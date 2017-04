Υλοποίηση από το Δήμο Σκύδρας της περιβαλλοντικής δράσης «Let’s do it Greece»

Με προμετωπίδα το σύνθημα «Let’s do it Greece! – Let’s do it Skydra!» o Δήμος Σκύδρας συμμετείχε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά

στην προαναφερόμενη πανελλήνια περιβαλλοντική δράση εκπέμποντας κι ενισχύοντας το συλλογικό μήνυμα του εθελοντισμού και της ευαισθητοποίησης για ένα καθαρό, φροντισμένο κι ευχάριστο περιβάλλον για όλους. Την Κυριακή, λοιπόν, 2 Απριλίου 2017, εθελοντές, αιρετοί και στελέχη του Δήμου, με τα υλικοτεχνικά μέσα που διέθεσε ο Δήμος, πραγματοποίησαν εργασίες καθαρισμού, αποψίλωσης, φύτευσης και γενικότερα ευπρεπισμού κι εξωραϊσμού στην περίμετρο του δημαρχιακού κτηρίου, στην πλατεία Ελευθερίας και στο χώρο του Σταθμαρχείου του Ο.Σ.Ε. Συμμετείχαν με τη Δήμαρχο οι αιρετοί: Θεμιστοκλής Κρητίδης, Γιάννης Θεοδοσίου, Μιχάλης Μέγας, Μαρία Παπαδοπούλου (Αντιδήμαρχοι), Νικόλαος Χατζηιωαννίδης (Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Σ.), Μαρία Γιακαμόζη (Δημοτική Σύμβουλος), Θεόδωρος Αντωνιάδης (Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Σκύδρας). Η Δήμαρχος Σκύδρας Κατερίνα Ιγνατιάδου ευχαριστεί για την ανταπόκρισή τους στην πρόσκληση του Δήμου και για την εθελοντική τους συμμετοχή και τη συμβολή στην επιτυχία της δράσης: τον Σύλλογο Γυναικών Σκύδρας «Η Σκυδραία», την Εύξεινο Λέσχη Σκύδρας, τους συμπολίτες μας, στους οποίους συμπεριλαμβάνονταν παιδιά, και τους χορηγούς, ΚΡΟΝΟ Α.Ε., Νικόλαο Παλάνη φυτωριούχο – Άσπρο και Δημήτρη Σόντρα φυτωριούχο – Έδεσσα. Επίσης, τα σχολεία του Δήμου μας που πραγματοποίησαν ανάλογες δράσεις την προηγούμενη εβδομάδα κι όλους όσοι αθόρυβα και μεθοδικά φροντίζουν να προστατεύεται και να διατηρείται καθαρό κι όμορφο το περιβάλλον μας.