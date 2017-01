PRIDDY, UNITED KINGDOM - JANUARY 23: Snow chains are seen attached to the wheel of a 4x4 car in the Mendip village of Priddy on January 23, 2013 in Somerset, England. Parts of the UK, including the Mendips in Somerset, were hit by more snow last night causing further disruption and leading to a number of schools to close. (Photo by Matt Cardy/Getty Images)

Η κατάσταση του οδικού δικτύου Ανακοινώνεται ότι εξαιτίας της χιονόπτωσης – παγετού, η κατάσταση στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (πλην Θεσσαλονίκης) ανά Διεύθυνση Αστυνομίας, έχει ως εξής: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ: Η κυκλοφορία των οχημάτων, λόγω χιονόπτωσης – παγετού, διεξάγεται μόνο με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων: στην Παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης / Βέροιας / Κοζάνης μέσω Καστανιάς, από το 85ο (Διασταύρωση Σελίου) έως το 98ο χιλιόμετρο (όρια με Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης),

στην Επαρχιακή Οδό Βέροιας / Σελίου, από το 14ο (Διασταύρωση Σελίου) έως το 26ο χιλιόμετρο (χιονοδρομικό κέντρο),

στην Επαρχιακή Οδό Βέροιας / Δασκίου, από το 18ο έως το 43ο χιλιόμετρο (Δάσκιο),

στην Επαρχιακή Οδό Βέροιας / Κωστοχωρίου, από το 8ο έως το 19ο χιλιόμετρο,

στην Επαρχιακή Οδό Βέροιας / Φυτείας, (μέσω Πατρίδας – Τριλόφου) από 10ο έως το 14ο χιλιόμετρο,

στη Δημοτικό Οδό Νάουσας / 3-5 Πηγαδιών, από το 4ο έως το 17ο χιλιόμετρο (χιονοδρομικό κέντρο 3-5 Πηγαδιών),

στη Δημοτική Οδό Νάουσας / Ροδοχωρίου, από το 7ο έως το 14ο χιλιόμετρο (Ροδοχώρι),

στη Δημοτική Οδό Νάουσας / Σελίου, από το 5ο έως το 17ο χιλιόμετρο (χιονοδρομικό κέντρο Σελίου). ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ: Η κυκλοφορία των οχημάτων, λόγω χιονόπτωσης – παγετού, διεξάγεται μόνο με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων: στην Επαρχιακή Οδό Αξιούπολης / Σκρα / Κούπας, από Διασταύρωση Φανού,

στην Επαρχιακή Οδό Γρίβας / Καστανερής / Λιβαδίων. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ: Η κυκλοφορία των οχημάτων, λόγω χιονόπτωσης – παγετού, δεν διεξάγεται: στο δευτερεύον οδικό Δίκτυο από Τοπική Κοινότητα Κερασιάς έως το Χιονοδρομικό Κέντρο ΒΟΡΡΑΣ. Η κυκλοφορία των οχημάτων, λόγω χιονόπτωσης – παγετού, διεξάγεται μόνο με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων: στην Παλαιά Εθνική Οδό Έδεσσας / Φλώρινας (μέσω Κέλης),

στην Επαρχιακή Οδό Έδεσσας / Αγίας Φωτεινής,

στην Επαρχιακή Οδό Έδεσσας / Καρυδιάς / Κερασιάς/ Βρυτών / Νησιού,

στην Επαρχιακή Οδό Έδεσσας / Σαμαρίου,

στην Επαρχιακή Οδό Έδεσσας / Λύκων,

σε όλο το Επαρχιακό και Δημοτικό Οδικό Δίκτυο της Δημοτικής Ενότητας Βεγορίτιδας του Δήμου Έδεσσας. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ: Η κυκλοφορία των οχημάτων, λόγω χιονόπτωσης – παγετού, διεξάγεται μόνο με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων: στην Επαρχιακή Οδό Κατερίνης / Ελατοχωρίου, από το Ελατοχώρι έως το χιονοδρομικό κέντρο. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ: Η κυκλοφορία των οχημάτων, λόγω χιονόπτωσης – παγετού, διεξάγεται μόνο με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων: στην Επαρχιακή Οδό Σερρών / Βροντούς από το 15ο χιλιόμετρο έως την Βροντού,

στην Επαρχιακή Οδό Σερρών / Λαϊλιά, από το 15ο χιλιόμετρο μέχρι το χιονοδρομικό κέντρο,

στη Δημοτική Οδό από το 5ο χιλιόμετρο της Διασταύρωσης Κορμίστας έως την Ιερά Μονή Εικοσιφοίνισσας,

στη Δημοτική Οδό Πρώτης / Ιεράς Μονής Αναλήψεως Σωτήρος, από το 3ο χιλιόμετρο έως την Ιερά Μονή. Υπενθυμίζεται ότι συνεχίζεται ο περιορισμός κυκλοφορίας για τα οχήματα μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, στα παρακάτω οδικά σημεία: στη Δημοτική Οδό από το 5ο χιλιόμετρο της Διασταύρωσης Κορμίστας έως την Ιερά Μονή Εικοσιφοίνισσας,

στη Δημοτική Οδό Πρώτης / Ιεράς Μονής Αναλήψεως Σωτήρος, από το 3ο χιλιόμετρο έως την Ιερά Μονή. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: Η κυκλοφορία των οχημάτων, λόγω χιονόπτωσης – παγετού, διεξάγεται μόνο με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων: στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης / Πολυγύρου από το 47ο χιλιόμετρο (Διασταύρωση Βάβδου) έως το Δημοτικό Διαμέρισμα Βάβδου),

στην Παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης / Ιερισσού, από Παλαιόκαστρο έως Αρναία (μέσω Ταξιάρχη),

στην Επαρχιακή Οδό Νεοχωρίου / Βαρβάρας / Ολυμπιάδας,

στην Επαρχιακή Οδό Δουμπίων / Σανών,

στην Δασική Οδό Πολυγύρου / Ταξιάρχη (μέσω Τσουκαλά). Μοιραστείτε με τους φίλους σας