Μεγαλοπρεπή εγκαίνια στη Δαμασκό του πρώτου ναού αφιερωμένου στον Άγιο Παΐσιο! video

Μεγαλοπρεπή εγκαίνια του πρώτου ναού αφιερωμένου στον Άγιο Παϊσιο πραγματοποιήθηκαν στη… Δαμασκό! Έτσι ο Άγιος προστάτης

των απανταχού Ελληνορθοδόξων τιμήθηκε πρώτα στη Μέση Ανατολή και όχι ακόμα στην χώρα του.

Ανεγέρθηκε στην περιοχή της Jaramana, που είναι προάστιο της ελεύθερης Δαμασκού. Παρόντες στα εγκαίνια πέραν του μεγάλου πλήθους ήταν o πατριάρχης Αντιοχείας και πάσης Ανατολής Ιωάννης ο 10ος και η πλειοψηφία των ελληνορθόδοξων μητροπόλεων της Συρίας, πολιτικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι.

Ο Άγιος χαίρει μεγάλης εκτίμησης στην Μέση Ανατολή όπως και στην Ρωσία αφού άλλωστε τα δεινά που σήμερα μαστίζουν την περιοχή είχαν περιγραφτεί στις προρρήσεις του.

Ο σεβασμός που δείχνει η κυβέρνηση Μ.Άσαντ στην Ελληνορθοδοξία οφείλεται στον δικό του θρησκευτικό προσανατολισμό καθώς ο Σύρος πρόεδρος είναι Αλαουϊτης. Ο Αλαουϊτισμός είναι μια σιιτική αίρεση με χριστιανικές δοξασίες. Ασπάζεται τον Τριαδικό Θεό οπότε οι πιστοί του νιώθουν πολύ κοντά στην Ελληνορθοδοξία. Στην Τουρκία αναφέρονται ως Αλεβίτες.

Για πολλούς πρόκειται περί κρυπτοχριστιανών

Το Πατριαρχείο Αντιοχείας αναφέρει τους παρευρισκόμενους:

‘’The first Divine liturgy in St. Paisios, churchat Jermana_ Damascus

His Beatitude John X presided over the first divine liturgy supported by their eminences :

– Bishop Mousa Alkhoury

– Bishop Luke Alkhoury

– Bishop Nicolas Bealbacky

– Bishop Ephraim Maalouly with some priests deacons, and a crowd of the faithful…’’.

Ο Άγιος Γέροντας Παίσιος από τα Φάρασα της Καππαδοκίας τιμάται από τον Bashar al Assad ενώ ακόμα δεν έχει τιμηθεί ως θα έπρεπε από την χώρα του.

Ήδη τελέσθηκε η πρώτη Θεία Λειτουργία εντός του ιερού ναού.

pronews.gr-του Θεόφραστου Ανδρεόπουλου

Μεγαλοπρεπή εγκαίνια στην μαρτυρική Δαμασκό του πρώτου ναού αφιερωμένου στον Άγιο Παΐσιο!