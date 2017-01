Η Μελάνια Τραμπ χάνει ξαφνικά το χαμόγελό της – Τι της είπε ο νέος πρόεδρος [βίντεο]

Η Μελάνια στεκόταν στη σκηνή, με εκατοντάδες καλεσμένους, ακριβώς πίσω από τον σύζυγό της ο οποίος άκουγε τα χειροκροτήματα

του πλήθους αμέσως μετά την ορκωμοσία του, στις 20 Ιανουαρίου.

Την ορκωμοσία παρακολούθησαν εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο. Ενας χρήστης του ίντερνετ, όμως, αποκάλυψε την εξής σκηνή. Στις 23 Ιανουαρίου 2017 το ανακάλυψε και το ανέβασε στο Facebook ο χρήστης «Blast Avenue» και έγραψε το εξής μήνυμα: “Omg what did he say to her???? RUN MELANIA!!!!” (Ωχ, τι της είπε; ΤΡΕΞΕ ΜΕΛΑΝΙΑ!!!!)

Ενώ λοιπόν το πλήθος χειροκροτά και όλοι είναι χαρούμενοι, ο Ντόναλντ Τραμπ γυρίζει το κεφάλι και λέει κάτι σύντομα στην σύζυγό του.

Οταν γυρίζει να της μιλήσει, ενστικτωδώς η Μελάνια Τραμπ του χαμογελάει, πιστεύοντας ίσως ότι θα της πει κάτι ευχάριστο.

Ο νέος πρόεδρος γυρίζει πάλι μπροστά το κεφάλι και βλέπουμε την Μελάνια να χάνει αυτόματα το χαμόγελό της, να σκύβει το κεφάλι γεμάτη θλίψη και να μην μπορεί να κρύψει τα δυσάρεστα συναισθήματά της. Το πρόσωπό της σκοτεινιάζει και στέκεται αμίλητη για λίγο σαν να την έχει χτυπήσει κεραυνός.

Το βίντεο έκανε από τότε τον γύρο του κόσμου, παρότι κανείς δεν γνωρίζει τι δυσάρεστο μπορεί να είπε ο Τραμπ στην 46χρονη σύζυγό του, σε μια τόσο κορυφαία στιγμή.

Δείτε το επίμαχο βίντεο:

Κάποιοι έγραψαν ότι ο Τραμπ γύρισε το κεφάλι για να δώσει ένα φιλί στη γυναίκα του. Αλλά τίποτα τέτοιο δεν συνέβη, όπως θα δείτε και στο βίντεο από την ορκωμοσία, στο 2:52:05 λεπτό:

Πάρα πολλά σχόλια γράφηκαν στα social media γι’αυτή τη σκηνή με τη θλιμμένη Μελάνια. Κανείς ωστόσο δεν μπορεί να ξέρει τι της είπε, αφού κανείς δεν μπορεί να διαβάσει τα χείλη του, έχει γυρισμένο το κεφάλι προς το μέρος της.

Κάποιοι κοίταξαν τα βίντεο από μια διαφορετική γωνία (δείτε παρακάτω στο 1:21 λεπτό) και είπαν ότι ίσως ο Τραμπ γύρισε το κεφάλι για να κάνει παρατήρηση όχι στην σύζυγό του, αλλά στον γιό του Μπάρον που κουνιόταν ανυπόμονος και τον ενοχλούσε πίσω του, την ώρα της ορκωμοσίας. Κάποιοι που δεν θέλουν να φανούν κακοήθεις ισχυρίζονται ότι ίσως η Μελάνια Τραμπ πήρε σοβαρά τον ρόλο της ως Πρώτη Κυρία και φόρεσε το σοβαρό της ύφος, ή ότι ήταν δυστυχισμένη να στέκεται στη βροχή ή ότι αντέδρασε άσχημα όταν άκουσε παρατηρήσεις για τον γιό της Μπάρον ή ότι η αλλαγή έκφρασης στο πρόσωπό της οφείλεται σε κάτι που δεν έχει σχέση με την ορκωμοσία ή με τα σχόλια του συζύγου της. Βέβαια, η Μελάνια δεν πτοήθηκε. Ακολούθησε χαμογελαστή τον σύζυγό της στην πορεία προς τον Λευκό Οίκο, στις τελετές και στους χορούς μετά την ορκωμοσία. Φυσικά, στις ΗΠΑ, ξεκίνησαν αμέσως οι φήμες για διαζύγιο του προεδρικού ζεύγους. Παρατηρητικοί χρήστες του διαδικτύου ανέβασαν βίντεο στο οποίο ισχυρίζονται ότι όταν ο Τραμπ και η Μελάνια έφτασαν στην Ουάσινγκτον με αεροπλάνο για την ορκωμοσία, η Μελάνια αρνήθηκε να κρατήσει το χέρι του προέδρου.

