Πέμπτη 26 Ιανουαρίου: Είναι δυνατό, είναι live και έρχεται στο The Clock στα Γιαννιτσά!

Την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου, στο καφέ – bar The Clock στα Γιαννιτσά η Tzeni Luna και η Semina Gori ανεβαίνουν στο… stage

για ένα Live που θα καταπλήξει!

Με ποπ ροκ, ροκ εν ρολ, disco, αλλά και ελληνική μουσική, βάζουν την υπογραφή τους η Tzeni και η Semina με τις μοναδικές φωνές τους και τινάζουν στα ύψη τη διασκέδαση της πόλης! Μόνο στο The Clock στα Γιαννιτσά, Παύλου Μελά 14, live events και θεματικά πάρτι που θα συζητηθούν… Be there!

