Βράβευση της έρευνας για τα κρητικά φυτά που καταπολεμούν τις ιώσεις

Σημαντική διάκριση απέσπασε η Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης

η οποία βραβεύθηκε στα φετινά «Healthcare Business Awards» για τις έρευνές της γύρω από τις επιδράσεις εκχυλίσματος τριών αρωματικών κρητικών φυτών στην αντιμετώπιση των λοιμώξεων του ανώτερου αναπνευστικού.

Στην Κλινική απενεμήθη το bronze βραβείο για το «Ερευνητικό Έργο σε Πανεπιστήμια / Εκπαιδευτικά Ιδρύματα / Ερευνητικά Κέντρα», το οποίο αναγνωρίζει το πρωτοποριακό και καινοτόμο ερευνητικό έργο με σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Η εργασία που οδήγησε στη διάκριση αυτή είναι η τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με placebo μελέτη της επίδρασης του εκχυλίσματος αιθέριων ελαίων τριών κρητικών βοτάνων, φασκόμηλου, (Salvia fruticosα) θυμαριού (Coridothymus capitatus) και δίκταμου (Origanum dictamnus), σε ασθενείς με λοιμώξεις του αναπνευστικού, όπως το κοινό κρυολόγημα και η γρίπη.

Η μελέτη αυτή σχεδιάστηκε με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές και τιτλοφορείται «Reporting effectiveness of an extract of three traditional Cretan herbs on upper respiratory tract infection: results from a double-blind randomized controlled trial» και είχε δημοσιευθεί τον Απρίλιο του 2015 στο επιστημονικό περιοδικό «Journal of Ethnopharmacology». Οι πρώτες παρατηρήσεις, όμως, για τις ευεργετικές ιδιότητες των τριών φυτών είχαν εγερθεί αρκετά χρόνια νωρίτερα, ενώ το 1998 δημοσιεύθηκαν οι πρώτες έρευνες στο εργαστήριο για την αντιοξειδωτική δράση τους.

Το βραβείο παρέλαβε ο Διευθυντής της Κλινικής Χρήστος Λιονής, Καθηγητής Γενικής Ιατρικής & Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ο οποίος είναι ένας από τους τέσσερις καθηγητές του Πανεπιστημίου Κρήτης που επέβλεψαν την εργασία, η οποία οδήγησε στην δημιουργία ενός καινοτόμου προϊόντος που κυκλοφορεί ήδη στην ελληνική αγορά.

«Ήταν μια εξαιρετική τιμή, που υπογράμμισε τη συλλογική προσπάθεια που μιας ομάδας του Πανεπιστημίου Κρήτης που την συνέθεταν καθηγητές, όπως ο Καθ. Ηλίας Καστανάς, ο Καθ. Στέργιος Πυρίντσος και ο Καθ. Γεώργιος Σουρβίνος, και ερευνητές από την Ιατρική Σχολή, το Τμήμα Βιολογίας και το Τμήμα Χημείας», δήλωσε ο κ. Λιονής.

«Οι έρευνές μας βασίσθηκαν σε υποθέσεις θεμελιωμένες από παλιά που είχαν αφετηρία στην παράδοση της Κρήτης και από την ανθρωπολογική μελέτη προχωρήσαμε στο εργαστήριο και καταλήξαμε στην κλινική δοκιμή. Έτσι η μινωική και αρχαιοελληνική ιστορία και η παράδοση της Κρήτης πέρασαν στην βιο-ιατρική έρευνα και τελικά μέσα από την κλινική μελέτη, που βραβεύτηκε σήμερα και συνέβαλε στην τεκμηρίωση που με τη σειρά της οδήγησε στη δημιουργία ενός προϊόντος που σήμερα κυκλοφορεί στη χώρα μας. Αυτό δεν θα ήταν εφικτό χωρίς την υποστήριξη μιας Ελληνικής φαρμακευτικής εταιρείας, της Galenica /Olvos Science. Πολύ σημαντική είναι και η συμμετοχή στην όλη προσπάθεια των τοπικών παραγωγικών φορέων όπως της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών του Ρεθύμνου που προωθεί την εικόνα της βιώσιμης ανάπτυξης αλλά και προβάλλει τον τόπο και τη χώρα μας».

Τα βραβεία Healthcare Business Awards απονέμονται κάθε χρόνο από το περιοδικό Health Daily και την Boussias Communications.

Την εφετινή τελετή βράβευσης που ανέδειξε και επιβράβευσε την επιχειρηματική αριστεία, την καινοτομία, τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και τις βέλτιστες πρακτικές των επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του κλάδου της Υγείας, παρακολούθησαν πάνω από 400 άτομα, διακεκριμένοι εκπρόσωποι του κλάδου.

