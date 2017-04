Το 1ο ΓΕΛ και το 2ο ΕΠΑΛ Γιαννιτσών – Grecoνομικό πάνε τελικό για την “Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2017”

Οι μαθητές που ήδη πέτυχαν το ακατόρθωτο προκρίθηκαν ανάμεσα σε “θηρία”! Δηλαδή σχολεία ιδιωτικά και κολέγια

και όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα έχουν πιάσει κορυφή και μόνο με τη διάκριση τους στον πανελλαδικό τελικό!

Οι 10 μαθητικές ομάδες του προγράμματος “Εικονική Επιχείρηση” που προκρίθηκαν για να διαγωνιστούν στον τελικό πανελλαδικό διαγωνισμό για την “Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2017” που θα διεξαχθεί στις 28 Απριλίου 2017, στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», Πειραιώς 254, Ταύρος είναι οι:

1ο ΓΕΛ και 2ο ΕΠΑΛ Γιαννιτσών – GRecoνομικό

Κολλέγιο Ψυχικού – BacBake

Β’ Αρσάκειο – Τοσίτσειο Γενικό Λύκειο Εκάλης – i-Project

2ο ΓΕΛ Σταυρούπολης – Το πουγκάκι

Pierce, The American College of Greece – Wheels of travel

Κολλέγιο Ανατόλια – Aneko IKE

Εκπαιδευτήρια Μαντούλιδη – MYEDUCATION

Αρσάκειο Θεσσαλονίκης – THESSeeker

Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχολή – Bicycool

Αριστοτέλειο Κολέγιο – Watch Out

Δείτε εδώ μία από τις προηγούμενες παρουσιάσεις τους!