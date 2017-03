Δράσεις στην Αλμωπία «Γίνε η Αλλαγή που Περιμένεις»!

Μέσα από μια εποικοδομητική συνεργασία με τοπικούς φορείς, πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους, οργανώσεις και πολίτες – εθελοντές

συμμετέχοντες και με σύνθημα “Όλοι μαζί για το περιβάλλον», ο Δήμος Αλμωπίας και η ΔΗ.Κ.Ε.Α., στο πλαίσιο της Δράσης Let’s Do It Greece 2017 και της παγκόσμιας εκστρατείας Let’s Do It World, κινητοποιεί όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν στις Δράσεις εθελοντισμού. Γι’ αυτό καλεί όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν στις Δράσεις που θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

27/03/17 ως 31/03/17 Δευτέρα ως Παρασκευή Σχολική Εβδομάδα Εθελοντισμού Let’s Do It Greece 2017, με σκοπό την εφαρμογή των Αρχών και Επιδιώξεων της Εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη στα σχολεία.

Οι Δράσεις θα αναπτυχθούν στον περιβάλλοντα χώρο των σχολικών μονάδων και σε κοινόχρηστους χώρους στην ευρύτερη περιοχή των σχολείων (φυτεύσεις, καθαριότητα, χρωματισμοί, κλαδέματα κ.α.) Οι δράσεις – οι οποίες έχουν αδειοδοτηθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (αρ. πρωτ. 2618/223019/Δ1/29-12-2016)- τελούν υπό την αιγίδα των Διευθύνσεων Α’βάθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Πέλλας.

02/04/17 Κυριακή ¨Γίνε η Αλλαγή που Περιμένεις¨ είναι το μότο της Πανελλήνιας Δράσης ¨Let’s do it Greece¨.

Οι δράσεις θα ξεκινήσουν παράλληλα από τους Φορείς-Συλλόγους-Ομάδες κ.λ.π. στις 11:00 π.μ.

ΣΗΜΕΙΟ ΔΡΑΣΗΣ – ΜΝΗΜΕΙΟ ΠΟΝΤΙΩΝ

Μπροστά από το 2ο Γυμνάσιο Αριδαίας.

Στοιχεία συντονιστή της ομάδας δράσης

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΗΛ.: 2384024772

Ευχαριστούμε για τη μέχρι τώρα συμμετοχή και ελπίζουμε στη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτών στις εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε! #letsdoitgreece

Let’sdoit Greece

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Α. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ