Tuesday, 4 April, 2017
Home / Ειδήσεις / Πολιτιστικά / Ο Σύλλογος Στραντζαλιωτών «Η Στράντζα» στη Ρουμανία!
Ο Σύλλογος Στραντζαλιωτών «Η Στράντζα» στη Ρουμανία!

Ο Σύλλογος Στραντζαλιωτών «Η Στράντζα» στη Ρουμανία!

April 4, 2017 , 7:18 pm in Πολιτιστικά

Ο Σύλλογος Στραντζαλιωτών νομού Πέλλας «Η Στράντζα», κατόπιν ενεργειών του ζεύγους Κώστα και Βάσως Καραλιά, παραβρέθηκε στις εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας Ελλήνων Ρουμανίας

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΑΙΟΒΑΣ)  ΜΕ ΤΗΝ  ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ  ΤΗΣ 25ης  ΜΑΡΤΙΟΥ 1821. Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΣΤΕΦΘΗΚΕ  ΜΕ  ΑΠΟΛΥΤΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ 28ΜΕΛΟΥΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΗΤΑΝ ΑΨΟΓΗ, ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΧΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ ΕΝΩ Η ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ  ΗΤΑΝ ΔΙΑΧΥΤΗ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ  ΤΟΣΟ ΤΩΝ  ΕΛΛΗΝΩΝ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΟΥΜΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΡΕΘΗΚΑΝ.syllogos2

ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ  ΤΗΣ  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ  ΛΕΣΧΗΣ  ΚΡΑΙΟΒΑΣ, ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ, ΧΟΡΩΔΙΕΣ, ΜΠΑΛΕΤΑ, ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΦΗΓΗΜΑΤΑ, ΑΠΟ  ΟΛΕΣ  ΤΙΣ  ΠΟΛΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΕΛΛΗΝΩΝ  ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΜΕ  ΕΠΙΤΙΜΟ  ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟ, ΤΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΙΩΤΩΝ.strantza2Η  ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ  ΗΤΑΝ  ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΤΟΝΑ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΟ  ΣΥΓΚΙΝΗΣΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑ, ΕΠΙΣΦΡΑΓΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ 4ΩΡΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ  ΕΝΤΟΣ  ΤΗΣ  ΣΚΗΝΗΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ  ΤΗΣ ΣΤΡΑΝΤΖΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΡΑΙΟΒΑ.strantza

ΜΕ ΤΙΜΗ

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Μοιραστείτε με τους φίλους σαςShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Λόγος της Πέλλας 2017 © All Rights Reserved