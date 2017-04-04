Ο Σύλλογος Στραντζαλιωτών «Η Στράντζα» στη Ρουμανία!

Ο Σύλλογος Στραντζαλιωτών νομού Πέλλας «Η Στράντζα», κατόπιν ενεργειών του ζεύγους Κώστα και Βάσως Καραλιά, παραβρέθηκε στις εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας Ελλήνων Ρουμανίας
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΑΙΟΒΑΣ) ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821. Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΕΦΘΗΚΕ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ 28ΜΕΛΟΥΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΤΑΝ ΑΨΟΓΗ, ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΧΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ ΕΝΩ Η ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΗΤΑΝ ΔΙΑΧΥΤΗ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΣΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΟΥΜΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΡΕΘΗΚΑΝ.
ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑ ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΚΡΑΙΟΒΑΣ, ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ, ΧΟΡΩΔΙΕΣ, ΜΠΑΛΕΤΑ, ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΦΗΓΗΜΑΤΑ, ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟ, ΤΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΙΩΤΩΝ.Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΗΤΑΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΤΟΝΑ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΟ ΣΥΓΚΙΝΗΣΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑ, ΕΠΙΣΦΡΑΓΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ 4ΩΡΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΝΤΖΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΡΑΙΟΒΑ.
ΜΕ ΤΙΜΗ
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ