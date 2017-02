Let’s do it Greece! Μια παρέα παιδιών ενώνει όλη την Ελλάδα!

Το Μεγάλο μας όνειρο, στις 2 Απριλίου όλη η Ελλάδα μια μεγάλη εθελοντική οικογένεια!

Το 2012, μια παρέα φίλων οραματίστηκε να ενώσει ολόκληρη τη χώρα με ένα φιλόδοξο όραμα για το περιβάλλον. Στο πέρασμα των τελευταίων 5 χρόνων, χιλιάδες εθελοντές ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα, ενώνοντας τις δυνάμεις τους σε ένα ετήσιο ραντεβού με το σεβασμό και την προστασία του περιβάλλοντος στο επίκεντρο.

Κάπως έτσι γεννήθηκε η εθελοντική εκστρατεία Let’s Do It Greece, που φέτος έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 2 Απριλίου 2017.

Στόχος, οι χιλιάδες πολίτες που μοιράζονται το όραμα μιας καθαρής Ελλάδας, να συντονιστούμε σε ολόκληρη τη χώρα, ομορφαίνοντας 1.500 σημεία μέσα σε 1 μέρα!

Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε από νέα παιδιά προερχόμενα από περιβαλλοντικές ομάδες σχολείων. Νέους που ονειρεύονται να ενώσουν όλη την Ελλάδα για έναν κοινό σκοπό, αναδεικνύοντας το καλό πρόσωπο της πατρίδας μας. Στα μάτια αυτών των νέων, το Let’s do it Greece είναι μια ευκαιρία να ενώσουμε την ελληνική κοινωνία εμπνέοντας χιλιάδες πολίτες και ενισχύοντας την κουλτούρα του εθελοντισμού στην Ελλάδα. Όπως μας λένε: «Μέσα από την κοινή μας προσπάθεια επιθυμούμε να χτίζουμε δυνατές σχέσεις εμπιστοσύνης ανάμεσα σε όλους μας, ως ενεργοί πολίτες που βοηθάμε ο ένας τον άλλο και όλη την κοινωνία ταυτόχρονα, και αυτό να λειτουργεί πολλαπλασιαστικά σε όλη την Ελλάδα». Για την Κυριακή 2 Απριλίου, έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή και υποστήριξη εκατοντάδες φορείς σε όλη την Ελλάδα. Ανάμεσά τους, εθελοντικές ομάδες, σύλλογοι πολιτιστικοί, εξωραϊστικοί, περιβαλλοντικοί, ποδηλατικοί, σπηλαιολογικοί, καταδυτικοί, αθλητικά σωματεία, φορείς πολιτικής προστασίας, το σύνολο των μεγάλων περιβαλλοντικών οργανώσεων, Περιφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες, Δήμοι σε όλη τη χώρα, φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, τουριστικοί φορείς, εταιρείες, ιδιώτες, μουσεία, πανεπιστήμια, σχολεία, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, ενώ με έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας, θα υλοποιηθεί και φέτος η «Σχολική Εβδομάδα Εθελοντισμού Let’s do it Greece 2017» σε όλα τα σχολεία της χώρας, με κορύφωση την ημέρα της πανελλήνιας δράσης.

Ο μεγάλος στόχος για τις 2 Απριλίου είναι να ενωθούμε με 3.000 φορείς Πανελλαδικά, πραγματοποιώντας εθελοντικές δράσεις καθαρισμού, εξωραϊσμού και αισθητικής αναβάθμισης σε κάθε γωνιά της χώρας. Όλοι εμείς, στις 2 Απριλίου, θα φωνάξουμε δυνατά σε όλη την Ελλάδα “Let’sdoitGreece”!

Μπες στο www.letsdoitgreece.org, δήλωσε κι εσύ συμμετοχή στη Μεγάλη Εθελοντική Οικογένεια του Let’sdoitGreece, και γίνε η αλλαγή που περιμένεις!