Ξαναπαίρνουν μπρος οι μηχανές σε πρώην κλωστοϋφαντουργία στη Βόρεια Ελλάδα;

Τη δικαστική απόφαση ώστε να προχωρήσει η νομική κατοχύρωση της επένδυσης περιμένουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες οι επί χρόνια άνεργοι εργαζόμενοι

της Ενωμένης Κλωστοϋφαντουργίας ύστερα από την κατάθεση της επίσημης πρότασης από τον ενδιαφερόμενο επενδυτή στο πτωχευτικό δικαστήριο. Κόντρα σε έναν πόλεμο χρόνων από διάφορα κέντρα αποφάσεων, ηχρεοκοπημένη πρώην εταιρεία του ομίλου Λαναρά βρίσκεται πλέον σε τροχιά επαναλειτουργίας, με την εξαγορά της επιχείρησης από επενδυτικό όμιλο ο οποίος δεσμεύτηκε εγγράφως να υλοποιήσει στο 100% το επιχειρησιακό σχέδιο των εργαζομένων.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό των εργαζομένων, πρόκειται να λειτουργήσουν τρεις εργοστασιακές μονάδες σε Μαρώνεια και Ροδόπη (Κομοτηνή) και Στενήμαχο (Νάουσα). Αρχικά θα απασχοληθούν περίπου 400 εργαζόμενοι (οι οποίοι θα έχουν μέσω συνεταιρισμού και το 20% της εταιρείας) και μετά την πρώτη πενταετία εκτιμάται ότι ο αριθμός θα ξεπεράσει τους 670, ενώ οι συμβάσεις τους θα ακολουθούν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας του 2009, με κατώτατο μισθό στα 750 ευρώ.

Αυτό που προέχει τώρα είναι να καθοριστεί ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης στο πτωχευτικό δικαστήριο μέχρι το τέλος Ιουνίου, καθώς στη συνέχεια κλείνουν τα δικαστήρια με κίνδυνο να χαθεί πολύτιμος χρόνος.

Προχθές εκδικάστηκε το αίτημα του ΙΚΑ για την ανακοπή των πλειστηριασμών, το δικαστήριο αναμένεται να εκδώσει την απόφαση μέσα σε ένα μήνα, ενώ έντονες παρασκηνιακές πιέσεις ασκούνται από συμφέροντα που έχουν «επενδύσει» στην εκποίηση της επιχείρησης κομμάτι κομμάτι.

Ως προς τον επενδυτή, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που παρουσιάζουμε σήμερα, πρόκειται για ελληνική οικογένεια, η οποία έχει συστήσει κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία Hellenic Partners for reconstruction and development Ltd., ενώ η χρηματοδότηση γίνεται μέσω επενδυτικού ταμείου από το Λουξεμβούργο (AIGLON).

Στον εισηγητή πτώχευσης, στη σύνδικο πτώχευσης και στο συμβούλιο των πιστωτών έχει σταλεί έγγραφο από τον επενδυτή, που τους ενημερώνει για το ενδιαφέρον του, για τη δέσμευσή του στο επιχειρησιακό σχέδιο των εργαζομένων, για το αίτημά του να εκποιηθεί στο σύνολό του το υπόλοιπο της πτωχευτικής περιουσίας και για την πίστωση ύψους 100 εκατ. ευρώ που διαθέτει ώστε να συμμετάσχει στον επικείμενο πλειστηριασμό.

Η τιμή εκκίνησης για το σύνολο της πτωχευτικής περιουσίας αναμένεται να προσεγγίσει τα 25 εκατομμύρια ευρώ.

«Χάρη στον αγώνα»

«Παλέψαμε πολύ για να τα καταφέρουμε. Όμως είναι ο αγώνας των εργαζομένων της ΕΝ.ΚΛΩ. που ανοίγει ξανά τα εργοστάσια», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εργασίας Ανδρέας Νεφελούδης, θεωρώντας μεγάλη επιτυχία για τους εργαζόμενους τους όρους με τους οποίους ενδέχεται να επαναλειτουργήσουν τα κλωστήρια.

Μετά την κατάρρευση του ονείρου της αυτοδιαχείρισης από την πλευρά των εργαζομένων, η λύση που υιοθετείται βασίστηκε στην τροποποίηση του πτωχευτικού κώδικα από την κυβέρνηση τον περασμένο Δεκέμβριο, σύμφωνα με την οποία εφόσον βρεθεί επενδυτής πιστοποιημένα φερέγγυος και συγκεντρώσει το 20% των πιστωτών, μπορεί να υποβάλει στην κρίση του πτωχευτικού δικαστηρίου αίτηση για ορισμό νέας συνέλευσης των πιστωτών. Σε αυτήν την περίπτωση το δικαστήριο αποφασίζει πώς θα υλοποιήσει τη ρευστοποίηση της πτωχευτικής περιουσίας.

Η σύνδικος πτώχευσης, η οποία κατηγορήθηκε από τους εργαζόμενους για αντιθεσμική συμπεριφορά προς όφελος όσων ήθελαν την εκποίηση με το κομμάτι, έστειλε στην εφημερίδα μας επιστολή στις 26 Απριλίου 2017, στην οποία μεταξύ άλλων ανέφερε για τον υποψήφιο επενδυτή ότι τα «νομιμοποιητικά έγγραφα που έλαβα ήταν σε φωτοτυπία δύο σελίδων, όπου αναφέρεται το όνομα του εκπροσώπου, το κεφάλαιο σύστασης που ανέρχεται σε 12.500 ευρώ και το τραπεζικό γραφείο επενδύσεων με έδρα στον Παναμά». Πλέον στη διάθεση του δικαστηρίου και της συνδίκου δεν βρίσκεται μόνο το άνωθεν κεφάλαιο σύστασης της εταιρείας, αλλά τα 100 εκατ. ευρώ της επιστολής πίστωσης από το επενδυτικό ταμείο.

Μένει να αποφανθεί το δικαστήριο και να φανεί αν ο συγκεκριμένος επενδυτής (ή όποιος άλλος υπερθεματιστής) θα υλοποιήσει τα συμφωνηθέντα.

seleo