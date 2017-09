“Ο άνθρωπος που γνώριζε πολλά” στην Κινηματογραφική Λέσχη Φ.Σ. Έδεσσας

Ο Φ.Σ. Έδεσσας «Μέγας Αλέξανδρος» (Κινηματογραφική Λέσχη), με την υποστήριξη της ΔΗ.ΚΕ.ΔΕ., τη Δευτέρα 4 και την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 21:15

στον χώρο του θερινού σινεμά (περιοχή Μύλοι, πάρκο Καταρρακτών) του Δήμου Έδεσσας θα προβάλλει την ταινία:

Ο Ανθρωπος που Γνώριζε Πολλά (1956)

Σκηνοθεσία: Άλφρεντ Χίτσκοκ

Ηθοποιοί: Τζέιμς Στιούαρτ, Ντόρις Ντέι, Ραλφ Τρούμαν

Διάρκεια: 120 λεπτά

Είδος ταινίας: Κατασκοπική

Ένα ζευγάρι Αμερικανών τουριστών στο Μαρόκο μαθαίνει κατά λάθος το μυστικό σχέδιο δολοφονίας ενός πολιτικού. Για να μην αποκαλύψουν την πληροφορία στις αρχές όμως, οι συνωμότες απαγάγουν τον μικρό τους γιο. Στην απόλυτη ωριμότητά του, ο Χίτσκοκ διασκευάζει με απαράμιλλη δεξιοτεχνία μια μεγάλη επιτυχία της βρετανικής περιόδου του. Αν εξαιρέσουμε έναν έντονο μελοδραματισμό, ο οποίος κατά στιγμές ανακόπτει το στερεό αφηγηματικό ρυθμό, το χολιγουντιανό ριμέικ υπερτερεί σε χάρη, χιούμορ και σκηνοθετική βιρτουοζιτέ της πρωτότυπης ταινίας, ενώ διαθέτει και το για πολλούς υποδειγματικότερο δείγμα του χιτσκοκικού σασπένς – τη σκηνή του κονσέρτου στο Άλμπερτ Χολ. Η ταινία απέσπασε Όσκαρ Καλύτερου Τραγουδιού για το “Whatever Will Be, Will Be (Que Sera, Sera),” που ερμήνευσεη Ντόρις Ντέι. Συμμετείχε και στο Επίσημο Διαγωνιστικό του Φεστιβάλ Καννών το 1956.

(ΠΡΟΣΕΧΩΣ: 11,12/9 η ταινία Η Γυναίκα με τη Λεοπάρδαλη)