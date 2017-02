Άλλο ένα δυνατό live στο The clock στα Γιαννιτσά!

Acoustic live στο The clock στα Γιαννιτσά την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου με τους: Απόστολος Ντίας, φωνή και κιθάρα, Πέτρος Παλάσκας στο πιάνο και τα φωνητικά

και Νίκος Ζίγκας – Cajan στα κρουστά! Είστε έτοιμοι; Be there! The clock στα Γιαννιτσά, Π. Μελά 14.