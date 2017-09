Οι «μεταβολικά υγιείς» παχύσαρκοι κινδυνεύουν περισσότερο από την καρδιά τους

Μπορεί ορισμένοι παχύσαρκοι άνθρωποι να είναι μεταβολικά υγιείς, παρόλα αυτά αντιμετωπίζουν αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο

σε σχέση με τους επίσης μεταβολικά υγιείς που έχουν κανονικό βάρος.

Αυτό δείχνει μια νέα βρετανική επιστημονική μελέτη – η μεγαλύτερη του είδους της μέχρι σήμερα και με τη συμμετοχή ενός Έλληνα επιστήμονα- που επιβεβαιώνει ανάλογα ευρήματα προηγούμενης έρευνας.

Η νέα μελέτη που συσχέτισε το βάρος και την μεταβολική υγεία με τον κίνδυνο για καρδιοπάθεια, δείχνει ότι αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο εμφανίζουν επίσης όσοι είναι μεταβολικά υγιείς αλλά έχουν βάρος μικρότερο του κανονικού (είναι δηλαδή λιποβαρείς ή πολύ αδύνατοι), καθώς και όσοι έχουν μεν κανονικό βάρος, αλλά επίσης εμφανίζουν μεταβολικές διαταραχές, όπως διαβήτη τύπου 2, υπερλιπιδαιμία (υψηλή χοληστερίνη) και υπέρταση.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον επιδημιολόγο δρα Ρίσι Καλεγιατσέτι του Πανεπιστημίου του Μπέρμιγχαμ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό του Αμερικανικού Κολλεγίου Καρδιολογίας (Journal of the American College of Cardiology), ανέλυσαν τα ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία 3,5 εκατομμυρίων ατόμων για την περίοδο 1995-2015. Μεταξύ των επιστημόνων ήταν ο έλληνας ενδοκρινολόγος Κωνσταντίνος Τουλής του Πανεπιστημίου του Μπέρμιγχαμ (απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης).

Περίπου το 15% των ατόμων ταξινομήθηκαν ως παχύσαρκοι χωρίς μεταβολικές διαταραχές. Οι άνθρωποι αυτοί, που συνήθως ήσαν νεότεροι άνδρες καπνιστές, ήταν κατά μέσο όρο 49% πιθανότερο να εμφανίσουν στεφανιαία νόσο, 96% πιθανότερο να εκδηλώσουν καρδιακή ανεπάρκεια και 7% πιθανότερο να πάθουν εγκεφαλοαγγειακή νόσο (εγκεφαλικά κ.α.), σε σχέση με όσους ήσαν μεταβολικά υγιείς και είχαν κανονικό βάρος.

Από την άλλη, οι μεταβολικά υγιείς παχύσαρκοι έχουν μικρότερο κίνδυνο για περιφερική αρτηριακή νόσο. Αλλά και οι μεταβολικά υγιείς αλλά λιποβαρείς άνθρωποι -ιδίως οι καπνιστές- έχουν επίσης αυξημένο κίνδυνο για εγκεφαλοαγγειακή νόσο, καρδιακή ανεπάρκεια και περιφερική αρτηριακή νόσο.

