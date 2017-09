ΣΙΝΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ: Δυναμική επιστροφή με το θρίλερ «Annabelle: Creation»!

Πρεμιέρα στις 14 Σεπτεμβρίου! Η θανάσιμη κούκλα επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη και η πρώτη προβολή πανελλαδικά έρχεται στο Σινέ Αστέρια, στα Γιαννιτσά

από την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου μία προβολή κάθε ημέρα στις 21:00μμ Πρωταγωνιστούν η Στέφανι Σίγκμαν («Spectre»), η Τάλιθα Μπέιτμαν («The 5th Wave»), η Λούλου Γουίλσον («Ouija 2», «Deliver Us from Evil»), η Φιλίπα Αν Κούλτχαρντ («After the Dark»), η Γκρέις Φούλτον («Badland»), η Λου Λου Σάφραν («The Choice»), η Σαμάρα Λι («Foxcatcher», «The Last Witch Hunter»), η Ταϊλερ Μπακ στο κινηματογραφικό της ντεμπούτο και οι Άντονι ΛαΠάλια («Without a Trace») και Μιράντα Ότο («Homeland», τριλογία «The Lord of the Rings»). Το σενάριο είναι του Γκάρι Ντόμπερμαν που υπέγραψε το σενάριο και της πρώτης ταινίας.

Σινέ Αστέρια Μπάφρας 6, πεζόδρομος, Γιαννιτσά

Τηλ. Επικ. 6936 058240 & 2382029937