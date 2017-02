Συνάντηση της Δημάρχου Σκύδρας με Εθελοντές της Πανελλήνιας Περιβαλλοντικής Δράσης «Let’s do it Greece»

Ο Δήμος Σκύδρας στο περίγραμμα των πρωτοβουλιών και των συνεργασιών του για να διατηρήσει ενεργό το ενδιαφέρον όλων μας πάνω

στο ευαίσθητο ζήτημα της καθαριότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος θα συμμετάσχει και φέτος, όπως έπραξε και κατά τα προηγούμενα χρόνια, στην παγκόσμια εθελοντική περιβαλλοντική δράση που σ΄εθνικό επίπεδο έχει την κωδική ονομασία «Let’s do it Greece».

Στο πλαίσιο αυτό η Δήμαρχος Σκύδρας Κατερίνα Ιγνατιάδου υποδέχθηκε στο γραφείο της, με τους συνεργάτες της, τους εθελοντές της Οργανωτικής Ομάδας της Πανελλήνιας Περιβαλλοντικής Δράσης «Let’s do it Greece»: Νίκο Κιούση, Γιάννη Λαγό, Ξανθούλα Μάρκου κι Αριάδνη Μαντά. Στη συνάντηση ανταλλάχθηκαν απόψεις, προτάσεις κι εμπειρίες από την εφαρμογή της δράσης στο Δήμο Σκύδρας και σ΄άλλες περιοχές της χώρας και προγραμματίστηκε η ενδυνάμωση και η διεύρυνση της συνεργασίας.

Ο Δήμος Σκύδρας, λοιπόν, προσκαλώντας, κινητοποιώντας και συνεργαζόμενος με τοπικούς φορείς (Σχολεία, Συλλόγους, Εθελοντικές Ομάδες κ. α.), όπως και συμπολίτες μας σ΄ατομικό επίπεδο, θα λάβει μέρος στην παραπάνω δράση με αποκορύφωμα την Κυριακή 2 Απριλίου 2017. «Let’s do it Greece – Let’s do it Skydra».

