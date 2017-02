Η Π.Ε. Πέλλας στηρίζει την Πανελλήνια Περιβαλλοντική Δράση «Let’ s do it Greece»

Γίνε η αλλαγή που περιμένεις

Αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Περιβαλλοντικής Δράσης “Let’ s do it Greece – Γίνε η αλλαγή που περιμένεις” επισκέφθηκε τα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, όπου συναντήθηκε με τον Περιφερειακό Σύμβουλο Λάκη Βασιλειάδη, καθώς η Αν. Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά δεν μπόρεσε να παραστεί στη συνάντηση λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων. Σκοπός της επίσκεψης των μελών της Πρωτοβουλίας ήταν η στήριξη από την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας της εθελοντικής προσπάθειας που θα γίνει σε τοπικό αλλά και σε πανελλήνιο επίπεδο την Κυριακή 2 Απριλίου 2017. Συγκεκριμένα, έχει προγραμματιστεί να διοργανωθεί μια δράση εθελοντισμού ευρείας απήχησης με τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, ομάδων, συλλόγων, φορέων και πολιτών, το περιεχόμενο της οποίας θα καθοριστεί το επόμενο διάστημα. Ο κ. Βασιλειάδης διατύπωσε την αδιαμφισβήτητη στήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας στο σπουδαίο αυτό εγχείρημα της Δράσης »Let’s do it Greece», δηλώνοντας ότι »στόχος μας είναι να προάγουμε τον εθελοντισμό και να διάδώσουμε το μήνυμα της συνεργασίας και της ανιδιοτελούς προσφοράς στον τόπο, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής μας». Ταυτόχρονα, μετέφερε τα συγχαρητήρια της Αν. Αντιπεριφερειάρχη κυρίας Αηδονά για την προσπάθεια που κάνει η Δράση και την αμέριστη συμπαράσταση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Τα μέλη της Δράσης ανέλυσαν το προφίλ της προσπάθειάς τους και στάθηκαν στο γεγονός ότι μετά από περίπου έξι (6) χρόνια ύπαρξης, κατάφεραν να κινητοποιήσουν το 2016, 67.000 πολίτες οι οποίοι συμμετείχαν σε διάφορες περιβαλλοντικές και όχι μόνο, εθελοντικές δράσεις σε όλη τη χώρα. Για την αποτελεσματικότερη συνεργασία προτάθηκε η οργάνωση σύσκεψης με πρωτοβουλία της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και τη συμμετοχή των τοπικών φορέων ώστε να επιλεγεί η θεματική ενότητα της πράξης εθελοντισμού που θα λάβει χώρα στις 2 Απριλίου και να ξεκινήσει η προετοιμασία. Τα μέλη της Πανελλήνιας Περιβαλλοντικής Δράσης, Αριάδνη Μαντά, Λαγός Ιωάννης, Μάκου Ξανθούλα και Κιούσης Νίκος ευχαρίστησαν την κυρία Αηδονά με την οποία είχαν την πρώτη συνάντηση γνωριμίας τις προηγούμενες ημέρες αλλά και τον κ. Βασιλειάδη για την εποικοδομητική συζήτηση και τη σύγκλιση απόψεων σχετικά με την ανάγκη ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης των πολιτών για την επιτυχή διοργάνωση μιας σπουδαίας εθελοντικής δράσης. Απώτερος στόχος είναι η αλλαγή νοοτροπίας της τοπικής κοινωνίας απέναντι στην ιδέα και το πνεύμα του εθελοντισμού.

Η Π.Ε. Πέλλας στηρίζει την Πανελλήνια Περιβαλλοντική Δράση «Let’ s do it Greece»