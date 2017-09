Σήμερα, 1 Σεπτεμβρίου, Flashback στο “Caffa superior coffee” στα Γιαννιτσά

Το “Caffa superior coffee” στον πεζόδρομο των Γιαννιτσών, στη Δ-Μ. Παπαδοπούλου 1, παρουσιάζει ένα δυνατό flashback με τον Paul Anthonee, το βράδυ της Παρασκευής 1 Σεπτεμβρίου στις 9:30 μ.μ.

Classics, flashback, αναμνήσεις..πέστε το όπως σας αρέσει!!! Γυρνάμε πίσω τον χρόνο στο 1995 όπου συναντάμε την Progressive House & House σκηνή και ξεκινάμε ένα ταξίδι μαζί της μέχρι και σήμερα.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα χορέψουμε, θα θυμηθούμε και θα ταξιδέψουμε μέσα από τις κλασσικότερες μουσικές επιτυχίες της χορευτικής μουσικής σκηνής, δια χειρός Paul Anthonee, αλλά και cocktail που απολαύσαμε στα 90’s & 00’s!

Ραντεβού στο Caffa κάτω από τη ντισκομπάλα!

Caffa superior coffee and many more

Δ-Μ. Παπαδοπούλου 1, Γιαννιτσά