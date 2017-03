Σπουδαία διάκριση για το ΙΕΚ Αριδαίας ως η «Καλύτερη Σχολή της Χρονιάς» – Όλοι οι σπουδαστές του με μετάλλια!

Το Δημόσιο ΙΕΚ ΑΡΙΔΑΙΑΣ και το Τμήμα Αρχιμαγείρων – CHEF συμμετείχε για τρίτη συνεχή χρονιά στον 10ο Διεθνή Διαγωνισμό Μαγειρικής Νοτίου Ευρώπης

που διεξήχθη στην ΔΕΘ από 03 έως και 06 Μαρτίου. Καταπληκτικές επιδόσεις (όλοι οι συμμετέχοντες από το ΙΕΚ ΑΡΙΔΑΙΑΣ έφεραν μετάλλια) σημείωσαν οι σπουδαστές μας τόσο στον ατομικό όσο και στον ομαδικό διαγωνισμό και έστρεψαν τα βλέμματα όλων στο παραμεθόριο ΙΕΚ ΑΡΙΔΑΙΑΣ που έχει πλέον τις προδιαγραφές να διεκδικεί μετάλλια και διεθνείς διακρίσεις σε υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού. Αναλυτικά και με την επίβλεψη των Κουρατζόγλου Θεόδωρο (team leader) και Λαζαρίδη Ευστάθιο (assistant coach) οι σπουδαστές μας διακρίθηκαν στις κατηγορίες :

Hot Cooking Presentations by Student Chef:

1.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:Vegetarian Dish ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ –> ΧΡΥΣΟ

2.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Traditional Greek Dish ΛΙΑΣΗ ΣΟΦΙΑ –> ΑΣΗΜΕΝΙΟ

3.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Traditional Greek Dish ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΞΕΝΙΑ –> ΧΑΛΚΙΝΟ

4.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:Risotto Dish ΠΑΡΤΣΑΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ –> ΧΑΛΚΙΝΟ

5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:Risotto Dish ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ –>ΕΠΑΙΝΟΣ (MERIT)

6.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Pork Dish ΠΑΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ –> (MERIT)

Hot Cooking Presentations by Professional Chefs:

1.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Fish Dish ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ –> ΕΠΑΙΝΟΣ (MERIT)

ΟΜΑΔΙΚΟ ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ-ΠΑΣΙΩΤΗΣ-ΠΑΡΤΣΑΝΑΚΗΣ –> ΕΠΑΙΝΟΣ (MERIT)

Τέλος το ΙΕΚ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ως Εκπαιδευτικός Οργανισμός διακρίθηκε στην Κατηγορία Καλύτερη Σχολή της Χρονιάς – Best School of the Year, ΔΙΕΚ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΕΠΑΙΝΟΣ (MERIT) H Διεύθυνση του ΙΕΚ ΑΡΙΔΑΙΑΣ συγχαίρει όλους τους συμμετέχοντες (εκπαιδευτές και σπουδαστές) τόσο για την προσπάθεια όσο και για την υψηλή διάκριση που πέτυχαν αποδεικνύοντας ότι με την σταθερή προσήλωση στους στόχους που θέτουμε μπορούμε να κάνουμε τα θαύματα να μοιάζουν καθημερινότητα. Μπράβο σε όλους και καλή σύνδεση με την αγορά εργασίας!!!

Ο Διευθυντής του ΙΕΚ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

Γιόρτσος Γεώργιος

Διάκριση για το ΙΕΚ Αριδαίας ως η «Καλύτερη Σχολή της Χρονιάς» – Όλοι οι σπουδαστές του με μετάλλια!