μας ελληνική συμμετοχή στο διαγωνισμό της Eurovision βρέθηκε στην 16η θέση του ελληνικού airplay chartΜέσα στα 20 δηλαδή τραγούδια Ελλήνων καλλιτεχνών που μεταδόθηκαν περισσότερο στα ραδιόφωνα. Αυτό όπως σας είπαμε συνέβη για δεύτερη φορά με συμμετοχή μας στη Eurovision, να βρίσκεται δηλαδή στο συγκεκριμένο top πριν το διαγωνισμό. Η πρώτη φορά φυσικά ήταν με την Έλενα Παπαρίζου και το My Number One. Τη βδομάδα που μας πέρασε το This Is Love βρέθηκε ακόμα ψηλότερα. Συγκεκριμένα τη βδομάδα 27/03 με 02/04 σκαρφάλωσε στην 8η θέση των Ελλήνων καλλιτεχνών (από τη 16η) και στην 12η θέση του μεικτού top (Έλληνες και ξένοι) από την 24η! Στους Έλληνες αρέσει το This Is Love και αυτό φαίνεται!

infegreece.gr