“Συμμορία ο ΣΥΡΙΖΑ”! «Όσα μου είπε ο Αλέξης για το Grexit και τα 16 δισ.»

Νέα Δημοκρατία για αποκαλύψεις Βαρουφάκη: Έρχεται η ώρα που οι Έλληνες θα μάθουν όλη την αλήθεια

Η ΝΔ κατηγορεί τον πρωθυπουργό πως «συνεχίζει να σιωπά και να απέχει» κάτι που, όπως λέει, κάνει και «με το σκάνδαλο Καμμένου»

«Οι αλλεπάλληλες αποκαλύψεις ηγετικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ για τα σχέδια εξόδου από την ευρωζώνη εκθέτουν ανεπανόρθωτα τον κ. Τσίπρα» τονίζει σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου της ΝΔ αναφορικά με όσα αναφέρει στο βιβλίο του ο Γιάνης Βαρουφάκης και τα οποία παρουσιάζει το «Πρώτο Θέμα» της Κυριακής.

Η ΝΔ κατηγορεί τον πρωθυπουργό πως «συνεχίζει να σιωπά και να απέχει» κάτι που, όπως λέει, κάνει και «με το σκάνδαλο Καμμένου και τις συνεχείς παρεμβάσεις του στον κατάδικο ισοβίτη για ναρκωτικά. Δεν αργεί η ώρα που οι Έλληνες θα μάθουν όλη την αλήθεια για τους υπεύθυνους της κατρακύλας της χώρας. Για το τεράστιο κόστος που εξαιτίας τους πληρώνει ο ελληνικός λαός» καταλήγει η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Λαζαρίδης: «Επιβεβλημένη η σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το α’ εξάμηνο του 2015»

Επιβεβλημένη χαρακτηρίζει τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για όσα έγιναν στις αρχές του 2015 ο διευθυντής του γραφείου Τύπου της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης μετά τη δημοσιοποίηση όσων γράφει στο βιβλίο του ο Γιάνης Βαρουφάκης.

«Η σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το α’ εξάμηνο του 2015 είναι πλέον επιβεβλημένη» τονίζει σε ανάρτησή του στο twitter ο κ. Λαζαρίδης.

ΠΑΣΟΚ για Βαρουφάκη: Να παρέμβει η δικαιοσύνη

«Η δικαιοσύνη οφείλει να παρέμβει και η κυβερνητική πλειοψηφία οφείλει να δώσει απαντήσεις άμεσα, για όσα αποκαλύπτει στην προδημοσίευση του βιβλίου του, το asset της πρώτης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, ο κ. Βαρουφάκης», υποστηρίζει, σε ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ.

Στη συνέχεια, το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ ότι «επεξεργαζόταν, με πραξικόπημα, σχέδιο Β, την Ελλάδα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνθήκες πλήρους καταστροφής και ανθρωπιστικής κρίσης» και καταλήγει: «Ο κ. Τσίπρας δεν επιτρέπεται άλλο να κρύβεται. Οφείλει να τοποθετηθεί και να δεχθεί τώρα εξεταστική στη Βουλή».

Αναλυτικότερα η ανακοίνωση: «Αποκαλύψεις που επιβεβαιώνουν όσα υποστήριξε και ο κ. Λαφαζάνης, εκ των στενότερων συνεργατών του κ. Τσίπρα για μια δεκαετία, στην χθεσινή του συνέντευξη. Δεν μένει αμφιβολία, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επεξεργαζόταν, με πραξικόπημα, σχέδιο Β, την Ελλάδα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνθήκες πλήρους καταστροφής και ανθρωπιστικής κρίσης. Ενημερώνουμε τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ πως, ούτως ή άλλως, η υπόθεση αυτή θα διερευνηθεί πλήρως. Κανείς δε μπορεί να παίζει με την ευρωπαϊκή θέση της χώρας και τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Ο κ. Τσίπρας δεν επιτρέπεται άλλο να κρύβεται. Οφείλει να τοποθετηθεί και να δεχθεί τώρα εξεταστική στη Βουλή».

Άδωνις για τις αποκαλύψεις Βαρουφάκη: Αυτή δεν είναι κυβέρνηση, είναι συμμορία

«Είσαι τόσο άσχετος, Αλέξη Τσίπρα;» διερωτήθηκε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ, μιλώντας στον ΣΚΑΪ για όσα αναφέρει ο πρώην υπουργός Οικονομικών στο βιβλίο του, «Adults in the Room» – «Ο Τσίπρας έχασε τα λεφτά μας, γιατί είχε βάλει τον Βαρουφάκη να κάνει τις αηδίες που έκανε»

«Αυτή δεν είναι κυβέρνηση, είναι συμμορία» είπε χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος της ΝΔ, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας το πρωί της Κυριακής στην εκπομπή του Γιώργου Αυτιά στον ΣΚΑΪ και σχολιάζοντας τις αποκαλύψεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το περιεχόμενο του βιβλίου του Γιάνη Βαρουφάκη, «Adults in the Room».

Κληθείς να εκφράσει τις απόψεις του αναφορικά με όσα αναλυτικά γράφει το «Πρώτο ΘΕΜΑ» σήμερα, φέρνοντας στο φως συγκλονιστικά αποσπάσματα από το βιβλίο Βαρουφάκη, ο κ. Γεωργιάδης εκτίμησε ότι, προφανώς, ο κ. Βαρουφάκης έχει καταγράψει στο κινητό του και άλλα, πολύ χειρότερα για τον Αλέξη Τσίπρα και τα στελέχη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Εξέφρασε την άποψη ότι όσα αποκαλύπτονται εκθέτουν τον πρωθυπουργό προσωπικά, καθώς φαίνεται ότι δεν γνώριζε πώς λειτουργεί η ευρωζώνη. «Είσαι τόσο άσχετος, Αλέξη Τσίπρα;» διερωτήθηκε ο κ. Γεωργιάδης, εκτιμώντας ότι η χώρα εξακολουθεί να πληρώνει σήμερα την διαπραγμάτευση του πρώτου εξαμήνου του 2015.

«Ο Τσίπρας έχασε τα λεφτά μας, γιατί είχε βάλει τον Βαρουφάκη να κάνει τις αηδίες που έκανε» είπε χαρακτηριστικά.

«Όσο δεν μιλάει το Μαξίμου, δια της σιωπής επιβεβαιώνει όσα λέει ο Βαρουφάκης» τόνισε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ, υποστηρίζοντας ότι δεν θα υπάρξει κυβερνητική διάψευση, γιατί ο πρώην ΥΠΟΙΚ τους έχει καταγράψει όλους.

«Όσα μου είπε ο Αλέξης για το Grexit και τα 16 δις»

Ήθελαν να φορτώσουν τα ATM με τα χαρτονομίσματα που η ΕΚΤ είχε αποθηκεύσει στο Νομισματοκοπείο – Πότε φοβήθηκε για πραξικόπημα ο πρωθυπουργός – Οι απόψεις του για Σταθάκη, Στουρνάρα και Χουλιαράκη – Διαβάστε όλα τα κείμενα και το ρεπορτάζ στο «ΘΕΜΑ» που κυκλοφορεί

Το παρασκήνιο του πρώτου εξαμήνου του 2015, που έκλεισε με το δημοψήφισμα του «Όχι» που έγινε «Ναι», περιέχει το βιβλίο-χρονικό του Γιάνη Βαρουφάκη «Adults in the room». Η εφημερίδα «Πρώτο ΘΕΜΑ», που κυκλοφορεί την Κυριακή, δημοσιεύει τις πιο σοβαρές καταγγελίες του πρώην υπουργού Οικονομικών. Για πρώτη φορά ένας πρωταγωνιστής των γεγονότων διηγείται λεπτομερώς και βάσει των ηχογραφημένων και άλλων τεκμηρίων που έχει στην κατοχή του, όλα όσα οδήγησαν τη χώρα στην «αγκαλιά» των capital controls.

Στο εκτενές άρθρο του, το «Πρώτο ΘΕΜΑ» μεταφέρει τους διαλόγους Τσίπρα-Βαρουφάκη, π.χ. για τους σχεδιασμούς σχετικά με τα 16 δισ. ευρώ μετά το κλείσιμο των τραπεζών, για ενδεχόμενο Γουδή και πραξικόπημα, αλλά και για το Plan-X.

Ο Βαρουφάκης αποκαλύπτει το «άδειασμα» Τσίπρα σε έναν από τους βασικούς του συνεργάτες, τον υπουργό Οικονομίας Γιώργο Σταθάκη, αλλά και το πώς ο πρωθυπουργός κάλυψε τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Γιώργο Χουλιαράκη, ο οποίος κατά τον Βαρουφάκη ήταν ένας αποστάτης.

Ο Γιάνης Βαρουφάκης… περιγράφει το πώς η κυβέρνηση Τσίπρα χειρίστηκε την διαπραγμάτευση με τους δανειστές κατά το πρώτο εξάμηνό της στην εξουσία. Ο Βαρουφάκης αποτυπώνει τον πραγματικό ρόλο καθενός από τα βασικά στελέχη του κυβερνητικού επιτελείου. Κυρίως, όμως, ο πρώην ΥΠΟΙΚ πιστοποιεί ότι ο Αλέξης Τσίπρας γνώριζε εξ αρχής τα πάντα, για τα περιθώρια υλοποίησης τους προγράμματος Θεσσαλονίκης, το εναλλακτικό σύστημα πληρωμών, το Plan X κ.λπ.

Μετά το δημοψήφισμα και τη νίκη του «Όχι», ο πρωθυπουργός εκμυστηρεύτηκε στον Γιάνη Βαρουφάκη ότι πλέον «φοβόταν για νέο Γουδή» ή ακόμη και για πραξικόπημα. Οι αποκαλύψεις στο «Adults in the Room» («Ενήλικοι στην αίθουσα», από την μνημειώδη ατάκα της Κριστίν Λαγκάρντ), συγκλονίζουν, σχεδόν σε καθεμία από τις 550 σελίδες αυτού του χρονικού.

Και όσα μεταφέρει ο Γιάνης Βαρουφάκης έχουν σήμερα ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα, καθώς το αίτημα περί Εξεταστικής στη Βουλή για τα γεγονότα του 2015 γίνεται όλο και πιο πιεστικό από την αντιπολίτευση.

